Сообщение Aelyne » 58 минут назад

С проблемной кожей надо выяснить причину, а поможет в этом грамотный врач - дерматолог. Иногда проблема лежит на поверхности и всего нужно пропить курсом Ретинола пальмитат, кстати эффективнее всего помогает от обычных акне и восстановить работу сальных желез. А иногда причиной высыпаний может быть клещ, аллергия и тд. Тогда уже будет назначено другое лечение.