Проблемная кожа

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Проблемная кожа

Сообщение listen10 » 24 ноя 2016, 16:44

Lana4512 писал(а):Мне вот эта штука помогла http://artlife-market.ru/179_syvorotka-dlya-vyravnivaniya-tona-kozhi-uniq-50-ml сыворотка, она мне еще и веснушки почти убрала. Попробуйте, может и вам подойдет, ведь это все очень индивидуально)

Чтобы убрать веснушки,достаточно купить супернапиток - лосьон Беленькая.Стоит 60р. 250гр,крепость 75%.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Проблемная кожа

Сообщение listen10 » 26 ноя 2016, 08:54

Lana4512 писал(а):От появления не здорового румянца на щеках веснушки не исчезают))) если вы об этом супернапитке 75%

А мне казалось, что после напитка как-то пофиг на веснушки. И да, веснушки - красиво.
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Lubov88
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 11:20

Re: Проблемная кожа

Сообщение Lubov88 » 13 дек 2016, 11:23

А мне только обычный детский крем помогает...зато кожа всегда отлично выглядит
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Проблемная кожа

Сообщение LarisaKrylova » 02 янв 2018, 21:20

вообще, это очень странно...
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Проблемная кожа

Сообщение diaan » 13 мар 2018, 22:23

У меня была проблемная кожа и в подростковый период, и в27-летнем возрасте. Чем я только не пользовалась, начиная от разрекламированных мазей и заканчивая аптечными "болтушками" . Максимум чего удавалось добиться - это иссушенная кожа и иногда отсутствие прыщей на некоторый срок. Однажды повезло попасть к грамотному специалисту в http://GMT-clinic.ru/ , теперь мою кожу не узнать. Перестала ее терроризировать всякими нерабочими средствами, и как итог кожа преобразилась ) Советую )
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Проблемная кожа

Сообщение Aota » 08 июл 2018, 18:06

Девченки, у кого проблемная кожа я бы посоветовала вам сходить в Балтгаз клинику. Там есть, дерматокосметология - это комплексное лечение угревой болезни и акне, включающее диагностические исследования, разработку индивидуального плана терапии и курс различных процедур, которые подбирает врач. Водила туда свою подругу, уже как год не жалуется.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Проблемная кожа

Сообщение vorog58 » 53 минуты назад

Привет. Я обычно покупаю мазь от прыщей в аптеке. Здесь через справочную аптек в Ярославле :https://aptekaplus.kz/catalog/mitsellyarnaya-voda/ , обычно и нахожу нужную мазь
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