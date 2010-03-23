Сообщение BAXMYPKA » 26 мар 2010, 07:25

Катенок

Смотря, сколько лет племяннику. Если молодой человек - совсем "молодой человек", то можно купить рублей за триста, двухметровый (в младенческом возрасте рыбалка на спиннинг - баловство сплошное). А если племянник в сознательном возрасте, и вы его безмерно любите, - то придется потратиться. Я бы остановился на спиннинге со средним тестом (10-30 грамм), 2,7 метра, ценой в 1,5 - 2 тысячи.

А вообще, спиннинг - вещь индивидуальная. Выбирается самим рыболовом, по своей руке...

А взять всё, и поделить!!!