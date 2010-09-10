Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Рязанский НИИ Здоровьесберегающих технологий проводит благотворительную двухнедельную акцию: с 1 по 15 октября можно пройти бесплатно диагностику всего организма. Сайт http://medicinaveka.info
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Вот вам здрассте, новые Кашпировские на Арене Цирка!
Используя взгляды Великого врача средних веков Парацельса, который утверждал, что существуют два типа болезней: причиной одних являются элементы, а причиной вторых — тонкополевая, или энерго-информационная структура биосферы. Институт предложил рассматривать человека как открытую энергоинформационную систему, подобную структуре Мироздания или как отдельный Кластер из множества информационных потоков Космического Пространства.
Слова какие большие и красявые, так и хотца полечиться.Новые здоровьесберегающие технологии рассмотрены на Научно-техническом совете Академии технологических наук РФ (НТС АТН РФ) и рекомендованы для использования в медицинской практике и работе созданного при АТН РФ Научно-исследовательского института Здоровьесберегающих технологий.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
«Лечение есть поражение медицины, а истинная медицина – сплошная профилактика» Н.И.Пирогов.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Посе 15го сколько будете денежков просить? Болезни "профилактируете" все без исключения?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
По сердечным делам нужен 32,664,128 разрезный томограф. Можно определить склероз сосудов сердца на ранний стадиях.
В области онкологии томичи разработан метод обнаружения раковых клеток по крови.
Сейчас масса методик для обнаружения заболеваний. Пациентов надо вести с кнутом.
В Интернете не нашел этой самой академии РФ. Есть с похожим названием у Газпрома для газовой промышленности.
В области онкологии томичи разработан метод обнаружения раковых клеток по крови.
Сейчас масса методик для обнаружения заболеваний. Пациентов надо вести с кнутом.
В Интернете не нашел этой самой академии РФ. Есть с похожим названием у Газпрома для газовой промышленности.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Вовседыркина возьмите в свой научпопститут, он всех на чистую водку выведет!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Дядя Леня! Зачем же так унижать других пользователей форума. Я КТ-коронарографию проходил дважды за 15 тыс руб.
Чистая водка рязанская или привозная? Какой надо всех выводить?
Чистая водка рязанская или привозная? Какой надо всех выводить?
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
nikols писал(а):Я КТ-коронарографию проходил дважды за 15 тыс руб.
Вон оно как! Вы теперь без сомнения можете считаться самым великим специалистом по КТ-коронарографии... И любые академики Вам в подметки не годятся...
А чтоб быть круче, надо КТ-коронарографию пройти трижды или за 20 тыс. рублей?
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
И ведь на Вовседыркина не сильно обижается. )
Я честно признаюсь, мне не очень уютно препираться с человеком, который чуть моложе моей матери, но ведь он сам влез в нашу какашечную "борьбу"). Я тоже старше многих, но на справедливую критику не быкую. )
Я честно признаюсь, мне не очень уютно препираться с человеком, который чуть моложе моей матери, но ведь он сам влез в нашу какашечную "борьбу"). Я тоже старше многих, но на справедливую критику не быкую. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
UNCLE1911 писал(а):Посе 15го сколько будете денежков просить? Болезни "профилактируете" все без исключения?
Для пенсионеров и студентов - 300 руб, для остальных - 500 руб. Обследуется весь организм. Можете подробнее об аппарате здесь посмотреть http://www.tordi.ru/main.php?id=59 Он в Рязани такой единственный.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
А есть хоть один человек с дипломом врача в вашей новокашпировской конторке?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Муся писал(а):Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Хотите впарить свой программный продукт?
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Муся, мы с тетрадочками не ходим. Мед карты сейчас из регистратуры на руки больным не выдают.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
koten писал(а):Муся писал(а):Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Хотите впарить свой программный продукт?
а почему бы и нет? продукт то интересный)
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
pri писал(а):
Вон оно как! Вы теперь без сомнения можете считаться самым великим специалистом по КТ-коронарографии... И любые академики Вам в подметки не годятся...
А чтоб быть круче, надо КТ-коронарографию пройти трижды или за 20 тыс. рублей?
В кардиодинспансере Вам сделают коронарографию бесплатно. Могу дать телефончик. БЕЗ-КТ.
Трижды проходил КТ-коронарографию и 6 обычных. Есть снимки моего сердца.
Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области
СчастливаяМама
Только дозвонилась по номеру 510400.Часто занято,но дозвониться можно,мне понадобилось минут 10
Только дозвонилась по номеру 510400.Часто занято,но дозвониться можно,мне понадобилось минут 10
входные двери для частного дома
Добрый день друзья!
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