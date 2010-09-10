Nevervlad писал(а): Собираюсь в этом году заняться отделкой дачного домика. В качестве облицовочного материала больше всего склоняюсь к сайдингу. Тем более кирпич выйдет дороговато. Но тот же сайдинг насколько он вообще долговечен и сколько времени сохранит первоначальный вид, а то смотрел у соседа - у него уже через пару лет из белого превратился в серый.