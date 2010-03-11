Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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15 сообщений • Страница 1 из 1
- Tia
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 май 2008, 10:46
- Откуда: г. Рязань
- Контактная информация:
Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Врач из ЖК (11 п-ка) направила на УЗИ малого таза, посоветовала не делать его в 11 больнице, посоветовала сходить к Андреевой во 2ю консультацию или в "Ваш врач". Насчет Андреевой нисколечки не сомневаюсь (видела тут отзывы), но ехать далековато, а "Ваш врач" совсем близко, но сомневаюсь в качестве... Поскольку врач дала их визитку со своего стола, где их было немеряно, что заставляет думать, что есть определенная договоренность с клиникой по поводу рекламы). Что можете сказать по поводу узистов этой клиники? Толковые или лучше не тратить время и деньги?
В конце все будет хорошо. Если не все хорошо - значит, еще не конец.
- Tia
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 май 2008, 10:46
- Откуда: г. Рязань
- Контактная информация:
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Буду рада, если посоветуете, где еще и у кого можно сделать хорошее УЗИ..
В конце все будет хорошо. Если не все хорошо - значит, еще не конец.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Врач 1-й женской консультации Гончаренко Мария Владимировна делает УЗИ по четным с 8 до 10 платно. Очень советую!!!
- Tia
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 май 2008, 10:46
- Откуда: г. Рязань
- Контактная информация:
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Катенок, спасибо большое, я тут посмотрела: оказывается, мой гинеколог написала на бумажке, что Андреева и в 1й жк работает... А она тоже недалеко от работы. Короче, буду пробовать звонить в 1ю (пока там занято), запишусь к Гончаровой (спасибо за совет) или к Андреевой (если она там работает).
А теперь еще вдогонку вопросик: как вообще все технически происходит? По телефону реально записаться или надо приходить самой? И можно ли к определенному врачу попроситься?
А теперь еще вдогонку вопросик: как вообще все технически происходит? По телефону реально записаться или надо приходить самой? И можно ли к определенному врачу попроситься?
В конце все будет хорошо. Если не все хорошо - значит, еще не конец.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Если еще актуально: врач ГОНЧАРЕНКО - принимает платно УЗИ в 1-й женской консультации по четным с 8 до 10. Записи предварительной нет, к сожалению все по живой очереди. Но если приехать пореаньше, народу не очень много.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Жена делала УЗИ в ""Вашем враче" у Царёвой Ксении Степановны, а потом и наблюдалась у неё же с "женскими проблемами" - осталась довольна, правда несколько дороговато для моего кошелька)))
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Очень давно хожу в Ваш врач на УЗИ. Отношение всегда внимательное, стараются объяснить какие нарушения. Гинеколог мой Цалко Нат.Александр. - очень отзывчивая, я даже сказала бы -заинтересованная помочь. Два момента пока расстраивает: первое - нет нормальной регистратуры. За телефоном сидит медсестра, которой нужно и на узи ассистировать и в прцедурной работать и проч. Второе - нет своей лаборатории, поэтому по анализам они сотрудничают с другими фирмами (кровь и мазки - Инвитро, еще какие-то анализы - больницы города). Это не говорит о плохих результатах, просто по времени дольше и не все можно сделать на месте в клинике. Но, что приятно, даже намека на вытягивание денег с мной не происходило.
А про цены боюсь утверждать, но кажется как во всем городе. Ну если и дороже, то для меня они очень близко, поэтому экономлю на времени и на бензине.
А про цены боюсь утверждать, но кажется как во всем городе. Ну если и дороже, то для меня они очень близко, поэтому экономлю на времени и на бензине.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
В клинике работает лучший невролог города, на мой взгляд, - Ермакова Светлана Викторовна. Врач просто от Бога, и дедушке нашему остеохондроз помогла вылечить, и сыночку диагноз верный поставила. Рекомендую ВСЕМ, кому дорого свое здоровье!!!!!
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
По работе специалистов нареканий нет, но ресепшен - отдельная песня!!! Три года назад при всем честном народе озвучили анализы, плюс свои комментарии : ) Попыталась оъяснить, что я могла бы их сама прочитать, но наткнулась на стену непонимания. (и это вместо извинений за мои деньги!) На сегодняшний день ситуация не изменилась: все ожидающие слушали весь перечень услуг молодой девушки, которые ей оказали. Без внимания окружающих она не осталась Так что, если вы не боитесь публичности в интимных и деликатных вопросах, советую этот центр. Надеюсь, что отзыв дойдет до руководства и перемены обязательно произойдут.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Я на УЗИ давно только в Ваш Врач хожу, мне нравится отношение, цена и как все объясняют, особенно, когда ты в медицине ничего не понимаешь и всего боишься Насчет рецепшена есть такое дело, там женщина Галина, если не путаю имени, работает. Слышала, что на нее жалуются, но я никогда сама лично не сталкивалась с грубостью или еще чем. Да я и не к ней прихожу, а к врачу.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Согласна, главное это врач и возможность попасть к нему без записи. Я очень довольна гинекологом Царевой К.С. в Ваш Врач, не один год у нее наблюдаюсь. Очень корректная женщина и прекрасный специалист. Вовремя обнаружила у меня полипы на шейке матки, поэтому быстро и почти безболезненно сделали полипэктомию. А на счет администратора-так со мной очень вежливо обращались. Здрасьте, до свидания, все, как положено!
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Изначально обратились в клинику с девушкой по совету знакомого. Проблема заключалась в том, что во время половых актов у нее возникало очень неприятное жжение, которое не проходило, а в некоторых моментах усиливалось. Также появлялись кисты яичника. После консультации с главврачом, Царевой Ксенией Степановной, мы были направлены к урологу Дине Валерьевне, сдали анализы, получили результаты: была найдена УРЕАПЛАЗМА, которая, по словам врача, и вызывала жжение, воспаление и вообще все остальные беды и несчастья женского организма, и что ее незамедлительно следует лечить. Нам предложили оплатить за составление схемы лечения, на что мы согласились, нисколько не сомневаясь в профессионализме врачей этой клиники. Лечение было очень жестким, в него в ходил прием 2 разных антибиотиков ( по три раза в день, представьте какой удар по организму и иммунитету), антибактериальные препараты, и самая прелесть - 10 процедур, промывание раствором через уретру. Лечение длилось около месяца. нам запретили есть на это время молочные продукты. У девушки началась аллергия на косметику (свидетельство того, как повлияли на нее антибиотики, ослаблен иммунитет) При этом, по окончанию лечения, жжение НЕ ИСЧЕЗЛО! Как потом мы узнали, обойдя несколько опытных гинекологов советской закалки, что УРЕАПЛАЗМУ И НЕ НАДО ВОВСЕ ЛЕЧИТЬ! Она никак и ни на что не влияет! Итог: 20 000 потраченных рублей, нервов, здоровья! НЕ ВЕРЬТЕ, КОГДА У ВАС НАХОДЯТ ДАННУЮ ФЛОРУ И ПРЕДЛАГАЮТ ЭТО ВАРВАРСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ! Высевают ее у каждого второго!
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
5hsn2om, что то я не поняла, если вы пишишите, что Уреаплазму лечить не надо, зачем тогда вообще на нее проверяют? Причем во всех клиниках и жк тоже. И во время беременности сдают анализы на нее? У меня ее не находили, но я думаю, что если проверяют, то не просто так и лечить надо обязательно.
Теперь по теме автора. Я посещала клинику «Ваш врач» всю вторую беременность. Мой врач Царев, отличный гинеколог узи делает очень хорошо, прекрасный диагност. Мне ни разу не ставил не существующие диагнозв (как иногда случается у некоторых). А так же если какая то проблема, всегда видит ее. Еще во время первой беременности, на маленьком сроке, мне в жк сказали, что у плода нет сердцебиения, типа замер. Чуть не отправили на чистку. Сколько я тогда перенервничала, не описать словами. Пошла к Цареву, он сказал, что все хорошо. Перед планированием второго мне поставили в жк диагноз, поликистоз яичников. Сказали, что фолликулы не лопаются, а перерастают в кисту. Царев меня успокоил, сказал, что нет никакого поликистоза, а вот лишний стресс может действительно мешать зачатию. С тех пор ходила к нему, помимо жк, вторую беременность, что бы перестраховаться. А то теперь не слишком доверяю врачам из гос поликлиники.
Теперь по теме автора. Я посещала клинику «Ваш врач» всю вторую беременность. Мой врач Царев, отличный гинеколог узи делает очень хорошо, прекрасный диагност. Мне ни разу не ставил не существующие диагнозв (как иногда случается у некоторых). А так же если какая то проблема, всегда видит ее. Еще во время первой беременности, на маленьком сроке, мне в жк сказали, что у плода нет сердцебиения, типа замер. Чуть не отправили на чистку. Сколько я тогда перенервничала, не описать словами. Пошла к Цареву, он сказал, что все хорошо. Перед планированием второго мне поставили в жк диагноз, поликистоз яичников. Сказали, что фолликулы не лопаются, а перерастают в кисту. Царев меня успокоил, сказал, что нет никакого поликистоза, а вот лишний стресс может действительно мешать зачатию. С тех пор ходила к нему, помимо жк, вторую беременность, что бы перестраховаться. А то теперь не слишком доверяю врачам из гос поликлиники.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Если на УЗИ, то, безусловно, в «Ваш Врач»! Цены нормальные, оборудование современное, специалисты там работают опытные. Удобно, конечно, когда идешь к гинекологу, а он еще и УЗИ сам делает. Лично я у Царева была, и как узист и как доктор он меня устроил. Мне кажется гинекологи мужчины даже внимательнее к пациенткам относятся, чем гинекологи - женщины.
Re: Клиника "Ваш врач" (УЗИ) ??
Был я там, мне понравилось.
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