Пара мелких недочётов...
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Re: Пара мелких недочётов...
ZZ писал(а):Надо было выяснить: "Почему программе не сообщили про ваш договор."
Пока я искала свою выпавшую вставную челюсть, разговор закончился. Скайнет рулит. Путнику респект, напомнил.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Пара мелких недочётов...
Часы бы что ли перевели...
Re: Пара мелких недочётов...
pri писал(а):Часы бы что ли перевели...
У себя в личном разделе в настройках поставь галочку на "нет" в графе "сейчас летнее время"
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Пара мелких недочётов...
Ух ты, и впрямь... Каюсь, дурак я...
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Шины в СПб
Купить шины и не ошибиться. Несколько советов при выборе шин.
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• Летние • Зимние • Всесезонные
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Зимние колеса предназначены для езды на дорогах, покрытых снегом и слоем льда, при условиях минусовых температур. Покрышки укомплектованы шипами из стали, что позволяет улучшить сцепление даже на полностью обледеневшей трассе. Но использовать подобные покрышки для городских дорог не рекомендуется, они сильно портят покрытие. Чтобы исключить этот негативный момент, но сохранить безопасность передвижения на дорогах зимой, можно купить шины в нешипованного типа, но со свойствами шипованных покрышек.
Всесезонные шины – средний тип между летними и зимними. Это оптимальный вариант для регионов с малоснежной зимой, коротким периодом несильных морозов. Шины этого типа позволяют использовать резину круглый год, но при сильных обледенениях покрышки лучше заменить на зимние.
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Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
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Шины в СПб
Купить шины и не ошибиться. Несколько советов при выборе шин.
На сайте интернет магазина «Бодрые Колеса» можно купить шины купить дешево шины в СПб дешево со склада. Мы предлагаем большой ассортимент покрышек, выгодные цены, доставляем заказы, как по Санкт-Петербургу, так и по России
Кроме безопасности авторезина решает и такие задачи как:
• сокращение расхода топлива • сокращение тормозного пути=
Шины подразделяются в зависимости от сезона
• Летние • Зимние • Всесезонные
Шины летнего типа предназначены только для теплого времени года, они идеально подходят для езды по магистралям, шоссе, обладают качеством превосходно держать сцепление на сухом и мокром дорожном полотне. Часто летние автошины называются оптимальным вариантом для скоростной езды.
Зимние колеса предназначены для езды на дорогах, покрытых снегом и слоем льда, при условиях минусовых температур. Покрышки укомплектованы шипами из стали, что позволяет улучшить сцепление даже на полностью обледеневшей трассе. Но использовать подобные покрышки для городских дорог не рекомендуется, они сильно портят покрытие. Чтобы исключить этот негативный момент, но сохранить безопасность передвижения на дорогах зимой, можно купить шины в нешипованного типа, но со свойствами шипованных покрышек.
Всесезонные шины – средний тип между летними и зимними. Это оптимальный вариант для регионов с малоснежной зимой, коротким периодом несильных морозов. Шины этого типа позволяют использовать резину круглый год, но при сильных обледенениях покрышки лучше заменить на зимние.
При выборе шин надо придерживаться следующих критериев
Почему выгодно покупать шины в интернет-магазине
Интернет-магазин «Бодрые колеса» предлагает купить шины в СПБ напрямую со склада, т. как цена существенно дешевле, чем в розничном магазине. Ассортимент шин намного больше, редкие шины можно заказать под заказ. Вы можете подобрать шины шины купить дешево по марке авто . а так же выбрать шины по каталогу или типоразмеру.
Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
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Сезон Летние Зимние Всесезонная Шипы
Светлов Евгений, 29 июля 2016
Контроль за состоянием заказа по смс. Удобный самовывоз до 20:00 со склада. Работа сотрудников на складе. Упаковывают каждую единицу товара в качественные покеты. Есть вариант бесплатной доставки в различные временные интервалы.
