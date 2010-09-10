Облицовка сайдингом.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение DS » 25 июн 2011, 22:09

Когда же вы утыркаетесь со своим сайдингом ненаглядным? Хороший он, хороший. И очень долговечный - у моего знакомого дом обшит уже 65 лет - и выглядит шикарно! Дом летом не нагревается, зимой не остывает. Нагревательный котёл отдаёт газ в магистраль.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение UNCLE1911 » 25 июн 2011, 22:31

Говно, сайдинг, дешевое говно. Особенно той российской фирмы, которую пытаются прорекламировать нахаляву ее дешевые сотрудники. Покупайте нормальные материалы, сайдинг покроется мхом и плесенью с северной стороны, да и дом ваш будет выглядеть как склад или временное офисное здание.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Dronio
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:00

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Dronio » 09 июн 2015, 15:09

Нечего подобного, не какое не говно, может Вы покупали не качественный сайдинг. У моего соседа уже лет 10 как обшит и как новый! а я в этом году тоже обшил, супер!! вот реклама небольшая, лично там заказывал по совету одного знающего человека (удалено модератором)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение UNCLE1911 » 09 июн 2015, 15:46

Сайдинг, господин Халяворекламщик, дерьмо для колхозных гаражей и домов американских безработных негров..
Хотя сам пятнадцать лет назад радовался облицовке дома и считал, что это круто.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5796
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение ivanes » 09 июн 2015, 20:31

Качество сопоставимо с ценой. Автоваз очень часто дает это в качестве рекламы. Гараж лучше выложить из кирпича. Хороший фундамент к кирпичу.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение UNCLE1911 » 10 июн 2015, 09:43

Ибаньес, я ж у тебя в черном списке.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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AndreyKim
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 10:28

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение AndreyKim » 06 авг 2015, 10:36

Если брать виниловый уж как минимум деке и файнбир (а не ширпотреб). Причем дофига в сайдинге будет стоить доборка (особенно углы всякие, наличники). Чем хорош виниловый - легкий в монтаже.
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Goodwin
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
Откуда: Рязань
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Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Goodwin » 06 авг 2015, 14:16

Дом можно облицевать Гибкой черепицей, как декоративное покрытие
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
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РусланКудрин
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
Откуда: Рязань

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение РусланКудрин » 02 сен 2015, 13:51

Гибкая черепица это же кровельный материал а не облицовочный.
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АнтонФокс
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 13:16

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение АнтонФокс » 10 сен 2015, 17:03

На мансарде это почти облицовочный.
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Goodwin
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 12:45
Откуда: Рязань
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Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Goodwin » 14 янв 2016, 09:57

РусланКудрин писал(а):Гибкая черепица это же кровельный материал а не облицовочный.

Есть уже фасадный , на открытии ГК Стройка в Луховицах видел сам, два хлопца Показывали мастер-класс : утепление стен каркасным способом с облицовкой фасадным Шинглас под кирпич. Красиво получилось.
С физикой, в отличии от чиновников - договориться не возможно :)
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Semmihailov
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
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Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Semmihailov » 04 ноя 2016, 19:21

На ваш вопрос отвечу так - обшивайте просто не белым и все будет хорошо. Сайдинг - это легкий, практичный и дешевый фасадный материал. И еще он достаточно прост в монтаже, хотя свои нюансы тоже есть. Главное - это правильно сделать заказ на нег, правильно все просчитать и замерить. Воспользуйтесь калькулятором для подсчета сайдинга, на этом ресурсе он достаточно неплохо сделан, в подробностях.
Прочность, жесткость, устойчивость
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение listen10 » 24 ноя 2016, 16:37

[quote="Lana4512"][/quote]
Рекомендую съездить в Грозный,там кирпич дешевле и теплее,чем в Питере.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Изаура » 29 дек 2016, 21:12

Сайдинг-сайдингу рознь.. ) Прогресс не стоит на месте, используйте современные материалы, типа фасадной доски из ДПК. Древесно-полимерный композит. Смесь дерева и пластика. Отличная тепло- и шумо- изоляция, прекрасный внешний вид, долговечно, удобно. Ничем не надо красить или пропитывать - можно мыть. Вот тут подробнее можно прочитать - http://dpkgroup.ru/fasadnaya-doska-iz-dpk Мы, себе на дачу себе такую доску зафигачили... Соседи теперь такую-же хотят :)
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Буцефалия » 29 дек 2016, 21:18

Изаура писал(а):Сайдинг-сайдингу рознь.. ) Прогресс не стоит на месте, используйте современные материалы, типа фасадной доски из ДПК. Древесно-полимерный композит. Смесь дерева и пластика. Отличная тепло- и шумо- изоляция, прекрасный внешний вид, долговечно, удобно. Ничем не надо красить или пропитывать - можно мыть. Вот тут подробнее можно прочитать - http://dpkgroup.ru/fasadnaya-doska-iz-dpk Мы, себе на дачу себе такую доску зафигачили... Соседи теперь такую-же хотят :)


Полностью с Вами согласна.. У нас и сайдинг и полы из такой доски :wink: И тоже соседи завидуют.. :D
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Бим
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 10:05

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Бим » 03 янв 2017, 12:31

Nevervlad писал(а):Собираюсь в этом году заняться отделкой дачного домика. В качестве облицовочного материала больше всего склоняюсь к сайдингу. Тем более кирпич выйдет дороговато. Но тот же сайдинг насколько он вообще долговечен и сколько времени сохранит первоначальный вид, а то смотрел у соседа - у него уже через пару лет из белого превратился в серый.

вы просто у проверенной фирмы приобретайте. сайдинг хороший материал
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Облицовка сайдингом.

Сообщение Буцефалия » 11 янв 2017, 11:10

Я тоже так считаю, что это дело каждого, чем отделывать, обшивать дома. Кто предпочитает деревом, кто сайдингом. К тому же качество сайдинга можно найти очень хорошее.
А финансовые вопросы возникают практически у большинства людей. Винил всё-таки даёт возможность создать хороший внешний вид дома на длительное время. )
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Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хочу посоветовать недорогой педикюр в центре города

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