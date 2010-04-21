Стоит ли идти к гадалке?
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Re: Стоит ли идти к гадалке?
Нина писал(а):Водитель писал(а):Главное в этом процессе доверие к Духу и полное отсутствие мозгов.
Грубо, конечно,но.....верно. Насколько я разбираюсь в этом вопросе, общение с Духом происходит на уровне подсознания, т.е. сзнание
тут "отдыхает".
Общение с Божественным Духом идет на уровне сверхсознания и ум действительно" отдыхает" .
Общение с низкоастральными духами на уровне подсознания.
Разница в общении между этими уровнями огромна.
http://video.mail.ru/mail/lavfire/3445/3446.html
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Господи, опять началось...
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Объявление в газете:
"На творческую, интересную и высокооплачиваемую работу приглашаются дипломированные маги, колдуны, ясновидящие и пророки. Куда и во сколько приходить - сами знаете."
"На творческую, интересную и высокооплачиваемую работу приглашаются дипломированные маги, колдуны, ясновидящие и пророки. Куда и во сколько приходить - сами знаете."
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3732
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Re: Стоит ли идти к гадалке?
Да ужж.. когда стучишь в дверь к гадалке, а она спрашивает "Кто там?" - можно разворачиваться и уходить.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Не валите все в одну кучу.
Гадалке совсем не обязательно обладать экстрасенсорными способностями. Большинство из них просто хорошие психологи и в принципе этого достаточно.
Для нее важно уметь правильно толковать карты.
А раскладывать карты перед каждым звонком в дверь , что бы узнать кто там - по крайней мере пахнет идиотизмом
Гадалке совсем не обязательно обладать экстрасенсорными способностями. Большинство из них просто хорошие психологи и в принципе этого достаточно.
Для нее важно уметь правильно толковать карты.
А раскладывать карты перед каждым звонком в дверь , что бы узнать кто там - по крайней мере пахнет идиотизмом
http://video.mail.ru/mail/lavfire/3445/3446.html
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Plotnik писал(а)::D Объявление в газете:
"На творческую, интересную и высокооплачиваемую работу приглашаются дипломированные маги, колдуны, ясновидящие и пророки. Куда и во сколько приходить - сами знаете."
Людей которые занимаются экстрасенсорной работой нельзя мерить той же линейкой что и людей с материалистичным сознанием.
Это нельзя понять пока сам не обретешь такие же способности.
http://video.mail.ru/mail/lavfire/3445/3446.html
Re: Стоит ли идти к гадалке?
WWW2012 писал(а):Людей которые занимаются экстрасенсорной работой нельзя мерить той же линейкой что и людей с материалистичным сознанием.
Это нельзя понять пока сам не обретешь такие же способности.
Можно!
Любой прогноз такого рода основан на тех данных, которые накоплены в неосознаваемой области субъекта (грубо говоря - в "подсознании"). Объем этих данных на порядки больше того объема, которым человек может оперировать сознательно. Потому что каждая текущая ситуация фиксируется всем сенсорным инструментарием, и запечатлевается в памяти во всей своей полноте, а вспомнить в обычном состоянии мы можем только то, что выхватил в тот момент узкий лучик нашего внимания. Когда в каком-нибудь фильме показывают, как с помощью гипноза помогают свидетелю вспомнить детали преступления, которые он не может вспомнить в обычном состоянии - это как раз "из этой оперы".
Зачем человек идет к гадалке? Как правило - получить прогноз по поводу своих целей и намерений (праздное любопытство рассматривать не будем). Ну или по поводу отношения к нему или намерений насчет него других людей. Как этот прогноз может быть сделан? Только путем калькуляции всех возможных данных: и тех, которые на поверхности, и тех, которые в закоулках подсознания. Представьте, насколько чувствительным должен быть человек, чтобы мог до такой степени "влезть" в чужие мозги! Понятно, что это большая редкость.
Карточные и им подобные толкования - расплывчаты и неконкретны; у каждого из нас есть "казенный дом", "дальняя дорога", "червонная дама" и "бубновый король".