Оставьте свой отзыв о нас
Шины Pirelli
Но уже в 1894 году после того, как количество обращений по ремонту велосипедных шин превысило критическое, Pirelli получает свой первый патент на производство велосипедной шины. По прошествии семи лет, была запатентована конструкция и технология изготовления первой автомобильной шины, получившей название Milano.
Начало нового века, было ознаменовано для компании Pirelli рождением легендарного логотипа, который появился в 1908 году. В 1914 заглавная буква P приняла знакомый всем облик, сохранившийся в логотипе по сей день.
Компания активно участвовала в автогонках, прекрасно понимая, что любая победа обеспечит ей наилучшую рекламу и позволит закрепиться на международных рынках.
Уже через пять лет, французский гонщик, выступавший на автомобиле Peugeot, «обутом» в шины с маркировкой Pirelli, одержал победу на Гран-При Франции. Это положило начало легендарным победам шин Pirelli в автомобильном спорте.
В 1921 году автомобиль Ballot 3L на шинах Pirelli под управлением Жуля Гу выигрывает Гран-При Италии. Через год, на открывшейся в итальянского городе Монца легендарной и по сей день трассе, Пьетро Бордино одержал победу на автомобиле Fiat 804.
1924 год. Очередную победу на шинах Pirelli с новой кордовой технологией одержал Джузеппе Кампари на автомобиле Alfa Romeo. Годом позже, продукция Pirelli стала известна на весь мир благодаря Брилли Пери, первому автогонщику, завоевавшему титул чемпиона мира.
Череда побед заставляла сотрудников компании Pirelli постоянно работать над технологиями по созданию более прочных и скоростных моделей шин. В 1932 году компания Pirelli предлагает для гоночных автомобилей шины Stella Bianca из сверхмягкой резиновой смеси и шины с протектором для гоночных трасс.
Победы гоночной команды Pirelli-Alfa не только на гоночных трассах, но и в классических дорожных гонках продолжались вплоть до конца 40-х годов. В 1948 году шины Pirelli приняли свое первое участие в гонке «Формула-1» с экипажем команды Alfa Romeo 158.
В 1953 году компания Pirelli производит первую радиальную шину Cinturato. А в 1956-м прекращает свое активное участие в автомобильных и мотоциклетных гонках, сконцентрировав свое внимание на разработке и выпуске покрышек для гражданского транспорта.
В 1994 году свет увидела новая высокоскоростная шина Pirelli P Zero. в процессе проектирования которой было зарегистрировано 70 патентов.
В 2006 году свет увидели легендарные зимние шины для спортивных автомобилей SottoZero (итал. – ниже нуля), которые выгодно отличались от конкурентов высокими скоростными индексами, позволяющими использовать их на скоростях до 210-240 км/час.
После 20 летнего перерыва, в 2011 году, компания Pirelli возвращается в мир гонок «Формулы-1», подписав трехлетний эксклюзивный контракт на поставку гоночных шин для чемпионата.
Компания Pirelli сегодня, это 24 купить шины пирелли завода в 13 странах мира, 5 из которых находится на территории Италии, и 2 на территории России. Компания выпускает шины для легковых автомобилей, внедорожников, спецтехники, автобусов, грузовых автомобилей, купить шины пирелли легкого коммерческого транспорта и мотоциклов. Помимо этого компания является разработчиком технологий и оборудования для резинотехнической отрасли и выпускает свою собственную линейку одежды и обуви.
Штаб-квартира Pirelli в Милане располагается в 127-метровом здании, построенном еще в 1958 году, и известном как «Башня Pirelli». Здание находится в точности на том месте, где некогда находился крошечный заводик, с которого начиналась история компании.
Акции
Акции
Новинка сезона Данная модель была выпущена в текущем сезоне и сочетает в себе все новшества шинной промышленности на данный момент.
Расширенная гарантия 4точки
InexisS, 28 июля 2016
InexisS, 28 июля 2016
купить шины пирелли
Сезон Летние Зимние Всесезонная Шипы
Светлов Евгений, 29 июля 2016
Контроль за состоянием заказа по смс. Удобный самовывоз до 20:00 со склада. Работа сотрудников на складе. Упаковывают каждую единицу товара в качественные покеты. Есть вариант бесплатной доставки в различные временные интервалы.
