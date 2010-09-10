Пара мелких недочётов...

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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Пара мелких недочётов...

Сообщение бабайка » 29 окт 2014, 20:35

ZZ писал(а):Надо было выяснить: "Почему программе не сообщили про ваш договор." :)

Пока я искала свою выпавшую вставную челюсть, разговор закончился. Скайнет рулит. Путнику респект, напомнил.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Пара мелких недочётов...

Сообщение pri » 30 окт 2014, 16:45

Часы бы что ли перевели...
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Пара мелких недочётов...

Сообщение Polli » 30 окт 2014, 16:50

pri писал(а):Часы бы что ли перевели...

У себя в личном разделе в настройках поставь галочку на "нет" в графе "сейчас летнее время" :D
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Пара мелких недочётов...

Сообщение pri » 30 окт 2014, 17:18

Ух ты, и впрямь... Каюсь, дурак я...
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Manuelscece
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23

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Manuelscece
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23

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