Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 апр 2016, 11:35
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
А не ближе по а143, затем р124? Про состояние ничего не знаю.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
От Тамбова до поворота на Скопин летел с ветерком, наслаждаясь дорогой.. Свернув на Рязанскую трассу...понял...дороги кончились..Андрей1977 писал(а):Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Чё вас всех так Гондурас волнует?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
UNCLE1911 писал(а):Чё вас всех так Гондурас волнует?
а в Омерике-негров бьют...
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
В Зимбабве негры умирают от холеры. А управление национальными парками решило отпилить рога носорогам, дабы их не отпилили браконьеры.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...
Убивают полицейские американские.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
ivanes писал(а):Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...
Убивают полицейские американские.
а в России полицейские бутылку в задницу запихивают...
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
как знать...как знать...UNCLE1911 писал(а):Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
567 чел в этом году. более 1000 в 2015г
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Кому бутылку в зад засунули?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 01:59
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Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
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