Оставьте свой отзыв о нас
Шины Pirelli
Но уже в 1894 году после того, как количество обращений по ремонту велосипедных шин превысило критическое, Pirelli получает свой первый патент на производство велосипедной шины. По прошествии семи лет, была запатентована конструкция и технология изготовления первой автомобильной шины, получившей название Milano.
Начало нового века, было ознаменовано для компании Pirelli рождением легендарного логотипа, который появился в 1908 году. В 1914 заглавная буква P приняла знакомый всем облик, сохранившийся в логотипе по сей день.
Компания активно участвовала в автогонках, прекрасно понимая, что любая победа обеспечит ей наилучшую рекламу и позволит закрепиться на международных рынках.
Уже через пять лет, французский гонщик, выступавший на автомобиле Peugeot, «обутом» в шины с маркировкой Pirelli, одержал победу на Гран-При Франции. Это положило начало легендарным победам шин Pirelli в автомобильном спорте.
В 1921 году автомобиль Ballot 3L на шинах Pirelli под управлением Жуля Гу выигрывает Гран-При Италии. Через год, на открывшейся в итальянского городе Монца легендарной и по сей день трассе, Пьетро Бордино одержал победу на автомобиле Fiat 804.
1924 год. Очередную победу на шинах Pirelli с новой кордовой технологией одержал Джузеппе Кампари на автомобиле Alfa Romeo. Годом позже, продукция Pirelli стала известна на весь мир благодаря Брилли Пери, первому автогонщику, завоевавшему титул чемпиона мира.
Череда побед заставляла сотрудников компании Pirelli постоянно работать над технологиями по созданию более прочных и скоростных моделей шин. В 1932 году компания Pirelli предлагает для гоночных автомобилей шины Stella Bianca из сверхмягкой резиновой смеси и шины с протектором для гоночных трасс.
Победы гоночной команды Pirelli-Alfa не только на гоночных трассах, но и в классических дорожных гонках продолжались вплоть до конца 40-х годов. В 1948 году шины Pirelli приняли свое первое участие в гонке «Формула-1» с экипажем команды Alfa Romeo 158.
В 1953 году компания Pirelli производит первую радиальную шину Cinturato. А в 1956-м прекращает свое активное участие в автомобильных и мотоциклетных гонках, сконцентрировав свое внимание на разработке и выпуске покрышек для гражданского транспорта.
В 1994 году свет увидела новая высокоскоростная шина Pirelli P Zero. в процессе проектирования которой было зарегистрировано 70 патентов.
В 2006 году свет увидели легендарные зимние шины для спортивных автомобилей SottoZero (итал. – ниже нуля), которые выгодно отличались от конкурентов высокими скоростными индексами, позволяющими использовать их на скоростях до 210-240 км/час.
После 20 летнего перерыва, в 2011 году, компания Pirelli возвращается в мир гонок «Формулы-1», подписав трехлетний эксклюзивный контракт на поставку гоночных шин для чемпионата.
Компания Pirelli сегодня, это 24 купить шины пирелли завода в 13 странах мира, 5 из которых находится на территории Италии, и 2 на территории России. Компания выпускает шины для легковых автомобилей, внедорожников, спецтехники, автобусов, грузовых автомобилей, купить шины пирелли легкого коммерческого транспорта и мотоциклов. Помимо этого компания является разработчиком технологий и оборудования для резинотехнической отрасли и выпускает свою собственную линейку одежды и обуви.
Штаб-квартира Pirelli в Милане располагается в 127-метровом здании, построенном еще в 1958 году, и известном как «Башня Pirelli». Здание находится в точности на том месте, где некогда находился крошечный заводик, с которого начиналась история компании.
Акции
Акции
Новинка сезона Данная модель была выпущена в текущем сезоне и сочетает в себе все новшества шинной промышленности на данный момент.
