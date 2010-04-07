Сообщение Овняшка » 07 апр 2010, 21:59

очень сложно голосовать...

все ведь очень красивые и по теме

...Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется ©

Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р