Безопасный секс
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Re:
Zara писал(а):VovanZa писал(а):2 ra-mer
Брат, даже если у тебя постоянные партнершИ, в наше веселое время ты не можешь быть уверен ни в чем.
Порой в себе бываешь не уверен, а тут ....
Zara, не уверен, или не уверена? Что то меня терзают сомнения, что это не опечатка и не оговорка...
Ты - это ты, а я - это я.
- andrew1986
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13
Re:
GlebAl писал(а):Да, я тоже такое слышал. И что на американских презервативах запретили писать, что их использование спасает от заражения спидом...pahan1 писал(а):по последним исследованиям вич передаётся и через презерватив
ни фига себе!!!а что теперь остается или секс или здоровье!!!!
Re: Безопасный секс
Оказывается безопасный секс не такой уж безопасный?ужас какой!!!
Re: Безопасный секс
что тут говорить если ученые доказали что регулярный секс - отличная профилактика рака. почитайте здесь http://medicineforall.net/post/2015/05/ ... et-ot-raka .
только сексом нужно заниматься часто и подольше)
тогда вроде бы раковые клетки не будут появляться)
только сексом нужно заниматься часто и подольше)
тогда вроде бы раковые клетки не будут появляться)
всё будет хорошо!
Re: Безопасный секс
да, но главное чтобы секс был защищенным!
всё будет хорошо!
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Безопасный секс
А мне врач, как-то заявил, что использование презерватива не защищает на 100 % от беременности. Я даже и не знала, что ей ответить.
Re: Безопасный секс
У меня есть один любимый муж и нам это уже не нужно.
Re: Безопасный секс
Для меня секс даже с мужем не безопасен. ИМХО
Re: Безопасный секс
Жесть...
Re: Безопасный секс
Секс должен быть безопасен. если говорить про семеные отношшщения, тогда должгнл быть стопроцентное доверие. Многие скажут что такого не бывает, но тут ошибка. Многие пары живут в любви и без измен, и поэтому секс и правда безопасен. я доверяю своему мужу. И даже если наши отношения немного гаснут, мы совместно из возбуждаем. Как? Есть много игрушек и хороших препаратов http://аптека-для-взрослых.рф/возбудитель-для-женщин/g-female-купить/ для этих целей.
Re: Безопасный секс
Безопасный секс, это защищенный в плане контрацепции https://kontratcepciya.ru/ и даже с мужем. На 100% ни в ком не возможно быть уверенным.
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