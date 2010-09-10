Сообщение Vredtech » 05 фев 2017, 19:57

Не могу не поддержать очередного спамера )))



Китаяская носьная рубасеська



предназнасена до после во время секс мус и сена сиамская близнеса двухголовая мутанта одна стука

Пресде сем одеваться рубасеська или трусы, внимательно исусите эта прокламасия! Одеваться рубасеська без прокламасия чревато лапидарная инцеста.

Рубасеська свадебная выпускается китаяская свейно-кондитерская фабрика «Суй Баска» ради любая интимная случая: это мосет быть

— для занятие сакральная тантра

— для распевание брутальная мантра

— для упивание любовная вода

— для поедание морковная буйда



Рубасеська является транседентальная талисмана, трансексуальная амулета на свадьба или запой. Правильно одетая рубасеська приносит много капуста васа дом, много телята васа сарай и много коска васа детиска. Рубасеська служит ради приманивание аиста васа гнездо и суслятина васа тарелька.



Запресяется одевать рубасеська изнанка грудями вовнутрь. Это мосет приводить появление кукусата васа гнездо, психолога васа сарай и много детиска васа капуста. Тогда вы быстро стать дедка и бабка и будете кусать по носям коска и мыска.



Стобы правильно одеть рубасеська, надо блюдеть закона стриптиз



1. Начните петь зауныный голос красивая песня

2. Снимите васа суба, макинтоса, лапсердака, станиски, чулоськи, и лысы.

3. Восьмите васа сена или мус и суньте голова первая дырка

4. Восьмите второй мус или сена и суньте голова вторая дырка

5. Восьмите все конесьности васа семья и суньте третья четвёртая пятая дыра

6. Теперь мосно заниматься тантра, мантра, швабра, крокосябра, пылесос или кусать.



Стобы приманивать васа сена или мус, взять рубасеська и смачивать её розмарина, лаванда, пачоли, жожоба или гормона тутовая селкопряда. После этого кидать рубасеська васа мус или сена и быстро бежать галоп сеновал. После этого ожидать спецэффект. Если спецэффекта не наблюдать, открыть глаза и выпить рисовая отвар или календула чай. После этого спецэффекта долсна наступить без использования рубасеська.



Запресяется:

— совать рубасеська посторонний пользователь, это мосет привести шведская семья

— совать рубасеська детиски, тогда васа быстро станет дядька и тётка несмотря на пол

— надевать рубасеська бес мус или сена, это мосет привести сизофрения или нирвана



Китаяская свейно-кондитерская фабрика «Суй Баска» селает вам приятного свадебного утро день вечер ночь одна на двоих и пробуждения объятия мусс или сена

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.