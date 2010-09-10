Сообщение Flemingia » 54 минуты назад

А я вот всегда считала, что возможна, ведь мне очень хотелось в это верить. Но в последнее время всё больше сомневаюсь, что мой лучший друг мне "просто друг" с его стороны. Еще и эти всезнающие знакомые со своим "дружбы между м и ж не бывает, у кого-то из них по-любому есть влечение..."

Вот и думаю теперь, я была слепа всё это время или у меня просто паранойя...