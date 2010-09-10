Дружба возможна?

Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.

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Мария1522
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 11:12

Re: Дружба возможна?

Сообщение Мария1522 » Вчера, 11:48

я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Дружба возможна?

Сообщение Пушок » Сегодня, 10:39

Верю, и точка! :) Даже друг есть у меня, прекрасно с ним ладим! :)
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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