Сообщение eugen » 26 июл 2017, 22:31

Murka1234 писал(а): Где можно поподробней почитать про масонов? И есть ли у них официальный сайт? Нашла вот этот: Где можно поподробней почитать про масонов? И есть ли у них официальный сайт? Нашла вот этот: http://ovlr.ru/ , но чего-то мне сомнительно..

Вообще, если они все еще считают себя "тайной" организацией, то в открытом доступе достоверной информации быть не должно... Лет семь или более тому назад был всплеск активности масонских организаций в сторону "гласности" и "открытости", но сейчас все опять утихло. Или опять в подполье ушли...Вообще, на территории России действуют два масонских течения- традиционное (Объединенная Великая Ложа России, шотландский устав) и течение толка "Мемфис-Мицраим"... Слышал, что еще действовали несколько лож от Grand Orient France, но от них открытой информации еще меньше.На мой взгляд самая великая тайна современных масонов - чем все же они занимаются. И именно эту тайну они и пытаются разгадать всеми силами...PS. Кстати заметьте, что по обеим ссылкам уже лет пять как нет никаких обновлений... Показательно.