Сообщение Plotnik » 24 апр 2010, 22:09

WWW2012 писал(а): Людей которые занимаются экстрасенсорной работой нельзя мерить той же линейкой что и людей с материалистичным сознанием.

Это нельзя понять пока сам не обретешь такие же способности. Людей которые занимаются экстрасенсорной работой нельзя мерить той же линейкой что и людей с материалистичным сознанием.Это нельзя понять пока сам не обретешь такие же способности.

Можно!Любой прогноз такого рода основан на тех данных, которые накоплены в неосознаваемой области субъекта (грубо говоря - в "подсознании"). Объем этих данных на порядки больше того объема, которым человек может оперировать сознательно. Потому что каждая текущая ситуация фиксируется всем сенсорным инструментарием, и запечатлевается в памяти во всей своей полноте, а вспомнить в обычном состоянии мы можем только то, что выхватил в тот момент узкий лучик нашего внимания. Когда в каком-нибудь фильме показывают, как с помощью гипноза помогают свидетелю вспомнить детали преступления, которые он не может вспомнить в обычном состоянии - это как раз "из этой оперы".Зачем человек идет к гадалке? Как правило - получить прогноз по поводу своих целей и намерений (праздное любопытство рассматривать не будем). Ну или по поводу отношения к нему или намерений насчет него других людей. Как этот прогноз может быть сделан? Только путем калькуляции всех возможных данных: и тех, которые на поверхности, и тех, которые в закоулках подсознания. Представьте, насколько чувствительным должен быть человек, чтобы мог до такой степени "влезть" в чужие мозги! Понятно, что это большая редкость.Карточные и им подобные толкования - расплывчаты и неконкретны; у каждого из нас есть "казенный дом", "дальняя дорога", "червонная дама" и "бубновый король".Польза от обращения к эгрегориальным и архетипическим персонажам, типа какого-нибудь "Божественного Духа" - сомнительна, поскольку эти структуры, являясь порождением нашей мыслительно-эмоциональной деятельности, работают в первую очередь на собственное воспроизводство.Но "погадать" самому себе - вполне реально. В распоряжении любого из нас имеется и "калькулятор", и "база данных". Этот "калькулятор" постоянно шлет нам сигналы, но за редким исключением мы их игнорируем, заглушая логикой и стереотипами. И только когда обломаемся - задним числом думаем про себя: "блин, ведь чуял же..."У нас используется такой инструмент - "эталонное состояние". Это ощущение, связанное с воспоминанием о реальном эпизоде из собственной жизни, которое соответствует определенным критериям. Если войти в "эталонку" и "оттуда" проверить свою цель - она обязательно негативно отреагирует на несоответствие ваших качеств, ресурсов и обстоятельств (в том числе людей) той цели, которую вы замыслили. И даст "добро", если вы со своей целью совпадаете. И это доступно каждому, нужно только натренировать достаточную четкость ощущений.Это то, что называется "непротиворечивое целеполагание"