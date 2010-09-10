Проблемная кожа
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Re: Проблемная кожа
Lana4512 писал(а):Мне вот эта штука помогла http://artlife-market.ru/179_syvorotka-dlya-vyravnivaniya-tona-kozhi-uniq-50-ml сыворотка, она мне еще и веснушки почти убрала. Попробуйте, может и вам подойдет, ведь это все очень индивидуально)
Чтобы убрать веснушки,достаточно купить супернапиток - лосьон Беленькая.Стоит 60р. 250гр,крепость 75%.
Re: Проблемная кожа
Lana4512 писал(а):От появления не здорового румянца на щеках веснушки не исчезают))) если вы об этом супернапитке 75%
А мне казалось, что после напитка как-то пофиг на веснушки. И да, веснушки - красиво.
Re: Проблемная кожа
А мне только обычный детский крем помогает...зато кожа всегда отлично выглядит
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Проблемная кожа
вообще, это очень странно...
Re: Проблемная кожа
У меня была проблемная кожа и в подростковый период, и в27-летнем возрасте. Чем я только не пользовалась, начиная от разрекламированных мазей и заканчивая аптечными "болтушками" . Максимум чего удавалось добиться - это иссушенная кожа и иногда отсутствие прыщей на некоторый срок. Однажды повезло попасть к грамотному специалисту в http://GMT-clinic.ru/ , теперь мою кожу не узнать. Перестала ее терроризировать всякими нерабочими средствами, и как итог кожа преобразилась ) Советую )
Re: Проблемная кожа
Девченки, у кого проблемная кожа я бы посоветовала вам сходить в Балтгаз клинику. Там есть, дерматокосметология - это комплексное лечение угревой болезни и акне, включающее диагностические исследования, разработку индивидуального плана терапии и курс различных процедур, которые подбирает врач. Водила туда свою подругу, уже как год не жалуется.
Re: Проблемная кожа
Привет. Я обычно покупаю мазь от прыщей в аптеке. Здесь через справочную аптек в Ярославле :https://aptekaplus.kz/catalog/mitsellyarnaya-voda/ , обычно и нахожу нужную мазь
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