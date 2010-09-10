Дружба возможна?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Дружба возможна?
Верю, и точка! Даже друг есть у меня, прекрасно с ним ладим!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Дружба возможна?
А я вот всегда считала, что возможна, ведь мне очень хотелось в это верить. Но в последнее время всё больше сомневаюсь, что мой лучший друг мне "просто друг" с его стороны. Еще и эти всезнающие знакомые со своим "дружбы между м и ж не бывает, у кого-то из них по-любому есть влечение..."
Вот и думаю теперь, я была слепа всё это время или у меня просто паранойя...
Вот и думаю теперь, я была слепа всё это время или у меня просто паранойя...
Re: Дружба возможна?
Lello писал(а):Всем привет ! Мое строго ИМХО - дружба понятие субъективное. Т.е. дружбы не существует вообще в принципе не между кем. Ни между мужчиной и женщиной, ни между женщинами и мужчина по отдельности. Человек изначально одинок по свой сути. Все прочее - просто случайное наиболее возможное совпадение интересов (иногда просто так называемые "собутыльники" ). опять же - строго ИМХО.
На 100% поддерживаю! Не ожидала, что кто-то поддерживает эту точку зрения
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