Лечение алкоголизма в Рязани
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Сегодня звонил по телефону, указанному на вышеприведённом сайте. Чет дороговато получается!!! У них одна первичная консультация 500 рублей стоит и потом еще неизвестно сколько денег нужно будет. Может кто-нить знает где можно подешевле закодировться, ну за 1500 например? Контакты можно в личку.
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Какие 1500? Вам за эти деньги витамины введут и даже не поговорят с вами, может вы и не алкоголик совсем. С тех пор как я создал эту тему в форуме прошло почти 5 месяцев и сын не пьёт совсем почти всё это время, денег сэкономлено далеко не 1500. Petyunya, гляньте в личку я вам там все свои находки по рязани накидал (собирал, когда тема была для меня ооочень актуальна)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
ivan1959
хоть для меня это и не актуально, но-ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
хоть для меня это и не актуально, но-ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
ivan1959 писал(а):Какие 1500? Вам за эти деньги витамины введут и даже не поговорят с вами, может вы и не алкоголик совсем. С тех пор как я создал эту тему в форуме прошло почти 5 месяцев и сын не пьёт совсем почти всё это время, денег сэкономлено далеко не 1500. Petyunya, гляньте в личку я вам там все свои находки по рязани накидал (собирал, когда тема была для меня ооочень актуальна)
А я и не алкоголик - на счет отца интересуюсь((( За телефоны спасибо - завтра обзвоню. Да, примите и мои поздравления! Супер, что хоть у кого-то в семье стало одним пьющим человеком меньше, у нас пока не так(((
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Если тема еще актуальна: позавчера еду утром а по авторадио про Новикова этого говорят. У них там акция идёт "золотой человек", тут же вспомнил про эту тему, полез на сайт авторадио, поковырялся и нашел вот такой отзыв про врача из Рязани (не знаю точно он или нет, вроде всё совпадает, тока возраст смущает):"Я живу в Липецке. И еще полтора года назад у меня и моего мужа были огромные проблемы. Мой муж пил. Пил долго и много. Причем он сам понимал, что у него проблемы и ходил лечиться, однако ничего, совсем ничего не помогало (он и кодировался и подшивался и т. д. ). Было так: запой, лечение, месяц или два трезвой жизни и снова срыв. Я уже отчаялась и порой меня посещали мысли о разводе, останавливал ребёнок и желание еще раз попробовать помочь мужу в его алкоголизме. Мы ездили, лечились, платили деньги, но результата не было. И тут под Новый год я встречаю одноклассницу, которую не видела много лет. Разговорились, и оказалось, что у неё были такие-же проблемы только с братом, но они выкарабкались. Тогда она сказала очень хорошую фразу: мол не бегай, не ищи какие-то методы, а ищи ВРАЧА. Ну и посоветовала обратиться к врачу Новикову Сергею Андреевичу, но не в моём городе, а в Рязани. Честно говоря, я особо не придала значения её словам (основной причиной было - нежелание далеко ехать). После этого Нового года и очередного тяжелейшего запоя муж сказал, что снова хочет лечиться. И тут я призадумалась: "А куда теперь идти? Ведь у нас мы перепробовали просто всё". Ну иконечно-же я вспомнила свою одноклассницу. Вышла в Интернет и начала искать информацию про доктора Новикова из Рязани. Информации было не очень много (на нескольких сайтах несколько отзывов, описание методик лечения и контактная информация и всё). Утром решила позвонить. Ответил мужской голос. Я задавала вопросы, мне вежливо отвечали и уже к концу беседы я была готова ехать, решила записаться на приём. Записалась, оказалось, что на приём очередь аж 8 дней. Сообщила мужу. Он немного изумился (ведь до Рязани от нас километров 350), но согласился А куда ему было деваться? Мы выждали 8 дней и вночь поехали. Дорога оказалась хорошая, доехали быстро, долго блуждали по Рязани, искали адрес, нашли и удивились. Нам было назначено на 11, а приехали мы в 8. Выходим из машины, видим здание с закрытыми дверями, а перед ней очередь человек из 10(приём начинается в 9). Подошли, спросили, оказалось все стоят