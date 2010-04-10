За словом — дело, за критикой — действие
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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16 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 22:29
- Контактная информация:
За словом — дело, за критикой — действие
Я предлагаю всем, у кого руки чешутся и нет сил молчать, критиковать здесь работы местных дизайнеров. Разумеется, надо постараться быть конструктивными, крайне желательно предлагать свои варианты, давать практические и конкретные советы по улучшению работы.
Я постараюсь скоро выложить несколько примеров, которые зацепили меня.
Я постараюсь скоро выложить несколько примеров, которые зацепили меня.
Куда пропал Артпластика?
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Есть встречное предложение – Хвалить те работы, которые нравятся.
Виктор, в последней нашей с Вами переписке, я обратила внимание на то, что Вы очень болезненно относитесь к критике в Ваш адрес. И первой Вашей реакцией на мои комментарии стали нападки - типа «сам дурак, и все делаешь не так как Лебедев пишет…».
О критике.
Критика - отрицательное суждение, указание недостатков в работе и поведении человека.
Считается, что:
- критика должна быть конструктивной; и
- критика не должна ущемлять чувства собственного достоинства критикуемого человека.
греч.Kritike - судить
1. Я считаю, что критика дело хорошее. Она учит замечать погрешности.
2. Критиковать и обижать – это не одно и то же. Критика должна вдохновлять. Она должна быть конструктивной и позитивной.
3. Хороших критиков мало. И если они критикуют, то по делу, так как очень хорошо знают вопрос, относящийся к критике. Все остальные – или делают себе карьеру, ругая других, либо относятся к типу «вечно недовольных» и «я всегда прав», чья критика ничего из себя не представляет.
Не умеем мы критиковать. Так, что я думаю, Ваша тема превратится в перепалку. Какими бы добрыми намерениями Вы не руководствовались.
Яна Франк
КАКАЯ ГАДОСТЬ!
После моей колонки, написанной в ответ на крик души читательницы, меня засыпали одинаковыми письмами с вечным вопросом: «Ну почему, почему так многие коллеги в интернете так жестоко ругают других!»
К этому можно смело добавить, что ругаются в основном «русские», имея в виду не национальность, а скорее группу людей, которая называется «русскоязычные жители интернета». Более того, мне кажется, что это в основном касается жителей стран СНГ, потому что русскоязычные люди, уехавшие жить в Европу и на запад, через некоторое время избавляются от этой вредной привычки.
http://kak.ru/columns/directrix/a9746/
Поздравляю с боевым крещением публикой. Сама придти не смогла, дела семейные.
Виктор, в последней нашей с Вами переписке, я обратила внимание на то, что Вы очень болезненно относитесь к критике в Ваш адрес. И первой Вашей реакцией на мои комментарии стали нападки - типа «сам дурак, и все делаешь не так как Лебедев пишет…».
О критике.
Критика - отрицательное суждение, указание недостатков в работе и поведении человека.
Считается, что:
- критика должна быть конструктивной; и
- критика не должна ущемлять чувства собственного достоинства критикуемого человека.
греч.Kritike - судить
1. Я считаю, что критика дело хорошее. Она учит замечать погрешности.
2. Критиковать и обижать – это не одно и то же. Критика должна вдохновлять. Она должна быть конструктивной и позитивной.
3. Хороших критиков мало. И если они критикуют, то по делу, так как очень хорошо знают вопрос, относящийся к критике. Все остальные – или делают себе карьеру, ругая других, либо относятся к типу «вечно недовольных» и «я всегда прав», чья критика ничего из себя не представляет.
Не умеем мы критиковать. Так, что я думаю, Ваша тема превратится в перепалку. Какими бы добрыми намерениями Вы не руководствовались.
Яна Франк
КАКАЯ ГАДОСТЬ!
После моей колонки, написанной в ответ на крик души читательницы, меня засыпали одинаковыми письмами с вечным вопросом: «Ну почему, почему так многие коллеги в интернете так жестоко ругают других!»
К этому можно смело добавить, что ругаются в основном «русские», имея в виду не национальность, а скорее группу людей, которая называется «русскоязычные жители интернета». Более того, мне кажется, что это в основном касается жителей стран СНГ, потому что русскоязычные люди, уехавшие жить в Европу и на запад, через некоторое время избавляются от этой вредной привычки.
http://kak.ru/columns/directrix/a9746/
Поздравляю с боевым крещением публикой. Сама придти не смогла, дела семейные.
