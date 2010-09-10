Дружба возможна?

Обсуждение отношений между людьми.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Дружба возможна?

Сообщение Пушок » 12 апр 2017, 10:39

Верю, и точка! :) Даже друг есть у меня, прекрасно с ним ладим! :)
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 21:07

Re: Дружба возможна?

Сообщение Flemingia » 54 минуты назад

А я вот всегда считала, что возможна, ведь мне очень хотелось в это верить. Но в последнее время всё больше сомневаюсь, что мой лучший друг мне "просто друг" с его стороны. Еще и эти всезнающие знакомые со своим "дружбы между м и ж не бывает, у кого-то из них по-любому есть влечение..."
Вот и думаю теперь, я была слепа всё это время или у меня просто паранойя...
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