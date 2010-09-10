Дружба возможна?

Обсуждение отношений между людьми.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Дружба возможна?

Сообщение Борислава » 13 июл 2015, 10:15

Я считаю, что дружба возможна. Есть примеры из жизни :)
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Золотце
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 июл 2015, 21:15

Re: Дружба возможна?

Сообщение Золотце » 27 июл 2015, 21:48

сложный вопрос. Ведь некоторые попросту не умеют дружить. На своем примере скажу, что дружу с мужчиной уже 15 лет. Никогда ничего интимного между нами не было и не тянет. Такого друга как он у меня нет и никогда не было среди женщин.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Дружба возможна?

Сообщение Борислава » 05 авг 2015, 14:16

Золотце писал(а):сложный вопрос. Ведь некоторые попросту не умеют дружить. На своем примере скажу, что дружу с мужчиной уже 15 лет. Никогда ничего интимного между нами не было и не тянет. Такого друга как он у меня нет и никогда не было среди женщин.

а жена/муж не против?
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Дружба возможна?

Сообщение Tigrena3344 » 04 окт 2015, 22:21

Такая дружба есть и очень крепкая, но увы не вечная.
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Oxrova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 09:42

Re: Дружба возможна?

Сообщение Oxrova » 05 окт 2015, 12:41

я бы хотела верить, но мужчины с которыми мне мне казалось я дружу, испытывали ко мне другие чувства...
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Копилка знаний
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 авг 2015, 22:08

Re: Дружба возможна?

Сообщение Копилка знаний » 06 окт 2015, 13:25

У нас прошла многолетняя дружба после интима.
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Дружба возможна?

Сообщение Tigrena3344 » 03 ноя 2015, 00:07

Oxrova писал(а):я бы хотела верить, но мужчины с которыми мне мне казалось я дружу, испытывали ко мне другие чувства...

Да, часто бывает, что одна из сторон влюбляется, поэтому и недолговечна такая дружба.
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Дружба возможна?

Сообщение dimik22 » 09 ноя 2015, 23:00

Да ерунда все это. какая может быть дружба между мужчиной и женщиной. Только что то большее.
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Таточка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 06:19

Re: Дружба возможна?

Сообщение Таточка » 12 ноя 2015, 06:37

Все можно.
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Karkylin
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 15:16

Re: Дружба возможна?

Сообщение Karkylin » 16 ноя 2015, 15:20

я дружу с одной девушкой уже лет 10. Только дружба и ничего больше. Нас это полностью устраивает
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Дружба возможна?

Сообщение Tigrena3344 » 25 ноя 2015, 11:04

Копилка знаний писал(а):У нас прошла многолетняя дружба после интима.

А это да, если такое происходит, то дружба заканчивается)
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jenyashevchenko
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:33

Re: Дружба возможна?

Сообщение jenyashevchenko » 10 дек 2015, 17:20

Нет, не может быть дружбы между м и ж, рано или поздно захочется отношений, такие вот человеки
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Simillar
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 19:20
Откуда: Алматы

Re: Дружба возможна?

Сообщение Simillar » 26 янв 2016, 11:01

mimis писал(а):Вот прожил 32 года и никак не пойму: есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
По мне -- нет.
Либо он ее захочет
Либо она его использует в своих интересах.
Разуверете?

Если время не доказало обратное, то пожалуй так и есть. В зрелом возрасте в честность и открытость намерений не все готовы верить.
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Дружба возможна?

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 18:20

Дружба это взаимный интерес. И зачем разграничивать "между мужчиной и женщиной", женщина к женщине тоже может испытывать сексуальный интерес, а другая в свою очередь использовать первую. Это индивидуальные случаи. А дружба есть. Другое дело - вечной дружбы ни между кем нет.
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Katarinna
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 19:47

Re: Дружба возможна?

Сообщение Katarinna » 19 апр 2016, 18:12

Maria26 писал(а):Дружба это взаимный интерес. И зачем разграничивать "между мужчиной и женщиной", женщина к женщине тоже может испытывать сексуальный интерес, а другая в свою очередь использовать первую. Это индивидуальные случаи. А дружба есть. Другое дело - вечной дружбы ни между кем нет.

Полностью поддерживаю.
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dina_H
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:23

Re: Дружба возможна?

Сообщение dina_H » 11 май 2016, 17:30

Думаю что дружбы нет.Потому что кто-то один всегда хочет большего
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Дружба возможна?

Сообщение Вероника Климова » 12 май 2016, 14:26

Oxrova писал(а):я бы хотела верить, но мужчины с которыми мне мне казалось я дружу, испытывали ко мне другие чувства...

Так бывает в 80 процентах всех отношений между мужчиной и женщиной)))
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Segeorek
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 10:23

Re: Дружба возможна?

Сообщение Segeorek » 13 июл 2016, 23:00

Привет, всем ребята как думаете моя подруга будет ли рада если я ей подарю оригинальные Очки Dolce&Gabbana? http://rb-optika.ru/shop/glasses/dolcegabbana/
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КсюшаАмане
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57

Re: Дружба возможна?

Сообщение КсюшаАмане » 29 минут назад

У меня нет друзей мужчин,знакомые -да.
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