Последний раз редактировалось pavlovs 11 апр 2010, 18:49, всего редактировалось 2 раза.
Re: За словом — дело, за критикой — действие
И еще раз повторюсь, Вы не выложили не одной Вашей работы. Чтобы мы смогли узнать Ваш уровень и вообще понять, чем Вы занимаетесь.
Если Вы начинающий специалист (так понимаю веб-дизайна) пусть и очень начитанный и талантливый, то Ваша точка зрения без опыта имеет малый вес . Полезной критикой она станет, когда Вы на своем опыте сможете доказать, что это так, а не иначе.
С опытом, Ваша критика приобретет вес. А пока Вы так и будете ссылаться, то на Лебедева, то на Горбунова или еще кого-нибудь, только не на себя.
И потом, не совсем понятно, что Вы собираетесь критиковать, если мы не знаем, какую задачу решал тот или иной дизайн? Мы можем только сказать – нравится не нравится…
Может то, что нам с Вами не нравится и кажется ужасным, понравилось потребителям, а значит сработало…. К тому же обошлось заказчику в 3 рубля. Если всех все устроило, то критика не поможет следующий заказ сделать лучше.
Если Вы начинающий специалист (так понимаю веб-дизайна) пусть и очень начитанный и талантливый, то Ваша точка зрения без опыта имеет малый вес . Полезной критикой она станет, когда Вы на своем опыте сможете доказать, что это так, а не иначе.
С опытом, Ваша критика приобретет вес. А пока Вы так и будете ссылаться, то на Лебедева, то на Горбунова или еще кого-нибудь, только не на себя.
И потом, не совсем понятно, что Вы собираетесь критиковать, если мы не знаем, какую задачу решал тот или иной дизайн? Мы можем только сказать – нравится не нравится…
Может то, что нам с Вами не нравится и кажется ужасным, понравилось потребителям, а значит сработало…. К тому же обошлось заказчику в 3 рубля. Если всех все устроило, то критика не поможет следующий заказ сделать лучше.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 22:29
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
pavlovs писал(а):Виктор, в последней нашей с Вами переписке, я обратила внимание на то, что Вы очень болезненно относитесь к критике в Ваш адрес. И первой Вашей реакцией на мои комментарии стали нападки - типа «сам дурак, и все делаешь не так как Лебедев пишет…».
Раз уж мы начали выносить на публику нашу переписку, я другую тему подниму. В нашей с вами переписке мы сошлись во мнении, что между нами много непонимания. Думаю, проблемы в этом нет, это лишь временные недостатки коммуникации. Со временем, уверен, станет ясно, что у нас больше общего.
Ваша фраза — отличная тому иллюстрация. К конструктивной критике отношусь прекрасно. На семинаре мой коллега рассказывал, что надо изучать (в т.ч. критически) чужие работы, тренировать разрешающую способность своего взгляда. Ещё говорили о том, что свои работы надо улучшать, тренировать мозги. Своим семинаром мы стремились в том числе показать, что не надо бояться показать и свои работы. Некоторые гости наглядно продемонстрировали наши с вами проблемы: недружелюбность, агрессивность, закрытость «сообщества», если его можно так назвать сейчас. Это угнетает и пугает молодых специалистов. Вообще, мы приоткрывали индустрию для молодых, своим примером показывали, что не надо бояться критики, и даже нападок, заявлений типа «сперва добейся, потом рот раскрывай»; не бояться быть собой, быть открытым для мира.
Так вот к критике. Я говорил об этом ранее. На нашем сайте будет возможность добавлять комментарии к любой работе. Те, что конструктивны, не лишены смысла и добавляют к сути что-нибудь, будут публиковаться. Сделано это из стремления к совершенствованию, как вы понимаете. Куда уж более открыто, правда?
pavlovs писал(а):1. Я считаю, что критика дело хорошее. Она учит замечать погрешности.
2. Критиковать и обижать – это не одно и то же. Критика должна вдохновлять. Она должна быть конструктивной и позитивной.
3. Хороших критиков мало. И если они критикуют, то по делу, так как очень хорошо знают вопрос, относящийся к критике. Все остальные – или делают себе карьеру, ругая других, либо относятся к типу «вечно недовольных» и «я всегда прав», чья критика ничего из себя не представляет.
