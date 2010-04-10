Сообщение artplastika » 11 апр 2010, 23:04

pavlovs писал(а): Виктор, в последней нашей с Вами переписке, я обратила внимание на то, что Вы очень болезненно относитесь к критике в Ваш адрес. И первой Вашей реакцией на мои комментарии стали нападки - типа «сам дурак, и все делаешь не так как Лебедев пишет…».

Некоторые

pavlovs писал(а): 1. Я считаю, что критика дело хорошее. Она учит замечать погрешности.

2. Критиковать и обижать – это не одно и то же. Критика должна вдохновлять. Она должна быть конструктивной и позитивной.

3. Хороших критиков мало. И если они критикуют, то по делу, так как очень хорошо знают вопрос, относящийся к критике. Все остальные – или делают себе карьеру, ругая других, либо относятся к типу «вечно недовольных» и «я всегда прав», чья критика ничего из себя не представляет.

pavlovs писал(а): Не умеем мы критиковать. Так, что я думаю, Ваша тема превратится в перепалку. Какими бы добрыми намерениями Вы не руководствовались. Не умеем мы критиковать. Так, что я думаю, Ваша тема превратится в перепалку. Какими бы добрыми намерениями Вы не руководствовались.

Правда, Андрей?

pavlovs писал(а): И потом, не совсем понятно, что Вы собираетесь критиковать, если мы не знаем, какую задачу решал тот или иной дизайн? Мы можем только сказать – нравится не нравится…

Может то, что нам с Вами не нравится и кажется ужасным, понравилось потребителям, а значит сработало…. К тому же обошлось заказчику в 3 рубля. Если всех все устроило, то критика не поможет следующий заказ сделать лучше.

расчёт расхода кирпича

pavlovs писал(а): Есть встречное предложение – Хвалить те работы, которые нравятся.

pavlovs писал(а): Поздравляю с боевым крещением публикой. Сама придти не смогла, дела семейные.

других

Привет группе знатоков, выкрикивавших с места на левом фланге про 12х12 и Хауса.

(Я жду от вас в личку или на почту ссылку на видео с секретами Хауса, хочу увидеть, откуда я тырил идеи.)

не-дизайнер

Раз уж мы начали выносить на публику нашу переписку, я другую тему подниму. В нашей с вами переписке мы сошлись во мнении, что между нами много непонимания. Думаю, проблемы в этом нет, это лишь временные недостатки коммуникации. Со временем, уверен, станет ясно, что у нас больше общего.Ваша фраза — отличная тому иллюстрация. К конструктивной критике отношусь прекрасно. На семинаре мой коллега рассказывал, что надо изучать (в т.ч. критически) чужие работы, тренировать разрешающую способность своего взгляда. Ещё говорили о том, что свои работы надо улучшать, тренировать мозги. Своим семинаром мы стремились в том числе показать, что не надо бояться показать и свои работы.гости наглядно продемонстрировали наши с вами проблемы: недружелюбность, агрессивность, закрытость «сообщества», если его можно так назвать сейчас. Это угнетает и пугает молодых специалистов. Вообще, мы приоткрывали индустрию для молодых, своим примером показывали, что не надо бояться критики, и даже нападок, заявлений типа «сперва добейся, потом рот раскрывай»; не бояться быть собой, быть открытым для мира.Так вот к критике. Я говорил об этом ранее. На нашем сайте будет возможность добавлять комментарии к любой работе. Те, что конструктивны, не лишены смысла и добавляют к сути что-нибудь, будут публиковаться. Сделано это из стремления к совершенствованию, как вы понимаете. Куда уж более открыто, правда?Я поясню, какие цели преследую лично я. Вот, к примеру, говорил я про ваш сайт. До семинара встретиться у нас не получилось, а на семинаре мне почему-то показалось, что кто-то из ваших был, потому позволил себе пару слов сказать. Я критиковал ваш сайт.Есть у меня кое-какие соображения, как избавиться от некоторых проблем. Не знаю, готовы ли вы принять меня по этому вопросу. Если не будет такой возможности, я вполне могу тут написать, показать, какие проблемы, предложить, что можно сделать. Не нравится айПад? Сделай лучше!Или вот одна из последних работ «Энлинка». Увидел — зачесались руки. Покажу, что придумалось, расскажу, почему лучше.Такие вещи не могут обидеть. Зато могут кому-то помочь. Улучшить работу, или сделать выводы на будущее.Разумеется, мои работы здесь в таком формате вполне можно препарировать.Всё зависит от нас. Тут ведь главное, как мне кажется, уметь достойно и прилично вести себя в обществе, в первую очередь.Думаю, читатели быстро поймут, кто какие цели преследует, и чьи замечания фильтровать. Если кто-то может выкрикнуть в толпе матерное слово, это не значит, что всем нам стоит заклеить рты скотчем.Вы интересный собеседник, с вами легко.Если брать более глобальные работы (портал, фирстиль, бренд, к примеру) — может быть. Но в таком случае принято писать, какая задача решалась. Иначе что это за решение, когда неясна задача, и, что ещё существеннее, цель? А вообще, во многих ситуациях задача самоочевидна. Какую задачу решали при разработке калькулятора расхода кирпича на дом? Очевидно, что одной из задач будет…. Насколько хорошо калькулятор справляется? Насколько им удобно пользоваться? Что можно было сделать лучше?В идеале было бы здорово, если какие-то сложности, с которыми столкнулись в работе, выносились на общее обсуждение (о важности и пользе «домашек» тоже говорилось на семинаре). Отлично, если сами будут просить покритиковать, вернее даже «спросить совета», как лучше? Мы тут все немного из разных областей, перенимать чужой опыт можно и таким образом. Наýчите заодно меня делать хорошие плакаты.Принимается! Я хвалил ваш сайт на семинаре.Ну что вы, это не первое моё подобное выступление, но аудиторию мы существенно расширили. Спасибо. Надеюсь, вы подхватите формат, как договаривались в личной переписке!Мастер-классы — это одно (и очень здорово!), а вот так изредка собраться и поговорить о чём-то маленьком, насущном и важном — другое. Не всё же только в интернете смотреть наНесколько слов о себе. Мне очень приятно, что уже несколько человек интересуются мной и моей профессиональной деятельностью. Я человек предельно открытый в этом плане, расскажу об всём подробно на сайте и сообщу вам. Вкратце (то, что вы пропустили на семинаре): я, мастерская «Пластика» не имеет ничего общего с т.н. «веб-студией», мы занимаемся проектированием взаимодействия («интерфейсов») и представлением информации («инфодизайном»). Опыт — имеется.