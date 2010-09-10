Дружба возможна?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Дружба возможна?
я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной
Re: Дружба возможна?
Верю, и точка! Даже друг есть у меня, прекрасно с ним ладим!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
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