Польза от обращения к эгрегориальным и архетипическим персонажам, типа какого-нибудь "Божественного Духа" - сомнительна, поскольку эти структуры, являясь порождением нашей мыслительно-эмоциональной деятельности, работают в первую очередь на собственное воспроизводство.
Но "погадать" самому себе - вполне реально. В распоряжении любого из нас имеется и "калькулятор", и "база данных". Этот "калькулятор" постоянно шлет нам сигналы, но за редким исключением мы их игнорируем, заглушая логикой и стереотипами. И только когда обломаемся - задним числом думаем про себя: "блин, ведь чуял же..."
У нас используется такой инструмент - "эталонное состояние". Это ощущение, связанное с воспоминанием о реальном эпизоде из собственной жизни, которое соответствует определенным критериям. Если войти в "эталонку" и "оттуда" проверить свою цель - она обязательно негативно отреагирует на несоответствие ваших качеств, ресурсов и обстоятельств (в том числе людей) той цели, которую вы замыслили. И даст "добро", если вы со своей целью совпадаете. И это доступно каждому, нужно только натренировать достаточную четкость ощущений.
Это то, что называется "непротиворечивое целеполагание"
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Польза от обращения к эгрегориальным и архетипическим персонажам, типа какого-нибудь "Божественного Духа" - сомнительна, поскольку эти структуры, являясь порождением нашей мыслительно-эмоциональной деятельности, работают в первую очередь на собственное воспроизводство.
Очень много ты правильного пишешь , но ....
Как это сложно из болота тащить бегемота
Да согласен - если ты сейчас обратишься со своего уровня сознания к "Божественому Духу " - ты породишь сомнительнуую структуру на астрально ментальном плане для собственного воспроизводства. Так и должно быть - так и будет. Тоже самое мы видим на примере всех земных религиозных эгрегоров. ДЭИР в этом плане не далеко ушел
Ничего нового ты не сказал. А вот для того что бы действительно выйти на уровень сознания хотя бы Земного Логоса придется сильно потрудится. Из праздного интереса ты этого не сделаешь. Лишь единицы этого достигают. С сознанием разделения - набитым эгоистичных мыслей, эмоций и устремлений - это практически не возможно. Связь с божественными планами возможна только для людей которые живут чистыми помыслами в святости , любви и скромности в течение длительного времени. Это плавный , постепенный процесс выстраивания прочного, энергетически сильного канала с Божественным Духом занимает много земных жизней. Сейчас этот процесс можно ускорить в десятки раз. На Земле создана уникальная возможность - и тот кто ей сможет воспользоваться - сделает гигантский скачек в развитии своего сознания.
http://video.mail.ru/mail/lavfire/3445/3446.html
Re: Стоит ли идти к гадалке?
WWW2012 писал(а):Очень много ты правильного пишешь , но ....
Как это сложно из болота тащить бегемота
Да! Мистическое "болото" крепко затягивает...
Re: Стоит ли идти к гадалке?
так я и не понял, чьё конг-фу сильнее!?
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Avarax писал(а):так я и не понял, чьё конг-фу сильнее!?
"В чем сила, брат?"
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3732
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Сила - в правде.
Что есть истина?
Что есть истина?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Ми́стика (от греч. μυστικός — «скрытый», «тайный») — сверхъестественные явления и религиозная практика, направленная на связь с потусторонним миром и сверхъестественными силами.
Определение мистики , как и в прочем толкование этого термина - основано на крайне ограниченных представлениях человеческого ума о природе различного рода явлений.
А я не верю ни в мистику , не в религию , не в "потустороннее" , не в сверхъестественное.
Я знаю что все едино и неделимо , все естественно, все взаимосвязано и взаимозависимо.
Определение мистики , как и в прочем толкование этого термина - основано на крайне ограниченных представлениях человеческого ума о природе различного рода явлений.
А я не верю ни в мистику , не в религию , не в "потустороннее" , не в сверхъестественное.
Я знаю что все едино и неделимо , все естественно, все взаимосвязано и взаимозависимо.
http://video.mail.ru/mail/lavfire/3445/3446.html
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Говорят, что "критерий истины - общественная практика"Vredtech писал(а):Что есть истина?
