Г-а-а рячая вода

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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NASH
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 сен 2004, 17:05
Откуда: komi republic

Г-а-а рячая вода

Сообщение NASH » 21 сен 2004, 18:23

Не люблю быть врединой (а может все-таки люблю), но у меня горячая вода есть в течение всего лета, и это при том, что наличие колонки это не про мою квартиру.
Секрет прост, живите около паровозного депо и их отработанный пар будет греть вашу воду. А приветственные гудки паровозов уже недели через две совсем не мешают. Их слышать гораздо приятнее, чем обливаться ледяной водой в любую погоду при нашем-то хилом здоровье. 8)
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Николай
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2004, 02:38
Откуда: г.Рязань <Бутырки>

Сообщение Николай » 09 окт 2004, 03:48

2NASH а все-таки ты вредина. А горячую воду у нас отключают всего на месяц :cry: , причем сначало у левой половины города, а затем у правой :D . так-что всегда можно сходить помыться к родственнникам с другой половины города, а лучше к хорошенькой подружке 8) :D
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cancer

вода, вода

Сообщение cancer » 09 окт 2004, 09:40

А вот есть еще вода отопительная
По обещаниям вроде есть и даже со вчера, а по трубам нет
обещаниями наших пАП можно нильских крокодилов кормить, чтоб скорей на чемоданы дохли
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Гость

Сообщение Гость » 10 окт 2004, 01:36

какая вода? люди вы вообще очем? глаза откройте - мы в Рязани, тут её ниикогда не было и не будет. 5 минут в день врубят а потом грей чайник чтоб мыло смыть((((((
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pierre-narcisse

Сообщение pierre-narcisse » 10 окт 2004, 22:08

В EU она есть всегда, только вот баблосы там немалые платят.
Наслаждайтесь огрызками совка.
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Alex
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 20:16
Откуда: г. Рязань

Сообщение Alex » 15 окт 2004, 22:35

Жаловаться можно долго и кричать"Где горячая вода", но толку много не будет, проще укпить водонагреватель :lol:
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Stas M
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 06 фев 2005, 13:23
Откуда: Рязань

Сообщение Stas M » 08 фев 2005, 14:02

... Или все-таки отдать ЖКХ частникам. Здоровая конкуренция сделает свое дело.
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Citrus
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
Откуда: Рязань
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Re: Г-а-а рячая вода

Сообщение Citrus » 22 фев 2016, 11:38

У меня на Московском последние две недели из крана горячей воды течет натуральный кипяток. Я постоянно ошпариваюсь! Можно воду сразу в кастрюлю наливать и начинать варить суп. У кого-нибудь еще такое есть? Они там трубы перепутали что ли отопительную с водопроводной? :o
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Г-а-а рячая вода

Сообщение АЛСНщик » 23 фев 2016, 10:39

NASH писал(а):Секрет прост, живите около паровозного депо и их отработанный пар будет греть вашу воду.

А при чём здесь паровозное депо и, тем более, отработанный пар? Если уж на то пошло, то отработанный пар выбрасывается через конусное устройство в дымовую трубу, создавая тем самым тягу топочных газов. И как это можно использовать для отопления домов?
Если речь идёт о деповской котельной, то проблемы с ней будут абсолютно те же самые, как при теплоснабжении жилого фонда от прочих ведомственных котельных: заводских, колхозных и т.п. Как вариант, котельная может быть на базе паровоза, причём как стационарная, так и подвижная - но тогда при чём здесь депо? Особенно, если речь о стационарной котельной.
NASH писал(а): А приветственные гудки паровозов уже недели через две совсем не мешают.

Это да, характерный шум не напрягает совершенно. Главное, чтобы вибрации не было. Уже обсуждалось, про ЖК Фестиваль на Чапаева.
Вложения
ФД-котельная.jpg
Паровоз ФД - котельная на заводе Алкид, г. Ростов-на-Дону
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annnnnttti
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 04:50

новости про мальчика из тульского роддома

Сообщение annnnnttti » 7 минут назад

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сегодня крименальные новости в туле

zzzf

В июне урвал источник решений домашнего задания в контакте
http://stock98.com.tw/discuz/home.php?m ... &uid=26511

В этот день приметил сайт с описанием приготовления мяса в паутине
http://dda2.552baby.com/home.php?mod=space&uid=232551

Вчера отыскал домен билетов экзаменов в интернете
http://intergrav.hr/index.php?option=co ... r&id=91077

В январе создал вебсайт решебников для школьников топаем туда дружно
http://forum.devriktumce.com/member.php ... &uid=29991

Зачем-то не утаил сайтик фото татуировок в контакте
http://rappelz-phoenix.com/member.php?u=11995

После ужина разведал сервис рекомендаций по моде зайдите тоже
http://peruforos.net/member.php?action=profile&uid=6853

Днем насерфил источник электронных книг в линкедине
http://hanaltay.ru/user/vsssseeeknigg/
маникюр http://manikur.vmode2017.ru/ как красить ногти
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