Подскажите где продают оптом хозтовары?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Подскажите где продают оптом хозтовары?
Доброго времени суток.Производим гладильные доски,сушки для белья.Где в вашем городе есть оптовые базы по продаже ХОЗТОВАРОВ (фирмы,адреса и тд).Спасибо заранее.
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
Помогите ребята-очень надо.
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
ООО "ТД "Тибет"" (4912) 28-89-12, 28-89-20 - отдел закупок
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
Спасибо! Может есть еще оптовые базы или ярмарки?
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
Там же, в Соколовке, рядом с Тибетом есть такая фирма. Название только никак не вспомню. ИП какой-то.
Бесполденов может быть. Не уверена в общем.
А вообще - желтые страницы вам в помощь.
(а Тибет вряд ли будет подобное завозить, у них несколько не тот профиль ).
Бесполденов может быть. Не уверена в общем.
А вообще - желтые страницы вам в помощь.
(а Тибет вряд ли будет подобное завозить, у них несколько не тот профиль ).
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
ИП Орлов В.А.
390043,г.Рязань, пр.Шабулина, д.2 стр.9
тел/факс (4912) 24-14-73 , 39-10-30,38-23-24
390043,г.Рязань, пр.Шабулина, д.2 стр.9
тел/факс (4912) 24-14-73 , 39-10-30,38-23-24
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
спасибо огромное!
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
КАРАСЕВА Ю.В.
Рубрика: Хозяйственные товары
Местоположение компании КАРАСЕВА Ю.В.: Российская Федерация, Рязанская область, Рязань г.
Адрес компании: Рязань г., Чкалова ул, 38
телефоны на http://www.petergid.ru/karaseva-yu-v.html
Рубрика: Хозяйственные товары
Местоположение компании КАРАСЕВА Ю.В.: Российская Федерация, Рязанская область, Рязань г.
Адрес компании: Рязань г., Чкалова ул, 38
телефоны на http://www.petergid.ru/karaseva-yu-v.html
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
tochka писал(а):(а Тибет вряд ли будет подобное завозить, у них несколько не тот профиль ).
Тибет уже давно подобное завёз. У них за последний год ассортимент существенно поменялся.
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
Cezar писал(а):Ильина
96-45-81 Ольга Владимировна
Офигенная подстава для поставщиков... Ильина уже года два всем по кругу должна кучу денег и ходит под угрозой уголовки. Это просто отличный совет!
На будущее: прежде, чем выбирать клиентов на этом рынке, почитайте вот здесь.
Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?
Посмотрите здесь:
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http://toriya.by/catalog/
Мы делаем доставку и по России.
11 сообщений • Страница 1 из 1
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