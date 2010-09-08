Сообщение serega254 » 04 июл 2017, 05:58

У меня была проблема с запахом в салоне авто. Багажник находится в самой машине и как-то раз я из-за своей криворукости пролил бензин из канистры. Вонь стояла не выветриваемая. А подрабатываю в такси и надо было как-то вывести запах бензина. Что только не пробовал. И мыл сам, и в мойку ездил...нигде не помогли. Клиенты жаловались на запах и дошло до того, что даже надо было отказаться от работы перевозок... Коллега посоветовал мне OdorGone Auto и вся надежда оставалось только на это средство. Заказал товар, получил от менеджера все ответы на свои вопросы, отлично меня проконсультировали и доставили невероятно быстро, буквально на следующий день OdorGone Auto был уже у меня в руках. И...Одоргон мне действительно помог! Запах просто испарился!!! Я был так счастлив, что наконец-то нашел выход из сложившейся ситуации))) Теперь всем, кто сталкивается с такой же проблемой всегда советую odorgon. Проверенный, рабочий и очень качественный продукт из Европы!