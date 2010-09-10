Стоит ли идти к гадалке?
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Re: Стоит ли идти к гадалке?
я не пробовал такое никогда
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Если у вас есть желание погадать, необязательно прямо идти к гадалке! Сейчас доступно много онлайн гаданий. которые могут вам помочь сделать это самостоятельно. А потом вы можете прочитать расшифровке. Вот как тут есть значение карты 5 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/, которая поможет разобраться.
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Стоит идти тому, кто верит.
А если я не верю, то зачем не идти?
А если я не верю, то зачем не идти?
Re: Стоит ли идти к гадалке?
То же самое и про онлайн-гадания. Сейчас все или почти все можно делать в интернете)
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Я гадалкам не верю вообще! Считаю что это полная чушь!
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