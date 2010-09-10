Сообщение listen10 » 26 ноя 2016, 08:54

Lana4512 писал(а): От появления не здорового румянца на щеках веснушки не исчезают))) если вы об этом супернапитке 75%

А мне казалось, что после напитка как-то пофиг на веснушки. И да, веснушки - красиво.