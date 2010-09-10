Дружба возможна?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Дружба возможна?
Верю, и точка! Даже друг есть у меня, прекрасно с ним ладим!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Дружба возможна?
А я вот всегда считала, что возможна, ведь мне очень хотелось в это верить. Но в последнее время всё больше сомневаюсь, что мой лучший друг мне "просто друг" с его стороны. Еще и эти всезнающие знакомые со своим "дружбы между м и ж не бывает, у кого-то из них по-любому есть влечение..."
Вот и думаю теперь, я была слепа всё это время или у меня просто паранойя...
Вот и думаю теперь, я была слепа всё это время или у меня просто паранойя...
- Екатерина88
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вчера, 05:29
Re: Дружба возможна?
Думаю скорее всего нет, с одной стороны будет больше, чем дружба.
Вернуться в «Любовь, романтика»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей