Сообщение Tia » 11 мар 2010, 13:00

Врач из ЖК (11 п-ка) направила на УЗИ малого таза, посоветовала не делать его в 11 больнице, посоветовала сходить к Андреевой во 2ю консультацию или в "Ваш врач". Насчет Андреевой нисколечки не сомневаюсь (видела тут отзывы), но ехать далековато, а "Ваш врач" совсем близко, но сомневаюсь в качестве... Поскольку врач дала их визитку со своего стола, где их было немеряно, что заставляет думать, что есть определенная договоренность с клиникой по поводу рекламы). Что можете сказать по поводу узистов этой клиники? Толковые или лучше не тратить время и деньги?