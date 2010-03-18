Музыка из рекламы

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Texa
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 мар 2010, 16:25

Музыка из рекламы

Сообщение Texa » 18 мар 2010, 19:57

Подскажите ссылку или кто исполняет песню из рекламы кока колы give me freedom give me fire
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Дядьдима
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
Откуда: из мамы
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Re: Музыка из рекламы

Сообщение Дядьдима » 18 мар 2010, 20:16

K'naan - Wavin' Flag
http://www.zshare.net/audio/709678593740ec9b/
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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Texa
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 мар 2010, 16:25

Re: Музыка из рекламы

Сообщение Texa » 19 мар 2010, 09:00

ДА-А-А-А!Она, спасибо огромнейшее!!!!!
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Дядьдима
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
Откуда: из мамы
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Re: Музыка из рекламы

Сообщение Дядьдима » 19 мар 2010, 17:29

Texa писал(а):ДА-А-А-А!Она, спасибо огромнейшее!!!!!


Эт не мне, эт яндексу. :)
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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Тучка
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2010, 12:57
Откуда: москва город
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Re: Музыка из рекламы

Сообщение Тучка » 09 окт 2010, 13:00

Спасибо , тащюсь от этой рекламы )




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скачать музыку договор поставки фотостудия Обучение омахе
Последний раз редактировалось Тучка 12 мар 2011, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
http://www.specodex.ru
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Romanich
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 00:37

Re: Музыка из рекламы

Сообщение Romanich » 14 окт 2010, 01:19

Да, классная темка!)
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sergu
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 16:02

Re: Музыка из рекламы

Сообщение sergu » 30 ноя 2010, 18:18

вот к примеру http://advertsong.ru/ там и поиск удобный.
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tanyasolokova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:10

Re: Музыка из рекламы

Сообщение tanyasolokova » 15 минут назад

Я всегда слушаю новую музыку и новые песни 2017 года тут http://music.xn--41a.ws Рекомендую!
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