Я поясню, какие цели преследую лично я. Вот, к примеру, говорил я про ваш сайт. До семинара встретиться у нас не получилось, а на семинаре мне почему-то показалось, что кто-то из ваших был, потому позволил себе пару слов сказать. Я критиковал ваш сайт.
Есть у меня кое-какие соображения, как избавиться от некоторых проблем. Не знаю, готовы ли вы принять меня по этому вопросу. Если не будет такой возможности, я вполне могу тут написать, показать, какие проблемы, предложить, что можно сделать. Не нравится айПад? Сделай лучше!
Или вот одна из последних работ «Энлинка». Увидел — зачесались руки. Покажу, что придумалось, расскажу, почему лучше.
Такие вещи не могут обидеть. Зато могут кому-то помочь. Улучшить работу, или сделать выводы на будущее.
Разумеется, мои работы здесь в таком формате вполне можно препарировать.
pavlovs писал(а):Не умеем мы критиковать. Так, что я думаю, Ваша тема превратится в перепалку. Какими бы добрыми намерениями Вы не руководствовались.
Всё зависит от нас. Тут ведь главное, как мне кажется, уметь достойно и прилично вести себя в обществе, в первую очередь. Правда, Андрей?
Думаю, читатели быстро поймут, кто какие цели преследует, и чьи замечания фильтровать. Если кто-то может выкрикнуть в толпе матерное слово, это не значит, что всем нам стоит заклеить рты скотчем.
pavlovs писал(а):И потом, не совсем понятно, что Вы собираетесь критиковать, если мы не знаем, какую задачу решал тот или иной дизайн? Мы можем только сказать – нравится не нравится…
Может то, что нам с Вами не нравится и кажется ужасным, понравилось потребителям, а значит сработало…. К тому же обошлось заказчику в 3 рубля. Если всех все устроило, то критика не поможет следующий заказ сделать лучше.
Вы интересный собеседник, с вами легко.
Если брать более глобальные работы (портал, фирстиль, бренд, к примеру) — может быть. Но в таком случае принято писать, какая задача решалась. Иначе что это за решение, когда неясна задача, и, что ещё существеннее, цель? А вообще, во многих ситуациях задача самоочевидна. Какую задачу решали при разработке калькулятора расхода кирпича на дом? Очевидно, что одной из задач будет… расчёт расхода кирпича. Насколько хорошо калькулятор справляется? Насколько им удобно пользоваться? Что можно было сделать лучше?
В идеале было бы здорово, если какие-то сложности, с которыми столкнулись в работе, выносились на общее обсуждение (о важности и пользе «домашек» тоже говорилось на семинаре). Отлично, если сами будут просить покритиковать, вернее даже «спросить совета», как лучше? Мы тут все немного из разных областей, перенимать чужой опыт можно и таким образом. Наýчите заодно меня делать хорошие плакаты.
pavlovs писал(а):Есть встречное предложение – Хвалить те работы, которые нравятся.
Принимается! Я хвалил ваш сайт на семинаре.
pavlovs писал(а):Поздравляю с боевым крещением публикой. Сама придти не смогла, дела семейные.
Ну что вы, это не первое моё подобное выступление, но аудиторию мы существенно расширили. Спасибо. Надеюсь, вы подхватите формат, как договаривались в личной переписке! Мастер-классы — это одно (и очень здорово!), а вот так изредка собраться и поговорить о чём-то маленьком, насущном и важном — другое. Не всё же только в интернете смотреть на других. Привет группе знатоков, выкрикивавших с места на левом фланге про 12х12 и Хауса. (Я жду от вас в личку или на почту ссылку на видео с секретами Хауса, хочу увидеть, откуда я тырил идеи.)
Несколько слов о себе. Мне очень приятно, что уже несколько человек интересуются мной и моей профессиональной деятельностью. Я человек предельно открытый в этом плане, расскажу об всём подробно на сайте и сообщу вам. Вкратце (то, что вы пропустили на семинаре): я не-дизайнер, мастерская «Пластика» не имеет ничего общего с т.н. «веб-студией», мы занимаемся проектированием взаимодействия («интерфейсов») и представлением информации («инфодизайном»). Опыт — имеется.
Куда пропал Артпластика?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 сен 2009, 09:14
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
artplastika писал(а):Я хвалил ваш сайт на семинаре.
