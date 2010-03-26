Сообщение tochka » 26 мар 2010, 18:35

Там же, в Соколовке, рядом с Тибетом есть такая фирма. Название только никак не вспомню. ИП какой-то.Бесполденов может быть. Не уверена в общем.А вообще - желтые страницы вам в помощь.(а Тибет вряд ли будет подобное завозить, у них несколько не тот профиль).