Расширенная гарантия 4точки
InexisS, 28 июля 2016
InexisS, 28 июля 2016
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Показано товаров 1-40 из 3958
В нашем интернет-магазине вы можете купить резину, которая будет идеально соответствовать марке вашего автомобиля. Мы реализуем продукцию под самые разные запросы, для всех типов легковых, грузовых машин и внедорожников. Благодаря грамотно подобранным колёсам транспорт будет уверенно вести себя на дороге и трассе, в мокрую и сухую погоду, в жару и холод. Сообщите нашим специалистам свои требования и они предоставят вам оптимальный вариант.
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Колесо фортуны
10 Аркан Таро Колесо Фортуны (Фортуна) значение
Символика Аркана Таро Колесо фортуны (Фортуна).
Удачу олицетворяет Анубис – борец со злом, сидящий на колесе справа. В руке Анубиса «ключ жизни» - Анкх (или жезл Меркурия). В этом ключе объединяются крест, символ жизни, и круг, символ вечности, вместе же они обозначают вечную жизнь. И, тем не менее, анкх является чем-то несравненно большим, чем просто символом жизни, поскольку связан с трансформацией обычных жизненных процессов. Его форму можно рассматривать как комбинацию мужских и женских символов, как союз земного и небесного. Анубис тонко чувствует присутствие зла в душах людей. Его цель – помочь людям изгнать зло из своих мыслей, чувств. Анубис хорошо знает, что если сердца людей наполнятся светом, то тьма растает и вновь настанет эпоха порядка и справедливости.
Напротив Анубиса на колесе расположился Тифон – символ космической дисгармонии, сопоставимой разве что с земным хаосом. Тифон трактуется как некая сила тьмы, как сама тьма, противостоящая светлому дню, силам света. Совершая зло или идя вразрез с собственным Я, человек рискует «сгореть» в пламени, извергаемом из пасти Тифона.
Анубис и Тифон символизируют белую и чёрную полосы жизни. Какой бы стороной ни повернулось к Вам Колесо Фортуны, старайтесь жить в гармонии с собой и с миром, стремитесь к своему духу, т.е. к самой устойчивой точке – центру колеса.
Значение 10 Аркан Таро Колесо Фортуны в прямом положении:
Аркан Таро Колесо Фортуны на Взаимоотношения в прямом положении: перемены к лучшему, примирение, согласие с партнером. Новое счастливое знакомство, либо вновь вспыхнувшая любовь и страсть в союзе уже существующем.
Аркан Таро Колесо Фортуны на Работу в прямом положении: прогресс. Новая престижная должность, требующая от Вас большой самоотдачи. Успех. Совершенствование самого себя и всего, что Вас окружает. Удачное начало. Нежданное повышение.
Совет Аркана Колесо Фортуны в прямом положении: вам сейчас везет! Поэтому не отказывайтесь от неожиданных предложений и от помощи. Будьте готовы к активным действиям и к тому, что Вам придется потратить силы и время на выпадающий «счастливый шанс».
Значение 10 Аркан Таро Колесо Фортуны в перевёрнутом положении:
Ключевые значения Аркана Таро Колесо Фортуны в перевёрнутом положении: продолжение ожидания перемен к лучшему. Силы Судьбы не поддержат задуманное дело. Невезение, трудности в достижении цели. Карта показывает человека, слишком рассчитывающего на счастливый случай и желающего получить всё и сразу, без усилий.
Аркан Таро Колесо Фортуны на Взаимоотношения в перевёрнутом положении: ненадежное партнерство. Недолгий союз. Брак без любви, либо любовь быстро пройдет.
Аркан Таро Колесо Фортуны на Здоровье в Колесо фортуны перевёрнутом положении: здоровье может ухудшиться из-за Колесо фортуны пренебрежения рекомендациями врача. Возможны осложнения, если просто сидеть и уповать на счастливый случай.
Совет Аркана Колесо Фортуны в перевёрнутом положении: Колесо Фортуны продолжает вращаться, и трудный период закончится. Помните, когда Фортуна переворачивает Вас вниз головой, стремитесь к центру колеса, к единственной неподвижной точке – вашему собственному «я». Обратитесь внутрь себя, все проблемы там.
Толкование Старших Арканов Таро Толкование Младших Арканов Таро
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Влияние Луны сегодня 02.08.2016 02:18 :
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10 Аркан Таро Колесо Фортуны (Фортуна) значение
Символика Аркана Таро Колесо фортуны (Фортуна).
Удачу олицетворяет Анубис – борец со злом, сидящий на колесе справа. В руке Анубиса «ключ жизни» - Анкх (или жезл Меркурия). В этом ключе объединяются крест, символ жизни, и круг, символ вечности, вместе же они обозначают вечную жизнь. И, тем не менее, анкх является чем-то несравненно большим, чем просто символом жизни, поскольку связан с трансформацией обычных жизненных процессов. Его форму можно рассматривать как комбинацию мужских и женских символов, как союз земного и небесного. Анубис тонко чувствует присутствие зла в душах людей. Его цель – помочь людям изгнать зло из своих мыслей, чувств. Анубис хорошо знает, что если сердца людей наполнятся светом, то тьма растает и вновь настанет эпоха порядка и справедливости.
Напротив Анубиса на колесе расположился Тифон – символ космической дисгармонии, сопоставимой разве что с земным хаосом. Тифон трактуется как некая сила тьмы, как сама тьма, противостоящая светлому дню, силам света. Совершая зло или идя вразрез с собственным Я, человек рискует «сгореть» в пламени, извергаемом из пасти Тифона.
Анубис и Тифон символизируют белую и чёрную полосы жизни. Какой бы стороной ни повернулось к Вам Колесо Фортуны, старайтесь жить в гармонии с собой и с миром, стремитесь к своему духу, т.е. к самой устойчивой точке – центру колеса.
Значение 10 Аркан Таро Колесо Фортуны в прямом положении:
Аркан Таро Колесо Фортуны на Взаимоотношения в прямом положении: перемены к лучшему, примирение, согласие с партнером. Новое счастливое знакомство, либо вновь вспыхнувшая любовь и страсть в союзе уже существующем.
Аркан Таро Колесо Фортуны на Работу в прямом положении: прогресс. Новая престижная должность, требующая от Вас большой самоотдачи. Успех. Совершенствование самого себя и всего, что Вас окружает. Удачное начало. Нежданное повышение.
Совет Аркана Колесо Фортуны в прямом положении: вам сейчас везет! Поэтому не отказывайтесь от неожиданных предложений и от помощи. Будьте готовы к активным действиям и к тому, что Вам придется потратить силы и время на выпадающий «счастливый шанс».
Значение 10 Аркан Таро Колесо Фортуны в перевёрнутом положении:
Ключевые значения Аркана Таро Колесо Фортуны в перевёрнутом положении: продолжение ожидания перемен к лучшему. Силы Судьбы не поддержат задуманное дело. Невезение, трудности в достижении цели. Карта показывает человека, слишком рассчитывающего на счастливый случай и желающего получить всё и сразу, без усилий.
Аркан Таро Колесо Фортуны на Взаимоотношения в перевёрнутом положении: ненадежное партнерство. Недолгий союз. Брак без любви, либо любовь быстро пройдет.
Аркан Таро Колесо Фортуны на Здоровье в Колесо фортуны перевёрнутом положении: здоровье может ухудшиться из-за Колесо фортуны пренебрежения рекомендациями врача. Возможны осложнения, если просто сидеть и уповать на счастливый случай.
Совет Аркана Колесо Фортуны в перевёрнутом положении: Колесо Фортуны продолжает вращаться, и трудный период закончится. Помните, когда Фортуна переворачивает Вас вниз головой, стремитесь к центру колеса, к единственной неподвижной точке – вашему собственному «я». Обратитесь внутрь себя, все проблемы там.
Толкование Старших Арканов Таро Толкование Младших Арканов Таро
Вы можете оставить свой емайл, если хотите получать уведомления о новых статьях и сервисах.
