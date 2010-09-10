Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
smetannikova_vo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение smetannikova_vo » 10 окт 2014, 00:04

Рязанский НИИ Здоровьесберегающих технологий проводит благотворительную двухнедельную акцию: с 1 по 15 октября можно пройти бесплатно диагностику всего организма. Сайт http://medicinaveka.info
Вложения
акция.jpg
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение UNCLE1911 » 10 окт 2014, 09:53

Вот вам здрассте, новые Кашпировские на Арене Цирка!
Используя взгляды Великого врача средних веков Парацельса, который утверждал, что существуют два типа болезней: причиной одних являются элементы, а причиной вторых — тонкополевая, или энерго-информационная структура биосферы. Институт предложил рассматривать человека как открытую энергоинформационную систему, подобную структуре Мироздания или как отдельный Кластер из множества информационных потоков Космического Пространства.

Новые здоровьесберегающие технологии рассмотрены на Научно-техническом совете Академии технологических наук РФ (НТС АТН РФ) и рекомендованы для использования в медицинской практике и работе созданного при АТН РФ Научно-исследовательского института Здоровьесберегающих технологий.
Слова какие большие и красявые, так и хотца полечиться.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
smetannikova_vo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение smetannikova_vo » 10 окт 2014, 09:57

«Лечение есть поражение медицины, а истинная медицина – сплошная профилактика» Н.И.Пирогов.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение UNCLE1911 » 10 окт 2014, 10:23

Посе 15го сколько будете денежков просить? Болезни "профилактируете" все без исключения?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение nikols » 10 окт 2014, 16:15

По сердечным делам нужен 32,664,128 разрезный томограф. Можно определить склероз сосудов сердца на ранний стадиях.
В области онкологии томичи разработан метод обнаружения раковых клеток по крови.
Сейчас масса методик для обнаружения заболеваний. Пациентов надо вести с кнутом.
В Интернете не нашел этой самой академии РФ. Есть с похожим названием у Газпрома для газовой промышленности.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение UNCLE1911 » 10 окт 2014, 20:34

Вовседыркина возьмите в свой научпопститут, он всех на чистую водку выведет!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение nikols » 10 окт 2014, 21:07

Дядя Леня! Зачем же так унижать других пользователей форума. Я КТ-коронарографию проходил дважды за 15 тыс руб.
Чистая водка рязанская или привозная? Какой надо всех выводить?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение pri » 10 окт 2014, 21:26

nikols писал(а):Я КТ-коронарографию проходил дважды за 15 тыс руб.


Вон оно как! Вы теперь без сомнения можете считаться самым великим специалистом по КТ-коронарографии... И любые академики Вам в подметки не годятся...

А чтоб быть круче, надо КТ-коронарографию пройти трижды или за 20 тыс. рублей?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение UNCLE1911 » 10 окт 2014, 23:21

И ведь на Вовседыркина не сильно обижается. )
Я честно признаюсь, мне не очень уютно препираться с человеком, который чуть моложе моей матери, но ведь он сам влез в нашу какашечную "борьбу"). Я тоже старше многих, но на справедливую критику не быкую. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
smetannikova_vo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение smetannikova_vo » 11 окт 2014, 00:49

UNCLE1911 писал(а):Посе 15го сколько будете денежков просить? Болезни "профилактируете" все без исключения?


Для пенсионеров и студентов - 300 руб, для остальных - 500 руб. Обследуется весь организм. Можете подробнее об аппарате здесь посмотреть http://www.tordi.ru/main.php?id=59 Он в Рязани такой единственный.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11194
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение UNCLE1911 » 11 окт 2014, 08:22

А есть хоть один человек с дипломом врача в вашей новокашпировской конторке?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Муся
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 22:21

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение Муся » 24 дек 2014, 22:27

Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Вернуться к началу
koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение koten » 25 дек 2014, 11:42

Муся писал(а):Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?

Хотите впарить свой программный продукт?
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4771
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение Customer » 25 дек 2014, 11:45

Муся, мы с тетрадочками не ходим. Мед карты сейчас из регистратуры на руки больным не выдают.
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Муся
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 22:21

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение Муся » 25 дек 2014, 12:51

koten писал(а):
Муся писал(а):Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?

Хотите впарить свой программный продукт?


а почему бы и нет? продукт то интересный)
Вернуться к началу
nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла

Сообщение nikols » 25 дек 2014, 20:29

pri писал(а):
Вон оно как! Вы теперь без сомнения можете считаться самым великим специалистом по КТ-коронарографии... И любые академики Вам в подметки не годятся...

А чтоб быть круче, надо КТ-коронарографию пройти трижды или за 20 тыс. рублей?

В кардиодинспансере Вам сделают коронарографию бесплатно. Могу дать телефончик. БЕЗ-КТ.
Трижды проходил КТ-коронарографию и 6 обычных. Есть снимки моего сердца.
Вернуться к началу
Radakt
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 18:00

Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области

Сообщение Radakt » 08 сен 2016, 01:11

СчастливаяМама
Только дозвонилась по номеру 510400.Часто занято,но дозвониться можно,мне понадобилось минут 10
Вернуться к началу
Aragorn_125
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 15:21

Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области

Сообщение Aragorn_125 » Сегодня, 08:54

Протезно-ортопедических изделий можно приобрести в интернет магазине!
http://m-lotos.ru/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей