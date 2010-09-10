Стоит ли идти к гадалке?

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Kirill23 » 24 фев 2021, 22:31

я не пробовал такое никогда
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Надежда 79 » 25 фев 2021, 08:21

Если у вас есть желание погадать, необязательно прямо идти к гадалке! Сейчас доступно много онлайн гаданий. которые могут вам помочь сделать это самостоятельно. А потом вы можете прочитать расшифровке. Вот как тут есть значение карты 5 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/, которая поможет разобраться.
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Варенок » 53 минуты назад

Стоит идти тому, кто верит.
А если я не верю, то зачем не идти?
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Варенок » 41 минуту назад

То же самое и про онлайн-гадания. Сейчас все или почти все можно делать в интернете)
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