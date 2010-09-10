Стоит ли идти к гадалке?
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Стоит ли идти к гадалке?
я не пробовал такое никогда
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Если у вас есть желание погадать, необязательно прямо идти к гадалке! Сейчас доступно много онлайн гаданий. которые могут вам помочь сделать это самостоятельно. А потом вы можете прочитать расшифровке. Вот как тут есть значение карты 5 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/, которая поможет разобраться.
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Стоит идти тому, кто верит.
А если я не верю, то зачем не идти?
А если я не верю, то зачем не идти?
Re: Стоит ли идти к гадалке?
То же самое и про онлайн-гадания. Сейчас все или почти все можно делать в интернете)
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Я гадалкам не верю вообще! Считаю что это полная чушь!
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Я вот как-то тоже не сильно им намерена доверять....
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Стоит ли идти к гадалке?
Зинаидушка писал(а):Я вот как-то тоже не сильно им намерена доверять....
Я вообще не понимаю зачем к таким людям ходить.... Если нас силы свыше хотят предупредить о чём-то, но нужно просто к своим нас прислушиваться и научится их разгадывать. Сижу читаю к чему снится курица https://sonnik.wiki/kuritsa/ так как мне такой сон вчера приснился. Заботы, приятные хлопоты - все это меня в будущем точно не пугает))
Вернуться в «Религия, конфессии»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей