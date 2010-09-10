Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение coffeemadgirl » 16 фев 2016, 14:51

Дорога как и всегда, местами ужас... Но в прочем как и практически везде у нас!
Вернуться к началу
Андрей1977
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 11:35

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Андрей1977 » 03 апр 2016, 11:44

Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 03 апр 2016, 14:12

А не ближе по а143, затем р124? Про состояние ничего не знаю.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 03 апр 2016, 15:13

Андрей1977 писал(а):Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
От Тамбова до поворота на Скопин летел с ветерком, наслаждаясь дорогой.. Свернув на Рязанскую трассу...понял...дороги кончились..
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 06 сен 2016, 07:40

Чё вас всех так Гондурас волнует?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 06 сен 2016, 12:25

UNCLE1911 писал(а):Чё вас всех так Гондурас волнует?

а в Омерике-негров бьют...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Колхозник » 06 сен 2016, 13:25

В Зимбабве негры умирают от холеры. А управление национальными парками решило отпилить рога носорогам, дабы их не отпилили браконьеры.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение ivanes » 06 сен 2016, 17:43

Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...

Убивают полицейские американские.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 06 сен 2016, 20:42

ivanes писал(а):
Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...

Убивают полицейские американские.

а в России полицейские бутылку в задницу запихивают...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 06 сен 2016, 22:29

Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение Raider » 07 сен 2016, 07:36

UNCLE1911 писал(а):Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
как знать...как знать...
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение ivanes » 07 сен 2016, 16:08

567 чел в этом году. более 1000 в 2015г
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск

Сообщение UNCLE1911 » 07 сен 2016, 18:05

Кому бутылку в зад засунули?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

приворот на бумаге

Сообщение EdwinDaync » 10 минут назад

заговор на удачу и деньги
приворот на красную свечу
заговор на тоску мужчины
заговоры на любовь на старый новый год
приворот на крови месячных последствия отзывы
приворот отворот
заговор от порчи
заговор на суженого
самый сильный приворот
заговор на мед


заговор чтоб позвонил
приворот на крови на расстоянии
заговоры в ночь на старый новый год
заговор 2007
заговор диетологов
как действует приворот на мужчину последствия
молитва вернуть любимого
приворот сильный на старый новый год
как снять родовое проклятье самостоятельно
приворот под рождество
Вернуться к началу
EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

заговор в рождество на богатство

Сообщение EdwinDaync » 5 минут назад

приворот на вещь
заговор обреченных
приворот по фото в краснодаре
приворот на мужа
приворот на кладбище
белая магия заговоры
заговоры на рождество на мужа
рождественские заговоры на любовь
сильный приворот по фото
заговор от сглаза и порчи


заговор на кровь
пороховой заговор
заговор на звонок любимого
заговор орион
симптомы приворота у мужчины
заговор на деньги под рождество
приворот на мужчину на рождество
приворот на любовь мужчины на расстоянии
заговор на монету
заговор от любовницы
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Эх, дороги…»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя