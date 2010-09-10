Ушел...
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Ушел...
аплодирую стоя
Re: Ушел...
Фрекен, Вы же на дому работаете? (не интернет, не планктон). Куда же Вам возвращаться с работы, да ещё забыв зонтик?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Ушел...
Адони, Ви совсем мозги потеряли? или Ви думаете, шо у меня только ОДНО место работы, при моей-то любви к шекелям?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Ушел...
Дядюшка, Вы б ещё какую затравку подкинули, что ли... давненько мне тута не апподировали...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Ушел...
Через плохое приходит хорошее. Значит, встретите лучше. Айда, искать женихов за рубежом!
Вернуться в «Любовь, романтика»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей