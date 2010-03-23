Спиннинг

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Катенок
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 фев 2010, 17:16

Спиннинг

Сообщение Катенок » 23 мар 2010, 09:44

Помогите пожалуйста!
Племянник заказал на день рождения спиннинг. Я в этом ничегошеньки не понимаю.Подскажите, сколько стоит? Лишних денег тратить не хочется, но и дрянь купить не желательно.
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BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: Спиннинг

Сообщение BAXMYPKA » 26 мар 2010, 07:25

Катенок
Смотря, сколько лет племяннику. Если молодой человек - совсем "молодой человек", то можно купить рублей за триста, двухметровый (в младенческом возрасте рыбалка на спиннинг - баловство сплошное). А если племянник в сознательном возрасте, и вы его безмерно любите, - то придется потратиться. Я бы остановился на спиннинге со средним тестом (10-30 грамм), 2,7 метра, ценой в 1,5 - 2 тысячи.
А вообще, спиннинг - вещь индивидуальная. Выбирается самим рыболовом, по своей руке...
А взять всё, и поделить!!!
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Спиннинг

Сообщение Буцефалия » Вчера, 21:13

А он новичок в рыбалке? Пусть сразу берет нормальный спиннинг
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Спиннинг

Сообщение Изаура » Вчера, 21:17

Буцефалия писал(а):А он новичок в рыбалке? Пусть сразу берет нормальный спиннинг


Да для новичков особенно нужно покупать надежные спиннинги, которые выдерживают большие нагрузки и желательно облегченные. Вот хорошие спиннинги Graphiteleader https://graphiteleader.com.ua/ . С такими спиннингами можно как опытным рыбакам так и новичкам ловить рыбу и проблем не будет.
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