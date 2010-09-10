Безопасный секс

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Как вы относитесь к безопасному сексу?

Опрос закончился 01 июл 2007, 16:47

У меня всегда с собой презерватив
2
14%
У меня постоянный партнер, которому доверяю
11
79%
Я не всегда использую презерватив при случайных связях
1
7%
Я никогда не занимаюсь сексом в презервативе: я полагаюсь на авось.
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 14
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4771
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Re:

Сообщение Customer » 30 мар 2012, 11:18

Zara писал(а):
VovanZa писал(а):2 ra-mer
Брат, даже если у тебя постоянные партнершИ, в наше веселое время ты не можешь быть уверен ни в чем.

Порой в себе бываешь не уверен, а тут ....

Zara, не уверен, или не уверена? Что то меня терзают сомнения, что это не опечатка и не оговорка...
Ты - это ты, а я - это я.
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andrew1986
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13

Re:

Сообщение andrew1986 » 06 апр 2012, 15:29

GlebAl писал(а):
pahan1 писал(а):по последним исследованиям вич передаётся и через презерватив
Да, я тоже такое слышал. И что на американских презервативах запретили писать, что их использование спасает от заражения спидом...

ни фига себе!!!а что теперь остается или секс или здоровье!!!!
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Безопасный секс

Сообщение Mary_May » 08 май 2012, 18:35

Оказывается безопасный секс не такой уж безопасный?ужас какой!!!
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vlad1m1r
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:55
Откуда: РЗН

Re: Безопасный секс

Сообщение vlad1m1r » 04 авг 2016, 17:08

что тут говорить если ученые доказали что регулярный секс - отличная профилактика рака. почитайте здесь http://medicineforall.net/post/2015/05/ ... et-ot-raka .
только сексом нужно заниматься часто и подольше)
тогда вроде бы раковые клетки не будут появляться)
всё будет хорошо!
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vlad1m1r
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:55
Откуда: РЗН

Re: Безопасный секс

Сообщение vlad1m1r » 11 авг 2016, 16:15

да, но главное чтобы секс был защищенным!
всё будет хорошо!
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Безопасный секс

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:30

А мне врач, как-то заявил, что использование презерватива не защищает на 100 % от беременности. Я даже и не знала, что ей ответить.
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Безопасный секс

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 18:43

У меня есть один любимый муж и нам это уже не нужно.
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Безопасный секс

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:04

Для меня секс даже с мужем не безопасен. ИМХО
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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Re: Безопасный секс

Сообщение Hanny » 25 сен 2017, 23:15

Жесть...
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Безопасный секс

Сообщение diaan » 28 фев 2018, 12:08

Секс должен быть безопасен. если говорить про семеные отношшщения, тогда должгнл быть стопроцентное доверие. Многие скажут что такого не бывает, но тут ошибка. Многие пары живут в любви и без измен, и поэтому секс и правда безопасен. я доверяю своему мужу. И даже если наши отношения немного гаснут, мы совместно из возбуждаем. Как? Есть много игрушек и хороших препаратов http://аптека-для-взрослых.рф/возбудитель-для-женщин/g-female-купить/ для этих целей.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Безопасный секс

Сообщение LitvinA » 25 июн 2018, 20:41

Безопасный секс, это защищенный в плане контрацепции https://kontratcepciya.ru/ и даже с мужем. На 100% ни в ком не возможно быть уверенным.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Безопасный секс

Сообщение Hijid » 12 авг 2018, 18:57

Я всегда предохраняюсь, но на выходных был на мальчишнике и мы пустили девчонку из http://prostitutkikrasnoyarska.date/ по кругу и ни кто не предохранялся, капец......
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Безопасный секс

Сообщение LitvinA » 14 минут назад

Jennifer писал(а):Для меня секс даже с мужем не безопасен. ИМХО

По ходу были случаи заражения заболеванием zppp-i-besplodie.ru передающимся половым путем?
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