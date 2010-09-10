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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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тренажер бубновского мтб 2
МТБ разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы, помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, что обеспечивает ликвидацию мышечного спазма и безмедикаментозное купирование болевого синдрома. При правильной работе на МТБ необходимость в подключении других тренажеров снимается, что освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме. МТБ универсален и доступен. Подходит для квартиры, дачи и офиса.
Двойные тренажеры мтб 1-4 для кинезитерапии лучшая цена от лучшего завода-производителя реабилитационных тренажеров для лечения грыжы .
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Двойные тренажеры мтб 1-4 для кинезитерапии лучшая цена от лучшего завода-производителя реабилитационных тренажеров для лечения грыжы .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения шейного остеохондроза Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Львов , Николаев , Ровно , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
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