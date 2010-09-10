Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение coffeemadgirl » 16 фев 2016, 14:51

Дорога как и всегда, местами ужас... Но в прочем как и практически везде у нас!
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Андрей1977
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 11:35

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Андрей1977 » 03 апр 2016, 11:44

Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 03 апр 2016, 14:12

А не ближе по а143, затем р124? Про состояние ничего не знаю.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 03 апр 2016, 15:13

Андрей1977 писал(а):Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
От Тамбова до поворота на Скопин летел с ветерком, наслаждаясь дорогой.. Свернув на Рязанскую трассу...понял...дороги кончились..
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 06 сен 2016, 07:40

Чё вас всех так Гондурас волнует?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 06 сен 2016, 12:25

UNCLE1911 писал(а):Чё вас всех так Гондурас волнует?

а в Омерике-негров бьют...
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Колхозник » 06 сен 2016, 13:25

В Зимбабве негры умирают от холеры. А управление национальными парками решило отпилить рога носорогам, дабы их не отпилили браконьеры.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5496
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение ivanes » 06 сен 2016, 17:43

Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...

Убивают полицейские американские.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 06 сен 2016, 20:42

ivanes писал(а):
Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...

Убивают полицейские американские.

а в России полицейские бутылку в задницу запихивают...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 06 сен 2016, 22:29

Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 07 сен 2016, 07:36

UNCLE1911 писал(а):Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
как знать...как знать...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5496
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение ivanes » 07 сен 2016, 16:08

567 чел в этом году. более 1000 в 2015г
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 07 сен 2016, 18:05

Кому бутылку в зад засунули?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино

Сообщение Jimmyitalm » Сегодня, 07:19

Хочу чтобы мой ребенок снимался в кино








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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Как начать сниматься в кино детям

Сообщение Jimmyitalm » 55 минут назад

Если ребенок хочет сниматься в кино








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