Влияние Луны сегодня 02.08.2016 02:18 :
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http://koleso-fortuny.ru/
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шины dunlop купить в санкт петербурге
Шины Dunlop в Санкт-Петербурге
Шины Dunlop в Санкт-Петербурге
Основные достоинства шин производства Dunlop:
Износостойкость – качество дорожных покрытий на российских дорогах нельзя назвать идеальным. И поэтому стоит выбрать шины, у которых минимальный износ и которые отличаются долгим сроком службы. Шины Dunlop подходят под это описание: даже если ездить на высоких скоростях, постоянно наезжать на бордюры и парковаться в узких местах, задевая покрышками выступы, ограждения, вы можете быть уверены, что шины сохранят свои свойства и характеристики на протяжении долгого времени.
Безопасность – даже в критической ситуации шины производства Dunlop способны обеспечить вашу безопасность. Шины обеспечивают быстрое торможение, вероятность заноса минимальна даже при резком нажатии на тормоз на мокром асфальте. Если соблюден скоростной режим, то вероятность попадания в ДТП (по вашей вине) на шины dunlop купить в санкт петербурге обычных дорогах снижается до минимальных значений.
Различные индексы скорости: Dunlop выпустил и шины для обычных ТС, и линейку шин для спорткаров. Выбор спортивных покрышек Dunlop достаточно большой, так что вы найдете идеальную для вашего авто продукцию Dunlop.
Мы предлагаем вам и популярные модели Dunlop, и новинки. Новые шины, которые появляются в модельном ряду Dunlop, вызывают интерес не только у автовладельцев, но и у специалистов, автоэкспертов. Dunlop часто не только разрабатывает новый рисунок протектора, но и меняет состав резиновой смеси, добавляя специфические полимеры и другие элементы. Имея большой опыт производства шин для гоночных авто, Dunlop может позволить себе эксперименты и внедрение нестандартных решений.
Наш интернет-магазин занимается поставками шин производства Dunlop с 2002 года, являясь официальным дилером. Мы реализуем продукцию Dunlop и в розницу, и оптом, поэтому купить шины бренда Dunlop могут и частные лица, и компании, которые занимаются перепродажей шин. Если вы не готовы переплачивать или хотите найти надежного поставщика шин, "ШИНСЕРВИС" готов предложить вам огромный выбор покрышек "Данлоп" и гарантию на все реализуемые изделия. Наши преимущества:
Удобный поиск: шины бренда Dunlop легко подобрать для вашего ТС – просто укажите модель авто. Если рассматривать все представленные шины производства Dunlop, на это уйдет много времени. Фильтры сайта "ШИНСЕРВИС" позволят вам за несколько минут найти подходящие шины, а простая онлайн-форма дает возможность оформить заказ буквально в 2-3 клика.
Гарантия качества от "ШИНСЕРВИС" – вы можете быть уверены, что в Санкт-Петербург мы поставляем оригинальные шины бренда шины dunlop купить в санкт петербурге Dunlop, предлагаемая резина является сертифицированной продукцией высочайшего качества.
Различные способы оплаты – приобрести шины производства Dunlop можно как в интернет-магазине "ШИНСЕРВИС", так и в наших магазинах по безналичному расчету или за наличные.
Доставка: шины "Данлоп" будут доставлены в ближайшее время в любую точку СПб. Эта услуга бесплатна независимо от количества приобретенных покрышек.
Выгодные цены на покрышки Dunlop – найти поставщика, который реализует шины без посреднических комиссий, довольно сложно, так как рынок заполнен посредниками, делающими две-три наценки. Поэтому многие клиенты являются нашими постоянными клиентами даже с 2002 года. С компанией "ШИНСЕРВИС" сотрудничают (для покупки не только изделий Dunlop) автопарки, транспортные организации, различные компании, на балансе которых есть ТС. У нас своя сеть автомастерских, где вам также предложат недорого услуги по шиномонтажу. А при покупке 4-х дисков с покрышками Dunlop замена и балансировка колес будет для вас бесплатной.