к Новикову. Около 9 пришла секретарша, открыла дверь, всех впустила. Мы сели в коридоре и стали ждать. А еще на улице начали общаться с другими людьми. Оказалось, что люди эти были тоже из разных городов (Тула, Тамбов, Владимир и даже Новороссийск). Как оказалось о Сергее Андреевиче ходит много слухов и люди к нему едут со всех уголков россии. Когда очередь дошла до нас и нас пригласили в кабинет я была просто изумлена и, честно говоря, была готова развернуться и уехать назад. Ведь за столом сидел ну ОЧЕНЬ молодой человек, а предубеждение о молодых врачах у меня было всегда. Однако я решила остаться - зря чтоли ехали? Мы начали беседовать и тут я поняла, что не зря приехали. Нам задавали ну очень много вопросов и так внимательно к нам отнеслись (не то что там, где мы лечились раньше). Сергей Андреевич увидел корень проблемы моего мужа, они остались наедине, поговорили. О чем был разговор я не знаю. Да и нужно ли? Когда муж вышел, его было не узнать - ОН СВЕТИЛСЯ и был одухотворён. Мы уехали, а потом еще раз приезжали и тогда уже мужу делали некоторые процедуры, чтобы убрать тягу к спиртному. С тех пор мой муж изменился - он перестал пить! Вот уже полтора года у нас гармония и благополучие, мы периодически ездим в Рязань, а иногда просто звоним Сергею Андреевичу, чтобы рассказать как у нас дела. Тогда, еще во время первого визита я познакомилась с женщиной и мы с ней иногда созваниваемся -у них результат тот же - алкоголя в её семье больше нет. Вот так я познакомилась с золотым человеком, ВРАЧЕМ с большой буквы Новиковым Сергеем Андреевичем. Спасибо Вам Сергей Андреевич! Вы так молоды, а уже делаете чудеса и спасаете семьи!". Такой вот отзыв.
- novikov
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 авг 2010, 00:39
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Я не совсем понял жива ли данная ветка. Но, всё-таки, хотел бы внести свою лепту в обсуждение. Тем более что, речь здесь идёт обо мне и моей работе с пациентами зависимыми от алкоголя. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность за столь лестные отзывы обо мне и моей работе. Однако, данные отзывы играют не только позитивную роль для меня и моих пациентов. Дело в том, что многие пациенты и их родственники, находя отзывы в Интернете, начинают думать, что вот наконец-то появился человек, который излечивает от алкоголизма, у них появляется большая надежда на исцеление. Эта надежда приводит людей на лечение в Рязань из других (порой достаточно далёких) городов. А здесь оказывается, что мы не волшебники, а совершенно обычные врачи. Я со всей ответственностью хочу заявить МЫ НЕ ВОЛШЕБНИКИ! В медицине вообще нет волшебства, а особенно в лечении алкоголизма. Данное заболевание требует тщательного подхода к диагностике и еще более тщательного подхода к лечению. За один день заболевание, которое формируется годами, вылечить просто невозможно. Даже получив достаточно длительное воздержание от употребления алкоголя мы вынуждены вести достаточно тщательное наблюдение за нашими пациентами дабы предотвратить срывы и возобновление алкоголизации. И даже несмотря на столь индивидуальный подход к лечению и у нас бывают неудачи в лечении (просто пока про них не написали отзывов) - это абсолютно нормально так как алкоголизм очень сложная проблема, котрая требует не только медицинского вмешательства, но и семейной, а иногда и социальной реабилитации и реадаптации. Поэтому призываю Вас получать лечение у наркологов, которые практикуют в Вашем городе, абсолютно не стоит ехать за сотни километров!
P.S. Если у Вас есть какие-то вопросы - пишите лучше в личку - данную тему не всегда нужно афишировать.
P.S. Если у Вас есть какие-то вопросы - пишите лучше в личку - данную тему не всегда нужно афишировать.
Consumor aliis inserviendo
Господину Новикову
Разыскал в интернете следующий адрес: "Спб, 10-е отделение Городского Наркологического диспансера - Отделение терапии зависимости (Центр "Зазеркалье"). Работает по Миннесотской программе (модификация "12 шагов"). Срок лечения - 6 недель, возможна коммерческая и некоммерческая (для состоящих на учете) госпитализация.
Новикова Валентина Владимировна.
213-57-25
В.О., 5-я линия, д.58"
Не Ваша родственница?
http://notdrink.ru/index.php?showtopic=6766
Новикова Валентина Владимировна.
213-57-25
В.О., 5-я линия, д.58"
Не Ваша родственница?
http://notdrink.ru/index.php?showtopic=6766
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Ни в Рязани, ни в Казани, ни где-нибудь еще не советую "лечиться от алкоголизма". Пожалейте денег, не найденных на дороге, а заработанных "потом и кровью", также и не забывайте о своем здоровье и о здоровье своих близких. В случае "лечения" можете потерять и первое, и второе. Со мной оно было так.
Я много раз "лечился от алкоголизма" в 17-й Наркологической Клинической Больнице (17-я НКБ, "Семнашка"), что на Болотниковской улице Москвы, начиная с осени 2007-го года, у Индина Александра Сергеевича. Сначала в 12-м отделении платно, затем как-бы в 22-м (пару часов) бесплатно, коим он нынче и заведует. Так вот.
Деньги Индин Александр Сергеевич забирал у моей мамы-пенсионерки, которая поверила этому товарищу, обещавшему вылечить ее единственного сыночка от алкоголизма (ну доверчивый она человек - верит всем и всему), и клал он их в свой кармашек до начала "лечения", в то время, когда я был в состоянии нетрезвом и мало что соображал тогда, соответственно. Нехорошо обманывать доверчивых людей и вымогать у них деньги, плохо это очень. Ну а "за бесплатно" в начале лета 2011-го года он меня откровенно выгнал из отделения - дождался пока моя матушка уйдет, ну а после выкинул мое беспомощное тело без денег и документов. Вот так вот. Помнил-бы он хотя-бы предыдущие денежные вливания (примерно 65 000 рублей), подождал-бы пока я отрезвею. Стыдно должно быть гражданину Александру Сергеевичу Индину(Ну там клятвы Гиппократа разные и пр.). Да и лечение у него непонятное сильно. Втечение 2-х недель после выхода из 17-й НКБ имелись очень неприятные последствия от приема мной антипсихотиков (галоперидол, аминазин и др.). Лицо само-по-себе такие гримасы строило, что страшно становилось, чуть зубы себе не поломал, язык не откусил, шею не свернул, не задохнулся. А при звонке товарищу Индину, предложил он заглотить мне пару штук Пирацетама, а когда это, разумеется, не помогло, сказал, чтобы вызвали "Скорую помощь". Знал он ведь, от чего это так, знал, а я не знал... По идее гражданин-доктор сам должен был-бы примчаться немедленно с несколькими таблеточками, например, Циклодола. Ну а когда это более-менее прошло, ничего хорошего не ожидало меня в следующую половину года (соображал сильно плохо, концентрация внимания отсутствовала, сосредоточиться трудно было очень). Все это являлось следствием приема сильнейших психотропных препаратов (транквилизаторы, нейролептики, нормотимики, антидепрессанты и пр.), как позже выяснилось, а также и огромных доз дисульфирама(Тетурам, Эспераль и др.). Кстати говоря, от психиатрических препаратов у меня сформировалась зависимость, а такое состояние являлось ничем иным, как абстиненцией. Более 4-х лет просто выкинуто из жизни в связи с "лечебными мероприятиями" Александра Сергеевича Индина. Безумно жаль потерянного времени и подорванного "лечением" здоровья. Алкоголизм - детский лепет по сравнению с психиатрической наркоманией. Вот как-то так оно. Хорошо подумайте, господа, перед тем, как лечиться в наркологических больницах от алкоголизма вообще, а у Индина Александра Сергеевича в частности.