Твои посты говорят об обратном.WWW2012 писал(а):А я не верю ни в мистику , не в религию , не в "потустороннее" , не в сверхъестественное.
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Plotnik писал(а):Говорят, что "критерий истины - общественная практика"Vredtech писал(а):Что есть истина?Твои посты говорят об обратном.WWW2012 писал(а):А я не верю ни в мистику , не в религию , не в "потустороннее" , не в сверхъестественное.
Все зависит от восприятия.
Если не веришь посмотри повнимательнее на своих близких и знакомых.
Реакции людей на одну и ту же ситуацию и явление - частенько бывают диаметрально противоположные.
Особенно это видно на примере людей старшего возраста
одни и те же явления могут вызвать у понимающего человека - улыбку , а у непонимающего шок
Что для одних сверхъестественное - для других обыденная реальность.
И человеческий ум так устроен - что он всегда уверен - что уж он то лучше других разбирается в том что происходит в окружающем его мире , а другие кругом одни дураки
http://video.mail.ru/mail/lavfire/3445/3446.html
Re: Стоит ли идти к гадалке?
WWW2012 писал(а):Все зависит от восприятия.
...И человеческий ум так устроен - что он всегда уверен - что уж он то лучше других разбирается в том что происходит в окружающем его мире , а другие кругом одни дураки
Да это понятно
Но - "правда всегда одна"...
Re: Стоит ли идти к гадалке?
старая темка, но у меня тут появился личный опыт в этой сфере,потянуло высказаться,тем паче,что столпы теории и практики ( Плотник и его оппонент) ,вроде, охладели к данному обсуждению))) никогда не ходила к гадалкам, предпочитая не знать о том,ЧТО меня дальше ждет.Но вот поди ж ты, допекло-на таком распутье оказалась в жизни,что сама принять решение не смогла. Пошла за помощью. К проверенному человеку, которого мне порекомендовала подруга( она уже много лет с ней знакома и пользуется ее услугами). Эта дама обо мне не знала вообще ничего,даже имени,подруга ей обо мне ничего не говорила(по моей же просьбе) . Спросила только, на личное или на служебное смотреть будем.Личное, говорю. Гадала на картах( не Таро,обычные) . Все как положено,сняла я колоду,разложила она. А дальше.... рассмотрела она меня как под микроскопом, рассказала все,вытащила все мои собственные мысли и догадки на свет Божий и разложила их передо мной. Это при том,что я молчала, ничего не говорила,только слушала с бааааальшими такими глазами. Всю ситуацию по полочкам, с такими подробностями,которых я и сама на тот момент не знала, только придя домой ,задала нужные вопросы и узнала,что и в этом она была права.Ну и плюс прогнозец она мне сделала на будущее. Что понравилось-она даже нерадостные вещи преподносит просто и жизненно,совершенно не оставляя чувства безысходности. Вроде, и плохое вокруг и впереди, но как-то это особо не пугает. Что могу в итоге сказать: настоящие гадалки есть. Они работают.Но идти нужно,если возникла такая нужда, не к тем, кто объявы по газетам вешает, а к тем,кого тебе люди,через это прошедшие,посоветуют. И идти только в том случае,если твердо решил,что тебе это нужно. Честно сказать,мне она не особо помогла.Я теперь просто знаю,ЧТО мне нужно сделать, но решимости она мне внушить не смогла,как ни пыталась(хотя она и не пыталась,просто рассказала,что есть и что будет, а дальше думай сама). Однако я знаю,что если мне понадобится, то я обращусь именно к ней-она меня в соих способностях убедила-дальше некуда.Вот такая вот личная история)
Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее-наша задача.
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Считаю, что тут каждый для себя должен самостоятельно сделать выбор. Есть люди, которые вообще не верят в подобные вещи. Я не из таких. Однако, мне кажется, что ограничиться можно тем же V-kosmose.com , тут все полностью бесплатно и выполнено в крайне удобной форме. Именно подобные решения мне и нравятся
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