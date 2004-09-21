Г-а-а рячая вода
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Г-а-а рячая вода
Не люблю быть врединой (а может все-таки люблю), но у меня горячая вода есть в течение всего лета, и это при том, что наличие колонки это не про мою квартиру.
Секрет прост, живите около паровозного депо и их отработанный пар будет греть вашу воду. А приветственные гудки паровозов уже недели через две совсем не мешают. Их слышать гораздо приятнее, чем обливаться ледяной водой в любую погоду при нашем-то хилом здоровье.
Секрет прост, живите около паровозного депо и их отработанный пар будет греть вашу воду. А приветственные гудки паровозов уже недели через две совсем не мешают. Их слышать гораздо приятнее, чем обливаться ледяной водой в любую погоду при нашем-то хилом здоровье.
вода, вода
А вот есть еще вода отопительная
По обещаниям вроде есть и даже со вчера, а по трубам нет
обещаниями наших пАП можно нильских крокодилов кормить, чтоб скорей на чемоданы дохли
По обещаниям вроде есть и даже со вчера, а по трубам нет
обещаниями наших пАП можно нильских крокодилов кормить, чтоб скорей на чемоданы дохли
- Citrus
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Г-а-а рячая вода
У меня на Московском последние две недели из крана горячей воды течет натуральный кипяток. Я постоянно ошпариваюсь! Можно воду сразу в кастрюлю наливать и начинать варить суп. У кого-нибудь еще такое есть? Они там трубы перепутали что ли отопительную с водопроводной?
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Re: Г-а-а рячая вода
NASH писал(а):Секрет прост, живите около паровозного депо и их отработанный пар будет греть вашу воду.
А при чём здесь паровозное депо и, тем более, отработанный пар? Если уж на то пошло, то отработанный пар выбрасывается через конусное устройство в дымовую трубу, создавая тем самым тягу топочных газов. И как это можно использовать для отопления домов?
Если речь идёт о деповской котельной, то проблемы с ней будут абсолютно те же самые, как при теплоснабжении жилого фонда от прочих ведомственных котельных: заводских, колхозных и т.п. Как вариант, котельная может быть на базе паровоза, причём как стационарная, так и подвижная - но тогда при чём здесь депо? Особенно, если речь о стационарной котельной.
NASH писал(а): А приветственные гудки паровозов уже недели через две совсем не мешают.
Это да, характерный шум не напрягает совершенно. Главное, чтобы вибрации не было. Уже обсуждалось, про ЖК Фестиваль на Чапаева.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 04:50
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zzzf
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Вчера отыскал домен билетов экзаменов в интернете
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В январе создал вебсайт решебников для школьников топаем туда дружно
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Зачем-то не утаил сайтик фото татуировок в контакте
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После ужина разведал сервис рекомендаций по моде зайдите тоже
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