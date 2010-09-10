Дружба возможна?

Обсуждение отношений между людьми.
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Мария1522
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 11:12

Re: Дружба возможна?

Сообщение Мария1522 » Сегодня, 11:48

я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной
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shevchenko87
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:43

Re: Дружба возможна?

Сообщение shevchenko87 » Сегодня, 14:46

Невозможна дружба между мужчиной и женщиной. Разве что если мужчина нетрадиционной ориентации ) в любом случае, мужчина захочет свою подругу рано или поздно.
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