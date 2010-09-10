Ушел...

Обсуждение отношений между людьми.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Ушел...

Сообщение Raider » 25 янв 2016, 20:39

аплодирую стоя
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Ушел...

Сообщение АЛСНщик » 26 янв 2016, 16:49

Фрекен, Вы же на дому работаете? (не интернет, не планктон). Куда же Вам возвращаться с работы, да ещё забыв зонтик?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Ушел...

Сообщение ФрекенСнорк » 26 янв 2016, 16:56

Адони, Ви совсем мозги потеряли? или Ви думаете, шо у меня только ОДНО место работы, при моей-то любви к шекелям? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Ушел...

Сообщение ФрекенСнорк » 07 мар 2016, 13:47

Дядюшка, Вы б ещё какую затравку подкинули, что ли... давненько мне тута не апподировали...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Понёва
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 15:39

Re: Ушел...

Сообщение Понёва » Сегодня, 15:57

Через плохое приходит хорошее. Значит, встретите лучше. Айда, искать женихов за рубежом!
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