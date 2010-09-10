Облицовка сайдингом.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Облицовка сайдингом.
Говно, сайдинг, дешевое говно. Особенно той российской фирмы, которую пытаются прорекламировать нахаляву ее дешевые сотрудники. Покупайте нормальные материалы, сайдинг покроется мхом и плесенью с северной стороны, да и дом ваш будет выглядеть как склад или временное офисное здание.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Облицовка сайдингом.
Нечего подобного, не какое не говно, может Вы покупали не качественный сайдинг. У моего соседа уже лет 10 как обшит и как новый! а я в этом году тоже обшил, супер!! вот реклама небольшая, лично там заказывал по совету одного знающего человека (удалено модератором)
Re: Облицовка сайдингом.
Сайдинг, господин Халяворекламщик, дерьмо для колхозных гаражей и домов американских безработных негров..
Хотя сам пятнадцать лет назад радовался облицовке дома и считал, что это круто.
Хотя сам пятнадцать лет назад радовался облицовке дома и считал, что это круто.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Облицовка сайдингом.
Качество сопоставимо с ценой. Автоваз очень часто дает это в качестве рекламы. Гараж лучше выложить из кирпича. Хороший фундамент к кирпичу.
Re: Облицовка сайдингом.
Ибаньес, я ж у тебя в черном списке.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Облицовка сайдингом.
Если брать виниловый уж как минимум деке и файнбир (а не ширпотреб). Причем дофига в сайдинге будет стоить доборка (особенно углы всякие, наличники). Чем хорош виниловый - легкий в монтаже.
- РусланКудрин
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 13:23
- Откуда: Рязань
Re: Облицовка сайдингом.
Гибкая черепица это же кровельный материал а не облицовочный.
Re: Облицовка сайдингом.
На мансарде это почти облицовочный.
Re: Облицовка сайдингом.
[quote="Lana4512"][/quote]
Рекомендую съездить в Грозный,там кирпич дешевле и теплее,чем в Питере.
Рекомендую съездить в Грозный,там кирпич дешевле и теплее,чем в Питере.
Re: Облицовка сайдингом.
Сайдинг-сайдингу рознь.. ) Прогресс не стоит на месте, используйте современные материалы, типа фасадной доски из ДПК. Древесно-полимерный композит. Смесь дерева и пластика. Отличная тепло- и шумо- изоляция, прекрасный внешний вид, долговечно, удобно. Ничем не надо красить или пропитывать - можно мыть. Вот тут подробнее можно прочитать - http://dpkgroup.ru/fasadnaya-doska-iz-dpk Мы, себе на дачу себе такую доску зафигачили... Соседи теперь такую-же хотят
Re: Облицовка сайдингом.
Изаура писал(а):Сайдинг-сайдингу рознь.. ) Прогресс не стоит на месте, используйте современные материалы, типа фасадной доски из ДПК. Древесно-полимерный композит. Смесь дерева и пластика. Отличная тепло- и шумо- изоляция, прекрасный внешний вид, долговечно, удобно. Ничем не надо красить или пропитывать - можно мыть. Вот тут подробнее можно прочитать - http://dpkgroup.ru/fasadnaya-doska-iz-dpk Мы, себе на дачу себе такую доску зафигачили... Соседи теперь такую-же хотят
Полностью с Вами согласна.. У нас и сайдинг и полы из такой доски И тоже соседи завидуют..
Re: Облицовка сайдингом.
Nevervlad писал(а):Собираюсь в этом году заняться отделкой дачного домика. В качестве облицовочного материала больше всего склоняюсь к сайдингу. Тем более кирпич выйдет дороговато. Но тот же сайдинг насколько он вообще долговечен и сколько времени сохранит первоначальный вид, а то смотрел у соседа - у него уже через пару лет из белого превратился в серый.
вы просто у проверенной фирмы приобретайте. сайдинг хороший материал
Re: Облицовка сайдингом.
Я тоже так считаю, что это дело каждого, чем отделывать, обшивать дома. Кто предпочитает деревом, кто сайдингом. К тому же качество сайдинга можно найти очень хорошее.
А финансовые вопросы возникают практически у большинства людей. Винил всё-таки даёт возможность создать хороший внешний вид дома на длительное время. )
А финансовые вопросы возникают практически у большинства людей. Винил всё-таки даёт возможность создать хороший внешний вид дома на длительное время. )
Re: Облицовка сайдингом.
Nevervlad писал(а):Собираюсь в этом году заняться отделкой дачного домика. В качестве облицовочного материала больше всего склоняюсь к сайдингу. Тем более кирпич выйдет дороговато. Но тот же сайдинг насколько он вообще долговечен и сколько времени сохранит первоначальный вид, а то смотрел у соседа - у него уже через пару лет из белого превратился в серый.
Термопанели, как вариант. Присмотритесь!
Re: Облицовка сайдингом.
remoo писал(а):главное, чтобы было тепло в самом доме
Ну я тоже думаю и соглашусь с последним постом, что термопанели в этом случае более всего подойдут. Просто можно выбрать, чтобы утеплитель был разной длины. Очень удобно и выгодно.
Re: Облицовка сайдингом.
Тоже хотелось бы дом из дерева, но по цене слишком накладно.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Облицовка сайдингом.
Мы, чтобы создать иллюзию деревянного дома, использовали блок-хаус. Заказывали его через базу пиломатериалов Северный Лес, ознакомиться с их ассортиментом можете в каталоге https://drew.by/blok-xaus Цены у них покладистые, да и постоянно действуют различные акции. А сам материал довольно прочный и качественный, я бы даже сказал долговечный. Так что можете вполне спокойно заказать для наружной отделки что-то из преложенного ими товара. Думаю, не пожалеете.
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей