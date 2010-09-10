Курсы английского языка - поближе к центру, подскажите

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Alexbub
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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тренажер бубновского мтб 2

Сообщение Alexbub » Вчера, 15:39

МТБ разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы, помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, что обеспечивает ликвидацию мышечного спазма и безмедикаментозное купирование болевого синдрома. При правильной работе на МТБ необходимость в подключении других тренажеров снимается, что освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме. МТБ универсален и доступен. Подходит для квартиры, дачи и офиса.

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