шины dunlop купить в санкт петербурге
Шины Dunlop в Санкт-Петербурге
Шины Dunlop в Санкт-Петербурге
Основные достоинства шин производства Dunlop:
Износостойкость – качество дорожных покрытий на российских дорогах нельзя назвать идеальным. И поэтому стоит выбрать шины, у которых минимальный износ и которые отличаются долгим сроком службы. Шины Dunlop подходят под это описание: даже если ездить на высоких скоростях, постоянно наезжать на бордюры и парковаться в узких местах, задевая покрышками выступы, ограждения, вы можете быть уверены, что шины сохранят свои свойства и характеристики на протяжении долгого времени.
Безопасность – даже в критической ситуации шины производства Dunlop способны обеспечить вашу безопасность. Шины обеспечивают быстрое торможение, вероятность заноса минимальна даже при резком нажатии на тормоз на мокром асфальте. Если соблюден скоростной режим, то вероятность попадания в ДТП (по вашей вине) на шины dunlop купить в санкт петербурге обычных дорогах снижается до минимальных значений.
Различные индексы скорости: Dunlop выпустил и шины для обычных ТС, и линейку шин для спорткаров. Выбор спортивных покрышек Dunlop достаточно большой, так что вы найдете идеальную для вашего авто продукцию Dunlop.
Мы предлагаем вам и популярные модели Dunlop, и новинки. Новые шины, которые появляются в модельном ряду Dunlop, вызывают интерес не только у автовладельцев, но и у специалистов, автоэкспертов. Dunlop часто не только разрабатывает новый рисунок протектора, но и меняет состав резиновой смеси, добавляя специфические полимеры и другие элементы. Имея большой опыт производства шин для гоночных авто, Dunlop может позволить себе эксперименты и внедрение нестандартных решений.
Наш интернет-магазин занимается поставками шин производства Dunlop с 2002 года, являясь официальным дилером. Мы реализуем продукцию Dunlop и в розницу, и оптом, поэтому купить шины бренда Dunlop могут и частные лица, и компании, которые занимаются перепродажей шин. Если вы не готовы переплачивать или хотите найти надежного поставщика шин, "ШИНСЕРВИС" готов предложить вам огромный выбор покрышек "Данлоп" и гарантию на все реализуемые изделия. Наши преимущества:
Удобный поиск: шины бренда Dunlop легко подобрать для вашего ТС – просто укажите модель авто. Если рассматривать все представленные шины производства Dunlop, на это уйдет много времени. Фильтры сайта "ШИНСЕРВИС" позволят вам за несколько минут найти подходящие шины, а простая онлайн-форма дает возможность оформить заказ буквально в 2-3 клика.
Гарантия качества от "ШИНСЕРВИС" – вы можете быть уверены, что в Санкт-Петербург мы поставляем оригинальные шины бренда шины dunlop купить в санкт петербурге Dunlop, предлагаемая резина является сертифицированной продукцией высочайшего качества.
Различные способы оплаты – приобрести шины производства Dunlop можно как в интернет-магазине "ШИНСЕРВИС", так и в наших магазинах по безналичному расчету или за наличные.
Доставка: шины "Данлоп" будут доставлены в ближайшее время в любую точку СПб. Эта услуга бесплатна независимо от количества приобретенных покрышек.
Выгодные цены на покрышки Dunlop – найти поставщика, который реализует шины без посреднических комиссий, довольно сложно, так как рынок заполнен посредниками, делающими две-три наценки. Поэтому многие клиенты являются нашими постоянными клиентами даже с 2002 года. С компанией "ШИНСЕРВИС" сотрудничают (для покупки не только изделий Dunlop) автопарки, транспортные организации, различные компании, на балансе которых есть ТС. У нас своя сеть автомастерских, где вам также предложат недорого услуги по шиномонтажу. А при покупке 4-х дисков с покрышками Dunlop замена и балансировка колес будет для вас бесплатной.
шины dunlop купить в санкт петербурге
http://koleso-fortuny.ru/
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