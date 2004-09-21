Сообщение АЛСНщик » 23 фев 2016, 10:39

NASH писал(а): Секрет прост, живите около паровозного депо и их отработанный пар будет греть вашу воду.



NASH писал(а): А приветственные гудки паровозов уже недели через две совсем не мешают.

А при чём здесь паровозное депо и, тем более, отработанный пар? Если уж на то пошло, то отработанный пар выбрасывается через конусное устройство в дымовую трубу, создавая тем самым тягу топочных газов. И как это можно использовать для отопления домов?Если речь идёт о деповской котельной, то проблемы с ней будут абсолютно те же самые, как при теплоснабжении жилого фонда от прочих ведомственных котельных: заводских, колхозных и т.п. Как вариант, котельная может быть на базе паровоза, причём как стационарная, так и подвижная - но тогда при чём здесь депо? Особенно, если речь о стационарной котельной.Это да, характерный шум не напрягает совершенно. Главное, чтобы вибрации не было. Уже обсуждалось, про ЖК Фестиваль на Чапаева.