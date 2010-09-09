Сообщение avt277789 » 05 авг 2012, 21:58

Ни в Рязани, ни в Казани, ни где-нибудь еще не советую "лечиться от алкоголизма". Пожалейте денег, не найденных на дороге, а заработанных "потом и кровью", также и не забывайте о своем здоровье и о здоровье своих близких. В случае "лечения" можете потерять и первое, и второе. Со мной оно было так.



Я много раз "лечился от алкоголизма" в 17-й Наркологической Клинической Больнице (17-я НКБ, "Семнашка"), что на Болотниковской улице Москвы, начиная с осени 2007-го года, у Индина Александра Сергеевича. Сначала в 12-м отделении платно, затем как-бы в 22-м (пару часов) бесплатно, коим он нынче и заведует. Так вот.

Деньги Индин Александр Сергеевич забирал у моей мамы-пенсионерки, которая поверила этому товарищу, обещавшему вылечить ее единственного сыночка от алкоголизма (ну доверчивый она человек - верит всем и всему), и клал он их в свой кармашек до начала "лечения", в то время, когда я был в состоянии нетрезвом и мало что соображал тогда, соответственно. Нехорошо обманывать доверчивых людей и вымогать у них деньги, плохо это очень. Ну а "за бесплатно" в начале лета 2011-го года он меня откровенно выгнал из отделения - дождался пока моя матушка уйдет, ну а после выкинул мое беспомощное тело без денег и документов. Вот так вот. Помнил-бы он хотя-бы предыдущие денежные вливания (примерно 65 000 рублей), подождал-бы пока я отрезвею. Стыдно должно быть гражданину Александру Сергеевичу Индину(Ну там клятвы Гиппократа разные и пр.). Да и лечение у него непонятное сильно. Втечение 2-х недель после выхода из 17-й НКБ имелись очень неприятные последствия от приема мной антипсихотиков (галоперидол, аминазин и др.). Лицо само-по-себе такие гримасы строило, что страшно становилось, чуть зубы себе не поломал, язык не откусил, шею не свернул, не задохнулся. А при звонке товарищу Индину, предложил он заглотить мне пару штук Пирацетама, а когда это, разумеется, не помогло, сказал, чтобы вызвали "Скорую помощь". Знал он ведь, от чего это так, знал, а я не знал... По идее гражданин-доктор сам должен был-бы примчаться немедленно с несколькими таблеточками, например, Циклодола. Ну а когда это более-менее прошло, ничего хорошего не ожидало меня в следующую половину года (соображал сильно плохо, концентрация внимания отсутствовала, сосредоточиться трудно было очень). Все это являлось следствием приема сильнейших психотропных препаратов (транквилизаторы, нейролептики, нормотимики, антидепрессанты и пр.), как позже выяснилось, а также и огромных доз дисульфирама(Тетурам, Эспераль и др.). Кстати говоря, от психиатрических препаратов у меня сформировалась зависимость, а такое состояние являлось ничем иным, как абстиненцией. Более 4-х лет просто выкинуто из жизни в связи с "лечебными мероприятиями" Александра Сергеевича Индина. Безумно жаль потерянного времени и подорванного "лечением" здоровья. Алкоголизм - детский лепет по сравнению с психиатрической наркоманией. Вот как-то так оно. Хорошо подумайте, господа, перед тем, как лечиться в наркологических больницах от алкоголизма вообще, а у Индина Александра Сергеевича в частности.



Да, и еще. После последнего (как я, все-таки, надеюсь) "лечения" от алкоголизма ЗА ДЕНЬГИ в 12-м отделении 17-й НКБ, где ранее работал Александр Сергеевич Индин, мне пришло письмо из районного наркологического диспансера с предложением подойти в назначенное время к наркологу. При звонке в данное учреждение, я был проинформирован, что теперь состою на учете, имея диагноз: "Хронический алкоголизм II стадии". Так что получается, из перетекания денег из сумки моей мамы в карман Индина Александра Сергеевича НЕ следует анонимность "лечения", хотя Александр Сергеевич Индин сообщал об обратном.



Вы когда-нибудь задумывались, почему находящиеся на "лечении" люди в наркологических больницах так выглядят и ведут себя, мягко говоря, странно. Может быть допились или еще чего?" А ответ ужаснее. "Больные" после "промывки" действительно "не в себе". Они находятся под воздействием пунша, состоящего из психиатрических препаратов (нейролептиков, как правило, это галоперидол и (или) аминазин. Также транквилизаторов, как правило, производных бензодиазепина). Через день-два к этому коктейлю добавляются антидепрессанты-нормотимики-дисульфирамы. Опционально к этому набору могут добавить гепатопротектор, например, аналог (из-за дорогивизны оригинала) "Эссенциале-Форте" или "Карсил". Разумеется, никакие гепатопротекторы не помогут печенке "больного" выдержать удар психотропников (мне после всего этого, пришлось лечить печень в гепатологическом центре. До "лечения от алкоголизма" печень моя была практически здорова по данным регулярных обследований, несмотря на злоупотребление алкоголем. Благодаря Индину Александру Сергеевичу (моему "лечащему врачу"), мои сбережения стали "легче" на 200 000 рублей, которые были потрачены на лечение самой большой железы организма, пострадавшей от назначенных Индиным А.С., "лекарств". Так что, господа, подумывающие "лечиться от алкоголизма" в наркологических больницах и в особенности в 22-м отделении 17-й НКБ, берегите печень !). Но самое "интересное" начинается после окончания "лечения", проведенного Александром Сергеевичем Индиным. На самом деле все было плохо. 2 недели у меня продолжалась лекарственная дистония после отмены галоперидола. Александр Сергеевич Индин моей маме по телефону говорил, что я якобы выпил (Ведь я алкоголик (машина) по его словам. Там тяга и прочее. Здорово, однако. А.С. Индин вроде-как и ни при чём, доказывать в суде моим родственникам что-либо было-бы бесполезно (я в то время не был в 12-м отделении 17-й НКБ, где он раньше был "врачом", да и круговая порука таких-же психофармакологов)). Ну и еще, после первого-же "лечения от алкоголизма" при приеме минимальных доз алкоголя (не более 1-й бутылки легкого пива), имелись полная потеря памяти и абсолютно неадекватное поведение по словам родственников, что являлось основанием с точки зрения мамы (прогрессирование алкоголизма по словам А.С. Индина. Интересно, после, в общем-то, культурного употребления алкогольных напитков (ни одного инцидента прямо или косвенно связанного с алкоголем и полностью социальный образ жизни)) для помещения меня в полубеспамятстве (1 бутылка пива !) в 12-е отделение 17-й Наркологической Клинической Больницы на "вывод из запоя ?!" за "много денег" (стоимость "лечения" у Индина А.С. росла со временем быстро), коих до "лечения" и в помине не было (опять, алкогоголизм прогрессирует, так говорил Индин). Разумеется, в связи с этим, полная десоциализация (потеря работы и пр.). Еще раз: "Алкоголизм - детский лепет по сравнению с психиатрической токсикоманией".