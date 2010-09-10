Дружба возможна?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Дружба возможна?
Я считаю, что дружба возможна. Есть примеры из жизни
Re: Дружба возможна?
сложный вопрос. Ведь некоторые попросту не умеют дружить. На своем примере скажу, что дружу с мужчиной уже 15 лет. Никогда ничего интимного между нами не было и не тянет. Такого друга как он у меня нет и никогда не было среди женщин.
Re: Дружба возможна?
Золотце писал(а):сложный вопрос. Ведь некоторые попросту не умеют дружить. На своем примере скажу, что дружу с мужчиной уже 15 лет. Никогда ничего интимного между нами не было и не тянет. Такого друга как он у меня нет и никогда не было среди женщин.
а жена/муж не против?
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Дружба возможна?
Такая дружба есть и очень крепкая, но увы не вечная.
Re: Дружба возможна?
я бы хотела верить, но мужчины с которыми мне мне казалось я дружу, испытывали ко мне другие чувства...
- Копилка знаний
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01 авг 2015, 22:08
Re: Дружба возможна?
У нас прошла многолетняя дружба после интима.
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Дружба возможна?
Oxrova писал(а):я бы хотела верить, но мужчины с которыми мне мне казалось я дружу, испытывали ко мне другие чувства...
Да, часто бывает, что одна из сторон влюбляется, поэтому и недолговечна такая дружба.
Re: Дружба возможна?
Да ерунда все это. какая может быть дружба между мужчиной и женщиной. Только что то большее.
Re: Дружба возможна?
Все можно.
Re: Дружба возможна?
я дружу с одной девушкой уже лет 10. Только дружба и ничего больше. Нас это полностью устраивает
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Дружба возможна?
Копилка знаний писал(а):У нас прошла многолетняя дружба после интима.
А это да, если такое происходит, то дружба заканчивается)
- jenyashevchenko
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:33
Re: Дружба возможна?
Нет, не может быть дружбы между м и ж, рано или поздно захочется отношений, такие вот человеки
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Re: Дружба возможна?
mimis писал(а):Вот прожил 32 года и никак не пойму: есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
По мне -- нет.
Либо он ее захочет
Либо она его использует в своих интересах.
Разуверете?
Если время не доказало обратное, то пожалуй так и есть. В зрелом возрасте в честность и открытость намерений не все готовы верить.
Re: Дружба возможна?
Дружба это взаимный интерес. И зачем разграничивать "между мужчиной и женщиной", женщина к женщине тоже может испытывать сексуальный интерес, а другая в свою очередь использовать первую. Это индивидуальные случаи. А дружба есть. Другое дело - вечной дружбы ни между кем нет.
Re: Дружба возможна?
Maria26 писал(а):Дружба это взаимный интерес. И зачем разграничивать "между мужчиной и женщиной", женщина к женщине тоже может испытывать сексуальный интерес, а другая в свою очередь использовать первую. Это индивидуальные случаи. А дружба есть. Другое дело - вечной дружбы ни между кем нет.
Полностью поддерживаю.
Re: Дружба возможна?
Думаю что дружбы нет.Потому что кто-то один всегда хочет большего
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Дружба возможна?
Oxrova писал(а):я бы хотела верить, но мужчины с которыми мне мне казалось я дружу, испытывали ко мне другие чувства...
Так бывает в 80 процентах всех отношений между мужчиной и женщиной)))
Re: Дружба возможна?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57
Re: Дружба возможна?
У меня нет друзей мужчин,знакомые -да.
Re: Дружба возможна?
Дружба - тонкая вещь, особенно когда кто то из её участников испытывает сексуальное влечение!
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