Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- Зарегистрирован: 03 апр 2016, 11:35
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
А не ближе по а143, затем р124? Про состояние ничего не знаю.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
От Тамбова до поворота на Скопин летел с ветерком, наслаждаясь дорогой.. Свернув на Рязанскую трассу...понял...дороги кончились..Андрей1977 писал(а):Вопрос. Скоро майские праздники. Живу в Астрахани. Планирую приехать домой в Касимов. Каково состояние дороги от Тамбова до Касимова и как лучше проехать от Тамбова - Тамбов - Михайлов - Рязань - Спас-Клепики - Касимов или Тамбов - Ряжск - Шилово - Касимов? Спасибо.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Чё вас всех так Гондурас волнует?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
UNCLE1911 писал(а):Чё вас всех так Гондурас волнует?
а в Омерике-негров бьют...
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
В Зимбабве негры умирают от холеры. А управление национальными парками решило отпилить рога носорогам, дабы их не отпилили браконьеры.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...
Убивают полицейские американские.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
ivanes писал(а):Raider писал(а):а в Омерике-негров бьют...
Убивают полицейские американские.
а в России полицейские бутылку в задницу запихивают...
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
как знать...как знать...UNCLE1911 писал(а):Засовывают же не неграм, не надо обобщать.
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
567 чел в этом году. более 1000 в 2015г
Re: Состояние дороги Касимов-Шилово-Ряжск
Кому бутылку в зад засунули?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Состояние дороги Касимов Шилово Ряжск
До Комсомольского через белую не едь. Диски точно рихтовать будеш. Лучше по нормальной трасе до Житомира 120 км, после помучаться километров 50 окружная кусок "Житомир-Бердычев", отлично пройти по окружной вокруг Бердычева и дальше очень даже нормально до Комсомольского. Твой вариант - это мучаться всю дорогу. Езжу на Жмеринку часто, поэтому оба варианта давно знаю.
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