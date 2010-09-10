Масоны
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Re: Масоны
Где можно поподробней почитать про масонов? И есть ли у них официальный сайт? Нашла вот этот: http://ovlr.ru/, но чего-то мне сомнительно..
Re: Масоны
Murka1234 писал(а):Где можно поподробней почитать про масонов? И есть ли у них официальный сайт? Нашла вот этот: http://ovlr.ru/, но чего-то мне сомнительно..
Вообще, если они все еще считают себя "тайной" организацией, то в открытом доступе достоверной информации быть не должно... Лет семь или более тому назад был всплеск активности масонских организаций в сторону "гласности" и "открытости", но сейчас все опять утихло. Или опять в подполье ушли...
Вообще, на территории России действуют два масонских течения- традиционное (Объединенная Великая Ложа России, шотландский устав) и течение толка "Мемфис-Мицраим"... Слышал, что еще действовали несколько лож от Grand Orient France, но от них открытой информации еще меньше.
На мой взгляд самая великая тайна современных масонов - чем все же они занимаются. И именно эту тайну они и пытаются разгадать всеми силами...
PS. Кстати заметьте, что по обеим ссылкам уже лет пять как нет никаких обновлений... Показательно.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3501
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Масоны
eugen писал(а):
PS. Кстати заметьте, что по обеим ссылкам уже лет пять как нет никаких обновлений... Показательно.
ОВЛР же а надо искать ссылки по ВЛР.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Масоны
Слово "масон" можно перевести как "вольный каменщик".
Первым великим мастером в России был избран Георгий Дергачев. В 2007 году ему на смену пришел российский политтехнолог и политик Андрей Богданов. К лету 2016 года в масонских организациях по всей России состояло около 1000 человек. Всего в стране действует около 40 лож - в Москве, Воронеже, Магнитогорске, Саранске, Перми и др. В 2015 году на 20-летии Великой ложи России обсуждали расширение горизонтов. В планах значились пока не охваченные движением Казахстан и Белоруссия.
Свою политическую карьеру Богданов начал в Демократической партии России в 1990-х годах.
В 2005 году Богданов оказался в центре скандала вокруг борьбы экс-премьер-министра Михаила Касьянова за пост лидера ДПР. В итоге в партии произошел раскол. Богданов на одном из съездов был избран лидером партии.
В 2011 году Богданов выступил одним из инициаторов раскола в партии "Правое дело". После ухода ее лидера бизнесмена Михаила Прохорова масону порекомендовали не выступать от лица партии, поскольку это "не способствует ее популярности".
http://www.liveinternet.ru/users/3382867/post411697062
"Вольный каменщик"-масон и политик в одном флаконе.
Конституция Великой Ложи России, принятая Ассамблеей 1 февраля 2003 г., определила Двенадцать принципов регулярности, то есть истинности масонской организации, ее связи с Традицией:
Источник: http://vsemagi.ru/articles/masony-rossii
Первым великим мастером в России был избран Георгий Дергачев. В 2007 году ему на смену пришел российский политтехнолог и политик Андрей Богданов. К лету 2016 года в масонских организациях по всей России состояло около 1000 человек. Всего в стране действует около 40 лож - в Москве, Воронеже, Магнитогорске, Саранске, Перми и др. В 2015 году на 20-летии Великой ложи России обсуждали расширение горизонтов. В планах значились пока не охваченные движением Казахстан и Белоруссия.
Свою политическую карьеру Богданов начал в Демократической партии России в 1990-х годах.
В 2005 году Богданов оказался в центре скандала вокруг борьбы экс-премьер-министра Михаила Касьянова за пост лидера ДПР. В итоге в партии произошел раскол. Богданов на одном из съездов был избран лидером партии.
В 2011 году Богданов выступил одним из инициаторов раскола в партии "Правое дело". После ухода ее лидера бизнесмена Михаила Прохорова масону порекомендовали не выступать от лица партии, поскольку это "не способствует ее популярности".
http://www.liveinternet.ru/users/3382867/post411697062
"Вольный каменщик"-масон и политик в одном флаконе.
Конституция Великой Ложи России, принятая Ассамблеей 1 февраля 2003 г., определила Двенадцать принципов регулярности, то есть истинности масонской организации, ее связи с Традицией:
Источник: http://vsemagi.ru/articles/masony-rossii
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3501
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Масоны
Блин... и сюда приполз...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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