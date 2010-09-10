Облицовка сайдингом.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Облицовка сайдингом.
Когда же вы утыркаетесь со своим сайдингом ненаглядным? Хороший он, хороший. И очень долговечный - у моего знакомого дом обшит уже 65 лет - и выглядит шикарно! Дом летом не нагревается, зимой не остывает. Нагревательный котёл отдаёт газ в магистраль.
Re: Облицовка сайдингом.
Говно, сайдинг, дешевое говно. Особенно той российской фирмы, которую пытаются прорекламировать нахаляву ее дешевые сотрудники. Покупайте нормальные материалы, сайдинг покроется мхом и плесенью с северной стороны, да и дом ваш будет выглядеть как склад или временное офисное здание.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Облицовка сайдингом.
Нечего подобного, не какое не говно, может Вы покупали не качественный сайдинг. У моего соседа уже лет 10 как обшит и как новый! а я в этом году тоже обшил, супер!! вот реклама небольшая, лично там заказывал по совету одного знающего человека (удалено модератором)
Re: Облицовка сайдингом.
Сайдинг, господин Халяворекламщик, дерьмо для колхозных гаражей и домов американских безработных негров..
Хотя сам пятнадцать лет назад радовался облицовке дома и считал, что это круто.
Хотя сам пятнадцать лет назад радовался облицовке дома и считал, что это круто.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Облицовка сайдингом.
Качество сопоставимо с ценой. Автоваз очень часто дает это в качестве рекламы. Гараж лучше выложить из кирпича. Хороший фундамент к кирпичу.
Re: Облицовка сайдингом.
Ибаньес, я ж у тебя в черном списке.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Облицовка сайдингом.
Если брать виниловый уж как минимум деке и файнбир (а не ширпотреб). Причем дофига в сайдинге будет стоить доборка (особенно углы всякие, наличники). Чем хорош виниловый - легкий в монтаже.
Re: Облицовка сайдингом.
Дом можно облицевать Гибкой черепицей, как декоративное покрытие
С физикой, в отличии от людей - договориться не возможно :)
- РусланКудрин
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
- Откуда: Рязань
Re: Облицовка сайдингом.
Гибкая черепица это же кровельный материал а не облицовочный.
Re: Облицовка сайдингом.
На мансарде это почти облицовочный.
Re: Облицовка сайдингом.
РусланКудрин писал(а):Гибкая черепица это же кровельный материал а не облицовочный.
Есть уже фасадный , на открытии ГК Стройка в Луховицах видел сам, два хлопца Показывали мастер-класс : утепление стен каркасным способом с облицовкой фасадным Шинглас под кирпич. Красиво получилось.
С физикой, в отличии от людей - договориться не возможно :)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
- Контактная информация:
Re: Облицовка сайдингом.
На ваш вопрос отвечу так - обшивайте просто не белым и все будет хорошо. Сайдинг - это легкий, практичный и дешевый фасадный материал. И еще он достаточно прост в монтаже, хотя свои нюансы тоже есть. Главное - это правильно сделать заказ на нег, правильно все просчитать и замерить. Воспользуйтесь калькулятором для подсчета сайдинга, на этом ресурсе он достаточно неплохо сделан, в подробностях.
Прочность, жесткость, устойчивость
Re: Облицовка сайдингом.
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Рекомендую съездить в Грозный,там кирпич дешевле и теплее,чем в Питере.
Рекомендую съездить в Грозный,там кирпич дешевле и теплее,чем в Питере.
Re: Облицовка сайдингом.
Сайдинг-сайдингу рознь.. ) Прогресс не стоит на месте, используйте современные материалы, типа фасадной доски из ДПК. Древесно-полимерный композит. Смесь дерева и пластика. Отличная тепло- и шумо- изоляция, прекрасный внешний вид, долговечно, удобно. Ничем не надо красить или пропитывать - можно мыть. Вот тут подробнее можно прочитать - http://dpkgroup.ru/fasadnaya-doska-iz-dpk Мы, себе на дачу себе такую доску зафигачили... Соседи теперь такую-же хотят
Re: Облицовка сайдингом.
Изаура писал(а):Сайдинг-сайдингу рознь.. ) Прогресс не стоит на месте, используйте современные материалы, типа фасадной доски из ДПК. Древесно-полимерный композит. Смесь дерева и пластика. Отличная тепло- и шумо- изоляция, прекрасный внешний вид, долговечно, удобно. Ничем не надо красить или пропитывать - можно мыть. Вот тут подробнее можно прочитать - http://dpkgroup.ru/fasadnaya-doska-iz-dpk Мы, себе на дачу себе такую доску зафигачили... Соседи теперь такую-же хотят
Полностью с Вами согласна.. У нас и сайдинг и полы из такой доски И тоже соседи завидуют..
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