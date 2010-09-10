Сообщение Dronio » 09 июн 2015, 15:09

Нечего подобного, не какое не говно, может Вы покупали не качественный сайдинг. У моего соседа уже лет 10 как обшит и как новый! а я в этом году тоже обшил, супер!! вот реклама небольшая, лично там заказывал по совету одного знающего человека (удалено модератором)