Виктор, вы не хвалили сайт на семинаре. Напротив, Вы сказали, что так сайты делать не следует.
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Отлично.
Только ленивый не предлагал нам переделать сайт.
Значит, начнем критику, с нашего сайта.
1. Задача: сайт - портфолио для дизайн студии. Минимум информации, максимум картинок. (Так как 70% информации человек получает через глаза). Да и работа наша в основном состоит из создания визуальных атрибутов бренда.
2. Ситуация на рынке: мы 10 лет работаем, а многие и не знают, что и для кого мы делали. Сайт был создан ТОЛЬКО для информирования.
3. Одинаковые (всегда) сайты мне не нравятся. Я придумала систему при которой наш сайт всегда новый.
4. Когда я делала дизайн сайта и его структуру (а это первый мой сайт), то я и понятия не имела чего от него ждать. Просто пришло время и назрела необходимость в электронном портфолио.
5. Наши друзья Энлинк спрограммировали и вывели сайт в Интернет.
6. Скоро сайту будет год.
Выводы: делать себе сайт – дело не благодарное, и доверить его другим очень сложно.
Сайт свою задачу решил полностью. Было удобно показывать в нем портфолио. После просмотра сайта к нам пришли новые заказчики. Но сейчас наш сайт меня не устраивает, поменялись задачи и цели.
Проанализировав год работы с сайтом, и Вашу критику мы его изменим.
(Виктор, спасибо за бесплатный PR нашего сайта =)
Только ленивый не предлагал нам переделать сайт.
Значит, начнем критику, с нашего сайта.
1. Задача: сайт - портфолио для дизайн студии. Минимум информации, максимум картинок. (Так как 70% информации человек получает через глаза). Да и работа наша в основном состоит из создания визуальных атрибутов бренда.
2. Ситуация на рынке: мы 10 лет работаем, а многие и не знают, что и для кого мы делали. Сайт был создан ТОЛЬКО для информирования.
3. Одинаковые (всегда) сайты мне не нравятся. Я придумала систему при которой наш сайт всегда новый.
4. Когда я делала дизайн сайта и его структуру (а это первый мой сайт), то я и понятия не имела чего от него ждать. Просто пришло время и назрела необходимость в электронном портфолио.
5. Наши друзья Энлинк спрограммировали и вывели сайт в Интернет.
6. Скоро сайту будет год.
Выводы: делать себе сайт – дело не благодарное, и доверить его другим очень сложно.
Сайт свою задачу решил полностью. Было удобно показывать в нем портфолио. После просмотра сайта к нам пришли новые заказчики. Но сейчас наш сайт меня не устраивает, поменялись задачи и цели.
Проанализировав год работы с сайтом, и Вашу критику мы его изменим.
(Виктор, спасибо за бесплатный PR нашего сайта =)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 22:29
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Kapitolina, не ступайте на скользкую дорожку некоторых слушателей и не пытайтесь поймать меня на слове. У меня 60 человек свидетелей, что я сказал: «Мне нравится клёвая метафора рекламного буклета». Как видите, я прекрасно уловил её, не зная задачи сайта заранее. Нравится мне потому, что у меня такое же решение для сайта, только воплощение другое.
Возможно, вы не расслышали или не так поняли, но «не стоит делать» так, чтобы сознательные ограничения (помните такой термин?) мешали решению задачи.
Возможно, вы не расслышали или не так поняли, но «не стоит делать» так, чтобы сознательные ограничения (помните такой термин?) мешали решению задачи.
Куда пропал Артпластика?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 сен 2009, 09:14
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
ок) спорить с Вами бесплезно) удачи!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 22:29
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Kapitolina, спорить вообще бесполезно, с кем бы то ни было!
Куда пропал Артпластика?
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Виктор, жду критики! =)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 22:29
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Как показал семинар, многим трудно даются некоторые вещи, которые кажутся такими простыми. На всякий случай ещё раз повторюсь.
Мне нравится метафора рекламного буклета, использованная на сайте pavlovs-design.ru.
1. Прогнозируемая проблема, которая подтвердилась при тестировании: людям бывает непонятно, как устроен сайт.
Это происходит из-за того, что связанные вещи сильно разнесены в пространстве.
На странице «Портфолио» список работ в противоположном углу от разделов.
В каком-нибудь из подразделов «Услуг» — список работ от списка подразделов.
Сам список работ набран сплошным абзацем, это тоже затрудняет ориентирование и всё усложняет.
