Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Рязанский НИИ Здоровьесберегающих технологий проводит благотворительную двухнедельную акцию: с 1 по 15 октября можно пройти бесплатно диагностику всего организма. Сайт http://medicinaveka.info
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Вот вам здрассте, новые Кашпировские на Арене Цирка!
Используя взгляды Великого врача средних веков Парацельса, который утверждал, что существуют два типа болезней: причиной одних являются элементы, а причиной вторых — тонкополевая, или энерго-информационная структура биосферы. Институт предложил рассматривать человека как открытую энергоинформационную систему, подобную структуре Мироздания или как отдельный Кластер из множества информационных потоков Космического Пространства.
Слова какие большие и красявые, так и хотца полечиться.Новые здоровьесберегающие технологии рассмотрены на Научно-техническом совете Академии технологических наук РФ (НТС АТН РФ) и рекомендованы для использования в медицинской практике и работе созданного при АТН РФ Научно-исследовательского института Здоровьесберегающих технологий.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
«Лечение есть поражение медицины, а истинная медицина – сплошная профилактика» Н.И.Пирогов.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Посе 15го сколько будете денежков просить? Болезни "профилактируете" все без исключения?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
По сердечным делам нужен 32,664,128 разрезный томограф. Можно определить склероз сосудов сердца на ранний стадиях.
В области онкологии томичи разработан метод обнаружения раковых клеток по крови.
Сейчас масса методик для обнаружения заболеваний. Пациентов надо вести с кнутом.
В Интернете не нашел этой самой академии РФ. Есть с похожим названием у Газпрома для газовой промышленности.
В области онкологии томичи разработан метод обнаружения раковых клеток по крови.
Сейчас масса методик для обнаружения заболеваний. Пациентов надо вести с кнутом.
В Интернете не нашел этой самой академии РФ. Есть с похожим названием у Газпрома для газовой промышленности.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Вовседыркина возьмите в свой научпопститут, он всех на чистую водку выведет!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Дядя Леня! Зачем же так унижать других пользователей форума. Я КТ-коронарографию проходил дважды за 15 тыс руб.
Чистая водка рязанская или привозная? Какой надо всех выводить?
Чистая водка рязанская или привозная? Какой надо всех выводить?
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
nikols писал(а):Я КТ-коронарографию проходил дважды за 15 тыс руб.
Вон оно как! Вы теперь без сомнения можете считаться самым великим специалистом по КТ-коронарографии... И любые академики Вам в подметки не годятся...
А чтоб быть круче, надо КТ-коронарографию пройти трижды или за 20 тыс. рублей?
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
И ведь на Вовседыркина не сильно обижается. )
Я честно признаюсь, мне не очень уютно препираться с человеком, который чуть моложе моей матери, но ведь он сам влез в нашу какашечную "борьбу"). Я тоже старше многих, но на справедливую критику не быкую. )
Я честно признаюсь, мне не очень уютно препираться с человеком, который чуть моложе моей матери, но ведь он сам влез в нашу какашечную "борьбу"). Я тоже старше многих, но на справедливую критику не быкую. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 23:59
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
UNCLE1911 писал(а):Посе 15го сколько будете денежков просить? Болезни "профилактируете" все без исключения?
Для пенсионеров и студентов - 300 руб, для остальных - 500 руб. Обследуется весь организм. Можете подробнее об аппарате здесь посмотреть http://www.tordi.ru/main.php?id=59 Он в Рязани такой единственный.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
А есть хоть один человек с дипломом врача в вашей новокашпировской конторке?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Муся писал(а):Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Хотите впарить свой программный продукт?
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
Муся, мы с тетрадочками не ходим. Мед карты сейчас из регистратуры на руки больным не выдают.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
koten писал(а):Муся писал(а):Ребятки, скажите-ка, как у вас в больницах с мед картами??? Уже готовые (печатные)или как в СССР с тетрадочками ходите?
Хотите впарить свой программный продукт?
а почему бы и нет? продукт то интересный)
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и обла
pri писал(а):
Вон оно как! Вы теперь без сомнения можете считаться самым великим специалистом по КТ-коронарографии... И любые академики Вам в подметки не годятся...
А чтоб быть круче, надо КТ-коронарографию пройти трижды или за 20 тыс. рублей?
В кардиодинспансере Вам сделают коронарографию бесплатно. Могу дать телефончик. БЕЗ-КТ.
Трижды проходил КТ-коронарографию и 6 обычных. Есть снимки моего сердца.
Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области
СчастливаяМама
Только дозвонилась по номеру 510400.Часто занято,но дозвониться можно,мне понадобилось минут 10
Только дозвонилась по номеру 510400.Часто занято,но дозвониться можно,мне понадобилось минут 10
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 авг 2017, 15:21
Re: Экстренные службы и медицинские учреждения Рязани и области
Протезно-ортопедических изделий можно приобрести в интернет магазине!
http://m-lotos.ru/
http://m-lotos.ru/
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