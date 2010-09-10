Масоны

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Murka1234
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 11:51

Re: Масоны

Сообщение Murka1234 » 26 июл 2014, 11:54

Где можно поподробней почитать про масонов? И есть ли у них официальный сайт? Нашла вот этот: http://ovlr.ru/, но чего-то мне сомнительно..
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Масоны

Сообщение nikols » 26 июл 2014, 13:46

http://www.mason.ru/masonry/o-masonstve/
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eugen
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 сен 2006, 23:38
Откуда: Рязань, Москва

Re: Масоны

Сообщение eugen » Вчера, 22:31

Murka1234 писал(а):Где можно поподробней почитать про масонов? И есть ли у них официальный сайт? Нашла вот этот: http://ovlr.ru/, но чего-то мне сомнительно..

Вообще, если они все еще считают себя "тайной" организацией, то в открытом доступе достоверной информации быть не должно... Лет семь или более тому назад был всплеск активности масонских организаций в сторону "гласности" и "открытости", но сейчас все опять утихло. Или опять в подполье ушли... :D
Вообще, на территории России действуют два масонских течения- традиционное (Объединенная Великая Ложа России, шотландский устав) и течение толка "Мемфис-Мицраим"... Слышал, что еще действовали несколько лож от Grand Orient France, но от них открытой информации еще меньше.
На мой взгляд самая великая тайна современных масонов - чем все же они занимаются. И именно эту тайну они и пытаются разгадать всеми силами...

PS. Кстати заметьте, что по обеим ссылкам уже лет пять как нет никаких обновлений... Показательно.
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