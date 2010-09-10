Пара мелких недочётов...
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Re: Пара мелких недочётов...
ZZ писал(а):Надо было выяснить: "Почему программе не сообщили про ваш договор."
Пока я искала свою выпавшую вставную челюсть, разговор закончился. Скайнет рулит. Путнику респект, напомнил.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Пара мелких недочётов...
Часы бы что ли перевели...
Re: Пара мелких недочётов...
pri писал(а):Часы бы что ли перевели...
У себя в личном разделе в настройках поставь галочку на "нет" в графе "сейчас летнее время"
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Пара мелких недочётов...
Ух ты, и впрямь... Каюсь, дурак я...
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