2. Вроде как очень важная колонка об услугах хаотично свёрстана. Ну а в моём браузере (Хром 4.1) ещё и название вашего проекта «Находки» не влезло. Так я только случайно узнал, что у нас с вами ещё больше общего!
Тут я бы совместил левую и правую часть. На каждое направление в дизайне слева несколько детализирующих пунктов из правой части прямо в этом же прямоугольнике, к примеру.
Или вот выберу я разработку макетов газет и журналов. Мне покажут «Глянец», и всё, я потерялся. А где и как мне ещё таких работ посмотреть? Какие ещё работы в этом направлении есть? Тут путаница со страницами в портфолио и услугами. На одной это есть, на другой — нет.
3. Забавно, но некоторые вещи сделаны словно специально, чтобы запутать.
Например, разделы набраны прописными, что, как известно, усложняет чтение, вдобавок между ними бессмысленные разделители-палочки.
Текущие разделы и подразделы выделены цветом, напоминающим ссылку. Ссылки — наоборот, похожи на простой текст. Ссылки не подчёркиваются.
Года в портфолио указаны только двумя цифрами. Чуть менее, чем все новые посетители потратят дополнительное время, чтобы разобраться в том, что это года.
Выключка вправо иногда играет злую шутку:
Фраза прочитается как: «10 вопросов способных Дизайн сделать дизайн эффективным». Запятая потерялась.
Что можно сделать:
4. Сознательное ограничение, заданное форматом рекламного буклета иногда мешает. См. «Мастер-класс» и «О студии», «О нас». Там появились неэстетичные и затрудняющие чтение полосы прокрутки. Ну, сами понимаете, что тут проблема в макете. Если оставлять метафору, я бы представил, что вы делаете рекламный буклет, ну и заверстал бы его красиво (не так уж и часто у вас «О студии изменяется»). Разбил текст на смысловые блоки, несколько страниц. У вас уж точно получится. Ну или выходить за рамки формата. Знаете, как постеры в молодёжных журналах вкладывают.
5. Ну а ещё я дотошный и замечаю кучу мелочей.
См. справочник Мильчина, 20.2.11 (Знак охраны авторского права) и 7.2 (Формат написания дат и периодов). Как мы знаем, в дизайне нет стандартов. Но автор отсылает нас к ст. 1271 ГК РФ и ГОСТ Р 7.0.1-2003. Цитировать не буду, но в вашем случае копирайт правильно выглядел бы так:
Согласитесь, и красивее, и понятнее.
С номерами телефонов, думаю, вы и сами всё знаете, где лишние минусы налепили, где потеряли. Ещё бы к одному виду привести: либо 8, либо +7. Единственное, может, другим будет полезно: для Москвы код 499 не берётся в скобки (без него даже из Москвы по номеру не дозвониться).
И даже такое замечаю:
Народы, типа.
Короче, я бы с навигацией посидел. Ещё, лично для меня подсознательно связаны услуги и портфолио.
Предложение: хочется видеть результаты, как «сработал дизайн». У вас ведь есть такие данные по каким-то работам. Сейчас это модно публиковать.
А вот здесь хочется видеть эти надписи на импровизированной визитке гиперссылками на услуги. Про столбики между словами выше было.
Надеюсь, мне удалось быть не голословным и чем-то помочь. Обращайтесь.
Мне нравится метафора рекламного буклета, использованная на сайте pavlovs-design.ru.
1. Прогнозируемая проблема, которая подтвердилась при тестировании: людям бывает непонятно, как устроен сайт.
Это происходит из-за того, что связанные вещи сильно разнесены в пространстве.
На странице «Портфолио» список работ в противоположном углу от разделов.
В каком-нибудь из подразделов «Услуг» — список работ от списка подразделов.
Сам список работ набран сплошным абзацем, это тоже затрудняет ориентирование и всё усложняет.
2. Вроде как очень важная колонка об услугах хаотично свёрстана. Ну а в моём браузере (Хром 4.1) ещё и название вашего проекта «Находки» не влезло. Так я только случайно узнал, что у нас с вами ещё больше общего!
Тут я бы совместил левую и правую часть. На каждое направление в дизайне слева несколько детализирующих пунктов из правой части прямо в этом же прямоугольнике, к примеру.
