Проблемы моего авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Проблемы моего авто
SM писал(а):Свистун.
Как остроумно!
Re: Проблемы моего авто
xevia писал(а):SM писал(а):Свистун.
Как остроумно!
А что мне ещё было ответить?)))
Я по инету диагностировать и чинить не умею, очень высока вероятность неправильного диагноза. А тыкать пальцем в небо особого желания нет.
Re: Проблемы моего авто
SM писал(а):Я по инету диагностировать и чинить не умею
Это хорошо, значит Вы профессионал своего дела.
Глупый вопрос натяжной ролик свистеть может?
Re: Проблемы моего авто
Может, ещё генераторный ремень, может, ослаб и т.д.
Re: Проблемы моего авто
Спасибо, ремень я проверила - натянут. Да и машине всего полгода
Re: Проблемы моего авто
xevia писал(а):Да и машине всего полгода
При учете
xevia писал(а):Моя Калинка
- совершенно не показатель.
Скорее всего - что-то где-то с каким-то ремнем или роликом. Моя рекомендация - спросить у SMа, сколько он возьмет за диагностику, выяснить с его помощью, что свистит, а потом ехать в гарантию и тыкать им пальцем: что менять. Или плюнуть, и сразу заплатить нормальным мастерам. Так, ИМХО, спокойнее...
Re: Проблемы моего авто
Это конечно утопия, но как-то хочется чтобы приехав в салон мне все-таки посмотрели машину и починили необходимое. А лишний раз платить за то, что должно быть сделано по гарантии, как-то не очень хочется. Но если снова пошлют, последую Вашему salabus совету.
Если не секрет, SM где Вы работает?
Если не секрет, SM где Вы работает?
Re: Проблемы моего авто
Может просто оставить им машину? Может ролик свистит... А есть моменты когда он свистит всегда, например утром?
Re: Проблемы моего авто
GlebAl
Точно! Утром чаще всего, да и вечером, когда остынет, и влажность сейчас повысилась...
Я так понимаю, в сервисе должны посмотреть ролик и ремни, а если нет - буду скандалить и плакать
Точно! Утром чаще всего, да и вечером, когда остынет, и влажность сейчас повысилась...
Я так понимаю, в сервисе должны посмотреть ролик и ремни, а если нет - буду скандалить и плакать
Re: Проблемы моего авто
Попроси их написать письменный отказ - что с машиной всё хорошо. И если это вылезет позже подашь на них в суд...
Re: Проблемы моего авто
xevia писал(а): А лишний раз платить за то, что должно быть сделано по гарантии, как-то не очень хочется.
Вы, наверное, не наш клиет. Мы либо находим и устраняем, либо не делаем. Чтобы потом два сервиса не сваливали друг на друга вину (одни не то нашли, другие не то поменяли и т.д.).
Re: Проблемы моего авто
GlebAl
спасибо.
спасибо.
Re: Проблемы моего авто
У меня была проблема с запахом в салоне авто. Багажник находится в самой машине и как-то раз я из-за своей криворукости пролил бензин из канистры. Вонь стояла не выветриваемая. А подрабатываю в такси и надо было как-то вывести запах бензина. Что только не пробовал. И мыл сам, и в мойку ездил...нигде не помогли. Клиенты жаловались на запах и дошло до того, что даже надо было отказаться от работы перевозок... Коллега посоветовал мне OdorGone Auto и вся надежда оставалось только на это средство. Заказал товар, получил от менеджера все ответы на свои вопросы, отлично меня проконсультировали и доставили невероятно быстро, буквально на следующий день OdorGone Auto был уже у меня в руках. И...Одоргон мне действительно помог! Запах просто испарился!!! Я был так счастлив, что наконец-то нашел выход из сложившейся ситуации))) Теперь всем, кто сталкивается с такой же проблемой всегда советую odorgon. Проверенный, рабочий и очень качественный продукт из Европы!
Re: Проблемы моего авто
у меня опель астра j сейчас, не нравится жестковатая подвеска
Re: Проблемы моего авто
Водитель писал(а):какую автосигнализацию посоветуете для BMW
Хороший вариант StarLine A93 https://bastion-center.ru/catalog/avtom ... alizatsii/ Также можно установить охранный комплекс ЭКСПЕРТ на её базе. К сожалению - я пока не успел провести подобных экспериментов с CAN-LIN StarLine, так как такие машины заезжали в работу еще в те времена, когда ни Пандора DX50B, ни CAN-LIN адаптеров StarLine еще не было на рынке систем охраны...
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей