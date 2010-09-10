Стоит ли идти к гадалке?

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Kirill23 » 24 фев 2021, 22:31

я не пробовал такое никогда
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Надежда 79 » 25 фев 2021, 08:21

Если у вас есть желание погадать, необязательно прямо идти к гадалке! Сейчас доступно много онлайн гаданий. которые могут вам помочь сделать это самостоятельно. А потом вы можете прочитать расшифровке. Вот как тут есть значение карты 5 Пентаклей https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/pyatyorka-pentaklej/, которая поможет разобраться.
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Варенок » 05 мар 2021, 11:14

Стоит идти тому, кто верит.
А если я не верю, то зачем не идти?
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Варенок » 05 мар 2021, 11:26

То же самое и про онлайн-гадания. Сейчас все или почти все можно делать в интернете)
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение DenisKot » 14 сен 2023, 11:22

Я гадалкам не верю вообще! Считаю что это полная чушь!
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Откуда: Киев
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Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Зинаидушка » 15 сен 2023, 13:05

Я вот как-то тоже не сильно им намерена доверять....
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Стоит ли идти к гадалке?

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 11:23

Зинаидушка писал(а):Я вот как-то тоже не сильно им намерена доверять....


Я вообще не понимаю зачем к таким людям ходить.... Если нас силы свыше хотят предупредить о чём-то, но нужно просто к своим нас прислушиваться и научится их разгадывать. Сижу читаю к чему снится курица https://sonnik.wiki/kuritsa/ так как мне такой сон вчера приснился. Заботы, приятные хлопоты - все это меня в будущем точно не пугает))
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