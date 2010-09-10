Дружба возможна?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Дружба возможна?
я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:43
Re: Дружба возможна?
Невозможна дружба между мужчиной и женщиной. Разве что если мужчина нетрадиционной ориентации ) в любом случае, мужчина захочет свою подругу рано или поздно.
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