Пара мелких недочётов...
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Re: Пара мелких недочётов...
ZZ писал(а):Надо было выяснить: "Почему программе не сообщили про ваш договор."
Пока я искала свою выпавшую вставную челюсть, разговор закончился. Скайнет рулит. Путнику респект, напомнил.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Пара мелких недочётов...
Часы бы что ли перевели...
Re: Пара мелких недочётов...
pri писал(а):Часы бы что ли перевели...
У себя в личном разделе в настройках поставь галочку на "нет" в графе "сейчас летнее время"
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Пара мелких недочётов...
Ух ты, и впрямь... Каюсь, дурак я...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3370
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Всякая китайская фуйня
Не могу не поддержать очередного спамера )))
Китаяская носьная рубасеська
предназнасена до после во время секс мус и сена сиамская близнеса двухголовая мутанта одна стука
Пресде сем одеваться рубасеська или трусы, внимательно исусите эта прокламасия! Одеваться рубасеська без прокламасия чревато лапидарная инцеста.
Рубасеська свадебная выпускается китаяская свейно-кондитерская фабрика «Суй Баска» ради любая интимная случая: это мосет быть
— для занятие сакральная тантра
— для распевание брутальная мантра
— для упивание любовная вода
— для поедание морковная буйда
Рубасеська является транседентальная талисмана, трансексуальная амулета на свадьба или запой. Правильно одетая рубасеська приносит много капуста васа дом, много телята васа сарай и много коска васа детиска. Рубасеська служит ради приманивание аиста васа гнездо и суслятина васа тарелька.
Запресяется одевать рубасеська изнанка грудями вовнутрь. Это мосет приводить появление кукусата васа гнездо, психолога васа сарай и много детиска васа капуста. Тогда вы быстро стать дедка и бабка и будете кусать по носям коска и мыска.
Стобы правильно одеть рубасеська, надо блюдеть закона стриптиз
1. Начните петь зауныный голос красивая песня
2. Снимите васа суба, макинтоса, лапсердака, станиски, чулоськи, и лысы.
3. Восьмите васа сена или мус и суньте голова первая дырка
4. Восьмите второй мус или сена и суньте голова вторая дырка
5. Восьмите все конесьности васа семья и суньте третья четвёртая пятая дыра
6. Теперь мосно заниматься тантра, мантра, швабра, крокосябра, пылесос или кусать.
Стобы приманивать васа сена или мус, взять рубасеська и смачивать её розмарина, лаванда, пачоли, жожоба или гормона тутовая селкопряда. После этого кидать рубасеська васа мус или сена и быстро бежать галоп сеновал. После этого ожидать спецэффект. Если спецэффекта не наблюдать, открыть глаза и выпить рисовая отвар или календула чай. После этого спецэффекта долсна наступить без использования рубасеська.
Запресяется:
— совать рубасеська посторонний пользователь, это мосет привести шведская семья
— совать рубасеська детиски, тогда васа быстро станет дядька и тётка несмотря на пол
— надевать рубасеська бес мус или сена, это мосет привести сизофрения или нирвана
Китаяская свейно-кондитерская фабрика «Суй Баска» селает вам приятного свадебного утро день вечер ночь одна на двоих и пробуждения объятия мусс или сена
Китаяская носьная рубасеська
предназнасена до после во время секс мус и сена сиамская близнеса двухголовая мутанта одна стука
Пресде сем одеваться рубасеська или трусы, внимательно исусите эта прокламасия! Одеваться рубасеська без прокламасия чревато лапидарная инцеста.
Рубасеська свадебная выпускается китаяская свейно-кондитерская фабрика «Суй Баска» ради любая интимная случая: это мосет быть
— для занятие сакральная тантра
— для распевание брутальная мантра
— для упивание любовная вода
— для поедание морковная буйда
Рубасеська является транседентальная талисмана, трансексуальная амулета на свадьба или запой. Правильно одетая рубасеська приносит много капуста васа дом, много телята васа сарай и много коска васа детиска. Рубасеська служит ради приманивание аиста васа гнездо и суслятина васа тарелька.
Запресяется одевать рубасеська изнанка грудями вовнутрь. Это мосет приводить появление кукусата васа гнездо, психолога васа сарай и много детиска васа капуста. Тогда вы быстро стать дедка и бабка и будете кусать по носям коска и мыска.
Стобы правильно одеть рубасеська, надо блюдеть закона стриптиз
1. Начните петь зауныный голос красивая песня
2. Снимите васа суба, макинтоса, лапсердака, станиски, чулоськи, и лысы.
3. Восьмите васа сена или мус и суньте голова первая дырка
4. Восьмите второй мус или сена и суньте голова вторая дырка
5. Восьмите все конесьности васа семья и суньте третья четвёртая пятая дыра
6. Теперь мосно заниматься тантра, мантра, швабра, крокосябра, пылесос или кусать.
Стобы приманивать васа сена или мус, взять рубасеська и смачивать её розмарина, лаванда, пачоли, жожоба или гормона тутовая селкопряда. После этого кидать рубасеська васа мус или сена и быстро бежать галоп сеновал. После этого ожидать спецэффект. Если спецэффекта не наблюдать, открыть глаза и выпить рисовая отвар или календула чай. После этого спецэффекта долсна наступить без использования рубасеська.
Запресяется:
— совать рубасеська посторонний пользователь, это мосет привести шведская семья
— совать рубасеська детиски, тогда васа быстро станет дядька и тётка несмотря на пол
— надевать рубасеська бес мус или сена, это мосет привести сизофрения или нирвана
Китаяская свейно-кондитерская фабрика «Суй Баска» селает вам приятного свадебного утро день вечер ночь одна на двоих и пробуждения объятия мусс или сена
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3370
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Лепота
Ну вот, приятно посмотреть )))
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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