Или вот выберу я разработку макетов газет и журналов. Мне покажут «Глянец», и всё, я потерялся. А где и как мне ещё таких работ посмотреть? Какие ещё работы в этом направлении есть? Тут путаница со страницами в портфолио и услугами. На одной это есть, на другой — нет.
3. Забавно, но некоторые вещи сделаны словно специально, чтобы запутать.
Например, разделы набраны прописными, что, как известно, усложняет чтение, вдобавок между ними бессмысленные разделители-палочки.
Текущие разделы и подразделы выделены цветом, напоминающим ссылку. Ссылки — наоборот, похожи на простой текст. Ссылки не подчёркиваются.
Года в портфолио указаны только двумя цифрами. Чуть менее, чем все новые посетители потратят дополнительное время, чтобы разобраться в том, что это года.
Выключка вправо иногда играет злую шутку:
Фраза прочитается как: «10 вопросов способных Дизайн сделать дизайн эффективным». Запятая потерялась.
Что можно сделать:
- Подчёркивать ссылки, разобраться с цветами ссылок.
- Даже если просто убрать палочки-разделители, они не слипнутся, не переживайте. В случае чего, дайте побольше свободного места между ними. Заглавной стоит оставить только первую букву в названиях разделов. Если прописные буквы — это была попытка поиграть в заголовочные шрифты, попробуйте загружаемые шрифты, теперь такая возможность появилась.
- Года написать полностью. Я бы попробовал для работ на несколько страниц в услугах (там сейчас 1, 2, 3) и для годов в портфолио что-то типа инфоскроллера. По крайней мере, 1-2-3 лучше заменить словами, например, «бренд-упаковка-реклама».
- «Злая шутка» исправляется теорией близости. Хотя сама идея выключки вправо мне непонятна и не близка.
4. Сознательное ограничение, заданное форматом рекламного буклета иногда мешает. См. «Мастер-класс» и «О студии», «О нас». Там появились неэстетичные и затрудняющие чтение полосы прокрутки. Ну, сами понимаете, что тут проблема в макете. Если оставлять метафору, я бы представил, что вы делаете рекламный буклет, ну и заверстал бы его красиво (не так уж и часто у вас «О студии изменяется»). Разбил текст на смысловые блоки, несколько страниц. У вас уж точно получится. Ну или выходить за рамки формата. Знаете, как постеры в молодёжных журналах вкладывают.
5. Ну а ещё я дотошный и замечаю кучу мелочей.
См. справочник Мильчина, 20.2.11 (Знак охраны авторского права) и 7.2 (Формат написания дат и периодов). Как мы знаем, в дизайне нет стандартов. Но автор отсылает нас к ст. 1271 ГК РФ и ГОСТ Р 7.0.1-2003. Цитировать не буду, но в вашем случае копирайт правильно выглядел бы так:
© Павловс Дизайн, 2004—2010
© Энлинк Студио, оформление, 2009
Согласитесь, и красивее, и понятнее.
С номерами телефонов, думаю, вы и сами всё знаете, где лишние минусы налепили, где потеряли. Ещё бы к одному виду привести: либо 8, либо +7. Единственное, может, другим будет полезно: для Москвы код 499 не берётся в скобки (без него даже из Москвы по номеру не дозвониться).
И даже такое замечаю:
Народы, типа.
Короче, я бы с навигацией посидел. Ещё, лично для меня подсознательно связаны услуги и портфолио.
Предложение: хочется видеть результаты, как «сработал дизайн». У вас ведь есть такие данные по каким-то работам. Сейчас это модно публиковать.
А вот здесь хочется видеть эти надписи на импровизированной визитке гиперссылками на услуги. Про столбики между словами выше было.
Надеюсь, мне удалось быть не голословным и чем-то помочь. Обращайтесь.
Куда пропал Артпластика?
Re: За словом — дело, за критикой — действие
СПАСИБО за проделанную работу, по анализу и такому детальному описанию.
Виктор. Смотрите, какая странная штука.
1. О чем бы мы с Вами сейчас говорили, если бы не наш НЕОДНОЗНАЧНЫЙ сайт?
2. Мы разговариваем, на открытом форуме – вдвоем…
Чудо, чудо… все это.
И ошибки наши, ну очень очевидны...
Вы думаете, если все делать по стандарту (….), то все будет зашибись?
Люди не однозначны. Дизайн многогранен. А мы не совершенны.
И в этом КАЙФ!!!!!
