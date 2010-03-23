Спиннинг
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Спиннинг
Помогите пожалуйста!
Племянник заказал на день рождения спиннинг. Я в этом ничегошеньки не понимаю.Подскажите, сколько стоит? Лишних денег тратить не хочется, но и дрянь купить не желательно.
Племянник заказал на день рождения спиннинг. Я в этом ничегошеньки не понимаю.Подскажите, сколько стоит? Лишних денег тратить не хочется, но и дрянь купить не желательно.
Re: Спиннинг
Катенок
Смотря, сколько лет племяннику. Если молодой человек - совсем "молодой человек", то можно купить рублей за триста, двухметровый (в младенческом возрасте рыбалка на спиннинг - баловство сплошное). А если племянник в сознательном возрасте, и вы его безмерно любите, - то придется потратиться. Я бы остановился на спиннинге со средним тестом (10-30 грамм), 2,7 метра, ценой в 1,5 - 2 тысячи.
А вообще, спиннинг - вещь индивидуальная. Выбирается самим рыболовом, по своей руке...
Смотря, сколько лет племяннику. Если молодой человек - совсем "молодой человек", то можно купить рублей за триста, двухметровый (в младенческом возрасте рыбалка на спиннинг - баловство сплошное). А если племянник в сознательном возрасте, и вы его безмерно любите, - то придется потратиться. Я бы остановился на спиннинге со средним тестом (10-30 грамм), 2,7 метра, ценой в 1,5 - 2 тысячи.
А вообще, спиннинг - вещь индивидуальная. Выбирается самим рыболовом, по своей руке...
А взять всё, и поделить!!!
Re: Спиннинг
А он новичок в рыбалке? Пусть сразу берет нормальный спиннинг
Re: Спиннинг
Буцефалия писал(а):А он новичок в рыбалке? Пусть сразу берет нормальный спиннинг
Да для новичков особенно нужно покупать надежные спиннинги, которые выдерживают большие нагрузки и желательно облегченные. Вот хорошие спиннинги Graphiteleader https://graphiteleader.com.ua/ . С такими спиннингами можно как опытным рыбакам так и новичкам ловить рыбу и проблем не будет.
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