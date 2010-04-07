Конкурс рисунков "Пасха красная" - выбираем победителей - 1
Рисунки тех, кому мы помогаем
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6 сообщений • Страница 1 из 1
Конкурс рисунков "Пасха красная" - выбираем победителей - 1
Наверно все знают, что у нас есть интернаты (детские дома)... Там живут дети. Но мало кто представляет - как они живут, чем они живут, что они знают, какими они выпустятся, куда пойдут дальше... Очень часто наше мнение формируется на основе ужастиков по новостям по телевизору. Воспитатели издеваются над детьми, бьют их. А вот о хорошем, о занятиях с детьми, о вкладывании в них частицы себя - говорят мало.
А с детьми занимаются. Даже дети в коррекционных интернатах делают иной раз такие чудесные поделки, рисунки, картины - какие не всегда могут сотворить домашние дети.
Приезжая в интернаты, дети всегда показывают свои работы. И некоторые из них настолько хороши - что мы решили показать их всем.
"Пасха красная" - это выставка работ детей из интернатов Рязани и области. Это вторая выставка рисунков, к-рую мы (фонд ДетскиеДомикиРязань) проводим в интернатах. На первой выставке ("Если добрый ты...") были работы на церковную тематику, к-рые потрясли нас своей взрослостью. И мы решили предложить ребятам эту тему, чтобы они могли выразить себя в ней.
Эта выставка была проведена совместно с миссионерским отделом Рязанской епархии РПЦ.
Темы, к-рые мы задали на этой выставке:
• посвящённые главному православному празднику Пасхи;
• иллюстрации к библейским сюжетам;
• иллюстрации к житиям святых;
• любые другие рисунки православной тематики (праздники, изображения храмов, монастырей и т.д.)
Оригиналы до 12 апреля можно увидеть в ТРЦ "Малина".
А здесь мы предлагаем Вам посмотреть эти работы и помочь выбрать победителей, к-рым будут вручены призы.
Продолжая традицию прошлой выставки - несколько работ мы превратили в календарики. И обязательно в след.поездку раздадим их детям. Это большой стимул для них - расти и стремиться к чему то большему.
Так как максимальное кол-во ответов в опросе - 10, пришлось разбить на несколько сообщений. Обращайте вверху внимание на цифры.
Наш сайт - http://ryazan.detskiedomiki.ru/
Телефон для связи - (4912) 99 49 50 Инна
А с детьми занимаются. Даже дети в коррекционных интернатах делают иной раз такие чудесные поделки, рисунки, картины - какие не всегда могут сотворить домашние дети.
Приезжая в интернаты, дети всегда показывают свои работы. И некоторые из них настолько хороши - что мы решили показать их всем.
"Пасха красная" - это выставка работ детей из интернатов Рязани и области. Это вторая выставка рисунков, к-рую мы (фонд ДетскиеДомикиРязань) проводим в интернатах. На первой выставке ("Если добрый ты...") были работы на церковную тематику, к-рые потрясли нас своей взрослостью. И мы решили предложить ребятам эту тему, чтобы они могли выразить себя в ней.
Эта выставка была проведена совместно с миссионерским отделом Рязанской епархии РПЦ.
Темы, к-рые мы задали на этой выставке:
• посвящённые главному православному празднику Пасхи;
• иллюстрации к библейским сюжетам;
• иллюстрации к житиям святых;
• любые другие рисунки православной тематики (праздники, изображения храмов, монастырей и т.д.)
Оригиналы до 12 апреля можно увидеть в ТРЦ "Малина".
А здесь мы предлагаем Вам посмотреть эти работы и помочь выбрать победителей, к-рым будут вручены призы.
Продолжая традицию прошлой выставки - несколько работ мы превратили в календарики. И обязательно в след.поездку раздадим их детям. Это большой стимул для них - расти и стремиться к чему то большему.
Так как максимальное кол-во ответов в опросе - 10, пришлось разбить на несколько сообщений. Обращайте вверху внимание на цифры.
Наш сайт - http://ryazan.detskiedomiki.ru/
Телефон для связи - (4912) 99 49 50 Инна
Re: Конкурс рисунков "Пасха красная" - выбираем победителей
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Re: Конкурс рисунков "Пасха красная" - выбираем победителей - 1
очень сложно голосовать...
все ведь очень красивые и по теме
все ведь очень красивые и по теме
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 мар 2014, 19:06
Re: Конкурс рисунков "Пасха красная" - выбираем победителей
Мне все понравилось.
Re: Конкурс рисунков "Пасха красная" - выбираем победителей - 1
Молодцы, ребята!
6 сообщений • Страница 1 из 1
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