Главное, что бы цепляло, работало, приносило прибыль и удовольствие.
А у нас, заметьте - это как раз не плохо получается.
В общем, я считаю наш сайт сработал и вызвал нужный эффект не только у заказчиков, но и в дизайн среде. Многие, после нас, стали улучшать подачу своих работ на сайте.... что не может не радовать =))))
Виктор. Смотрите, какая странная штука.
1. О чем бы мы с Вами сейчас говорили, если бы не наш НЕОДНОЗНАЧНЫЙ сайт?
2. Мы разговариваем, на открытом форуме – вдвоем…
Чудо, чудо… все это.
И ошибки наши, ну очень очевидны...
Вы думаете, если все делать по стандарту (….), то все будет зашибись?
Люди не однозначны. Дизайн многогранен. А мы не совершенны.
И в этом КАЙФ!!!!!
Главное, что бы цепляло, работало, приносило прибыль и удовольствие.
А у нас, заметьте - это как раз не плохо получается.
В общем, я считаю наш сайт сработал и вызвал нужный эффект не только у заказчиков, но и в дизайн среде. Многие, после нас, стали улучшать подачу своих работ на сайте.... что не может не радовать =))))
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 22:29
- Контактная информация:
Re: За словом — дело, за критикой — действие
pavlovs писал(а):Вы думаете, если все делать по стандарту (….), то все будет зашибись?
Я думаю, что стандарты и законы бывают разные. Бывают выдуманные людьми, стремящимися всё подчинить своему видению, как единственно верному. Бывают созданные по необходимости, чтобы навести порядок в хаосе, устанавливающие какие-то приемлемые для большинства правила игры. А бывают те, которые рождаются естественным путём, обобщая успешный человеческий опыт; сделанные людьми и для людей.
pavlovs писал(а):О чем бы мы с Вами сейчас говорили, если бы не наш НЕОДНОЗНАЧНЫЙ сайт?
Если говорить о себе, мне интересней было бы говорить с вами об опыте работы на рязанском рынке. О том, как оставаться собой, и при этом уметь заражать клиентов своим взглядом на жизнь и на дизайн. О том, как мы можем сделать окружающую нас действительность удобнее, красивее и современнее. О том, как совершенствоваться самому, развиваться и расти дальше. О прекрасном, не только в работе, но и в жизни.
А сайты… только если как повод для беседы или встречи. Свою жизнь и свой сознательный труд я к ним не свожу. Есть в жизни вещи, которые куда сильнее возбуждают и увлекают мой мозг, душу и тело.
Рад был быть полезным. Всегда велкам.
Куда пропал Артпластика?
Re: За словом — дело, за критикой — действие
for Pavlovs
Так, думаю надо разбавить Ваш диалог с Виктором)))) Вы не одни на этой планете дизайна)
Хотелось бы тоже отметить одну вещь, сказанную Виктором про ваш сайт.
Я, как пользователь, тоже столкнулась с тем, что приняла в портфолио цифры года за количество выложенным работ.
И путаюсь в навигации сайта. Хотя, конечно, потратив время, можно найти все, что искала.
И еще мнение по поводу вашего мастер-класса осеннего. Я рада, что наконец в Рязани стали появляться такие вещи. Раньше лишь в Москве можно было попасть на подобные мероприятия. Жаль только, что о его проведении я узнала после того, как он состоялся, когда зашла на сайт.
Так, думаю надо разбавить Ваш диалог с Виктором)))) Вы не одни на этой планете дизайна)
Хотелось бы тоже отметить одну вещь, сказанную Виктором про ваш сайт.
Я, как пользователь, тоже столкнулась с тем, что приняла в портфолио цифры года за количество выложенным работ.
И путаюсь в навигации сайта. Хотя, конечно, потратив время, можно найти все, что искала.
И еще мнение по поводу вашего мастер-класса осеннего. Я рада, что наконец в Рязани стали появляться такие вещи. Раньше лишь в Москве можно было попасть на подобные мероприятия. Жаль только, что о его проведении я узнала после того, как он состоялся, когда зашла на сайт.
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Если интересно, то можно повторить )))
Re: За словом — дело, за критикой — действие
Наш CDTO был истинным визионером. Баланов Антон Николаевич не просто разбирался в технологии, он действительно понимал, как использовать ее для создания уникальной ценности для нашего бизнеса
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