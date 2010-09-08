Проблемы моего авто

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Проблемы моего авто

Сообщение xevia » 08 сен 2010, 12:58

SM писал(а):Свистун.

Как остроумно!
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Проблемы моего авто

Сообщение SM » 08 сен 2010, 13:06

xevia писал(а):
SM писал(а):Свистун.

Как остроумно!

А что мне ещё было ответить?)))
Я по инету диагностировать и чинить не умею, очень высока вероятность неправильного диагноза. А тыкать пальцем в небо особого желания нет.
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Проблемы моего авто

Сообщение xevia » 08 сен 2010, 13:18

SM писал(а):Я по инету диагностировать и чинить не умею

Это хорошо, значит Вы профессионал своего дела. :)
Глупый вопрос натяжной ролик свистеть может?
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Проблемы моего авто

Сообщение SM » 08 сен 2010, 13:20

Может, ещё генераторный ремень, может, ослаб и т.д.
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Проблемы моего авто

Сообщение xevia » 08 сен 2010, 13:22

Спасибо, ремень я проверила - натянут. Да и машине всего полгода
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salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8415
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Проблемы моего авто

Сообщение salabus » 08 сен 2010, 14:22

xevia писал(а):Да и машине всего полгода

При учете
xevia писал(а):Моя Калинка

- совершенно не показатель.
Скорее всего - что-то где-то с каким-то ремнем или роликом. Моя рекомендация - спросить у SMа, сколько он возьмет за диагностику, выяснить с его помощью, что свистит, а потом ехать в гарантию и тыкать им пальцем: что менять. Или плюнуть, и сразу заплатить нормальным мастерам. Так, ИМХО, спокойнее...
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Проблемы моего авто

Сообщение xevia » 08 сен 2010, 14:31

Это конечно утопия, но как-то хочется чтобы приехав в салон мне все-таки посмотрели машину и починили необходимое. А лишний раз платить за то, что должно быть сделано по гарантии, как-то не очень хочется. Но если снова пошлют, последую Вашему salabus совету.
Если не секрет, SM где Вы работает?
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Проблемы моего авто

Сообщение GlebAl » 08 сен 2010, 14:48

Может просто оставить им машину? Может ролик свистит... А есть моменты когда он свистит всегда, например утром?
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Проблемы моего авто

Сообщение xevia » 08 сен 2010, 15:12

GlebAl
Точно! Утром чаще всего, да и вечером, когда остынет, и влажность сейчас повысилась...
Я так понимаю, в сервисе должны посмотреть ролик и ремни, а если нет - буду скандалить и плакать :)
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Проблемы моего авто

Сообщение GlebAl » 08 сен 2010, 15:20

Попроси их написать письменный отказ - что с машиной всё хорошо. И если это вылезет позже подашь на них в суд...
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2047
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Проблемы моего авто

Сообщение SM » 08 сен 2010, 15:21

xevia писал(а): А лишний раз платить за то, что должно быть сделано по гарантии, как-то не очень хочется.

Вы, наверное, не наш клиет. Мы либо находим и устраняем, либо не делаем. Чтобы потом два сервиса не сваливали друг на друга вину (одни не то нашли, другие не то поменяли и т.д.).
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Проблемы моего авто

Сообщение xevia » 08 сен 2010, 15:35

GlebAl
спасибо.
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serega254
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июл 2017, 05:45

Re: Проблемы моего авто

Сообщение serega254 » 04 июл 2017, 05:58

У меня была проблема с запахом в салоне авто. Багажник находится в самой машине и как-то раз я из-за своей криворукости пролил бензин из канистры. Вонь стояла не выветриваемая. А подрабатываю в такси и надо было как-то вывести запах бензина. Что только не пробовал. И мыл сам, и в мойку ездил...нигде не помогли. Клиенты жаловались на запах и дошло до того, что даже надо было отказаться от работы перевозок... Коллега посоветовал мне OdorGone Auto и вся надежда оставалось только на это средство. Заказал товар, получил от менеджера все ответы на свои вопросы, отлично меня проконсультировали и доставили невероятно быстро, буквально на следующий день OdorGone Auto был уже у меня в руках. И...Одоргон мне действительно помог! Запах просто испарился!!! Я был так счастлив, что наконец-то нашел выход из сложившейся ситуации))) Теперь всем, кто сталкивается с такой же проблемой всегда советую odorgon. Проверенный, рабочий и очень качественный продукт из Европы!
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olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: Проблемы моего авто

Сообщение olyalya » 04 дек 2017, 17:14

у меня опель астра j сейчас, не нравится жестковатая подвеска
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Проблемы моего авто

Сообщение polpol » 31 мар 2020, 06:58

Водитель писал(а):какую автосигнализацию посоветуете для BMW

Хороший вариант StarLine A93 https://bastion-center.ru/catalog/avtom ... alizatsii/ Также можно установить охранный комплекс ЭКСПЕРТ на её базе. К сожалению - я пока не успел провести подобных экспериментов с CAN-LIN StarLine, так как такие машины заезжали в работу еще в те времена, когда ни Пандора DX50B, ни CAN-LIN адаптеров StarLine еще не было на рынке систем охраны...
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Проблемы моего авто

Сообщение Kirill23 » Вчера, 09:59

как вы боретесь с тем, что авто не заводится от холода зимой ?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Проблемы моего авто

Сообщение Haminahu » Сегодня, 16:44

Kirill23 писал(а):как вы боретесь с тем, что авто не заводится от холода зимой ?

Ох у меня с этим была проблема в прошлом году. Частенько не заводилась. Как то раз ехать в рабочую командировку - а тут такая подстава.
Пришлось вызывать службу https://otogrevcar70.ru/ для отогрева авто. А то иначе бы прост не было вариантов, как вообще уехать.
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