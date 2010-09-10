Сообщение Victorpar » 36 минут назад

До Комсомольского через белую не едь. Диски точно рихтовать будеш. Лучше по нормальной трасе до Житомира 120 км, после помучаться километров 50 окружная кусок "Житомир-Бердычев", отлично пройти по окружной вокруг Бердычева и дальше очень даже нормально до Комсомольского. Твой вариант - это мучаться всю дорогу. Езжу на Жмеринку часто, поэтому оба варианта давно знаю.