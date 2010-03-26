Подскажите где продают оптом хозтовары?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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dado77
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 12:52

Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение dado77 » 26 мар 2010, 13:05

Доброго времени суток.Производим гладильные доски,сушки для белья.Где в вашем городе есть оптовые базы по продаже ХОЗТОВАРОВ (фирмы,адреса и тд).Спасибо заранее.
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dado77
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 12:52

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение dado77 » 26 мар 2010, 13:26

Помогите ребята-очень надо.
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Водитель

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение Водитель » 26 мар 2010, 14:16

ООО "ТД "Тибет"" (4912) 28-89-12, 28-89-20 - отдел закупок
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dado77
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 12:52

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение dado77 » 26 мар 2010, 18:18

Спасибо! Может есть еще оптовые базы или ярмарки?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение tochka » 26 мар 2010, 18:35

Там же, в Соколовке, рядом с Тибетом есть такая фирма. Название только никак не вспомню. ИП какой-то.
Бесполденов может быть. Не уверена в общем.

А вообще - желтые страницы вам в помощь.

(а Тибет вряд ли будет подобное завозить, у них несколько не тот профиль :) ).
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение tochka » 26 мар 2010, 18:36

ИП Орлов В.А.
390043,г.Рязань, пр.Шабулина, д.2 стр.9
тел/факс (4912) 24-14-73 , 39-10-30,38-23-24
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dado77
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 12:52

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение dado77 » 26 мар 2010, 21:50

спасибо огромное!
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hamop
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 31 авг 2009, 12:19

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение hamop » 27 мар 2010, 10:35

КАРАСЕВА Ю.В.
Рубрика: Хозяйственные товары
Местоположение компании КАРАСЕВА Ю.В.: Российская Федерация, Рязанская область, Рязань г.
Адрес компании: Рязань г., Чкалова ул, 38
телефоны на http://www.petergid.ru/karaseva-yu-v.html
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Водитель

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение Водитель » 27 мар 2010, 13:23

tochka писал(а):(а Тибет вряд ли будет подобное завозить, у них несколько не тот профиль :) ).

Тибет уже давно подобное завёз. У них за последний год ассортимент существенно поменялся.
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Водитель

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение Водитель » 31 мар 2010, 01:31

Cezar писал(а):Ильина

96-45-81 Ольга Владимировна

Офигенная подстава для поставщиков... Ильина уже года два всем по кругу должна кучу денег и ходит под угрозой уголовки. Это просто отличный совет!
На будущее: прежде, чем выбирать клиентов на этом рынке, почитайте вот здесь.
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Toriya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 минут назад

Re: Подскажите где продают оптом хозтовары?

Сообщение Toriya » 8 минут назад

Посмотрите здесь:
http://toriya.by/catalog/
Мы делаем доставку и по России.
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