Да, и еще. После последнего (как я, все-таки, надеюсь) "лечения" от алкоголизма ЗА ДЕНЬГИ в 12-м отделении 17-й НКБ, где ранее работал Александр Сергеевич Индин, мне пришло письмо из районного наркологического диспансера с предложением подойти в назначенное время к наркологу. При звонке в данное учреждение, я был проинформирован, что теперь состою на учете, имея диагноз: "Хронический алкоголизм II стадии". Так что получается, из перетекания денег из сумки моей мамы в карман Индина Александра Сергеевича НЕ следует анонимность "лечения", хотя Александр Сергеевич Индин сообщал об обратном.
Вы когда-нибудь задумывались, почему находящиеся на "лечении" люди в наркологических больницах так выглядят и ведут себя, мягко говоря, странно. Может быть допились или еще чего?" А ответ ужаснее. "Больные" после "промывки" действительно "не в себе". Они находятся под воздействием пунша, состоящего из психиатрических препаратов (нейролептиков, как правило, это галоперидол и (или) аминазин. Также транквилизаторов, как правило, производных бензодиазепина). Через день-два к этому коктейлю добавляются антидепрессанты-нормотимики-дисульфирамы. Опционально к этому набору могут добавить гепатопротектор, например, аналог (из-за дорогивизны оригинала) "Эссенциале-Форте" или "Карсил". Разумеется, никакие гепатопротекторы не помогут печенке "больного" выдержать удар психотропников (мне после всего этого, пришлось лечить печень в гепатологическом центре. До "лечения от алкоголизма" печень моя была практически здорова по данным регулярных обследований, несмотря на злоупотребление алкоголем. Благодаря Индину Александру Сергеевичу (моему "лечащему врачу"), мои сбережения стали "легче" на 200 000 рублей, которые были потрачены на лечение самой большой железы организма, пострадавшей от назначенных Индиным А.С., "лекарств". Так что, господа, подумывающие "лечиться от алкоголизма" в наркологических больницах и в особенности в 22-м отделении 17-й НКБ, берегите печень !). Но самое "интересное" начинается после окончания "лечения", проведенного Александром Сергеевичем Индиным. На самом деле все было плохо. 2 недели у меня продолжалась лекарственная дистония после отмены галоперидола. Александр Сергеевич Индин моей маме по телефону говорил, что я якобы выпил (Ведь я алкоголик (машина) по его словам. Там тяга и прочее. Здорово, однако. А.С. Индин вроде-как и ни при чём, доказывать в суде моим родственникам что-либо было-бы бесполезно (я в то время не был в 12-м отделении 17-й НКБ, где он раньше был "врачом", да и круговая порука таких-же психофармакологов)). Ну и еще, после первого-же "лечения от алкоголизма" при приеме минимальных доз алкоголя (не более 1-й бутылки легкого пива), имелись полная потеря памяти и абсолютно неадекватное поведение по словам родственников, что являлось основанием с точки зрения мамы (прогрессирование алкоголизма по словам А.С. Индина. Интересно, после, в общем-то, культурного употребления алкогольных напитков (ни одного инцидента прямо или косвенно связанного с алкоголем и полностью социальный образ жизни)) для помещения меня в полубеспамятстве (1 бутылка пива !) в 12-е отделение 17-й Наркологической Клинической Больницы на "вывод из запоя ?!" за "много денег" (стоимость "лечения" у Индина А.С. росла со временем быстро), коих до "лечения" и в помине не было (опять, алкогоголизм прогрессирует, так говорил Индин). Разумеется, в связи с этим, полная десоциализация (потеря работы и пр.). Еще раз: "Алкоголизм - детский лепет по сравнению с психиатрической токсикоманией".
Я много раз "лечился от алкоголизма" в 17-й Наркологической Клинической Больнице (17-я НКБ, "Семнашка"), что на Болотниковской улице Москвы, начиная с осени 2007-го года, у Индина Александра Сергеевича. Сначала в 12-м отделении платно, затем как-бы в 22-м (пару часов) бесплатно, коим он нынче и заведует. Так вот.
Деньги Индин Александр Сергеевич забирал у моей мамы-пенсионерки, которая поверила этому товарищу, обещавшему вылечить ее единственного сыночка от алкоголизма (ну доверчивый она человек - верит всем и всему), и клал он их в свой кармашек до начала "лечения", в то время, когда я был в состоянии нетрезвом и мало что соображал тогда, соответственно. Нехорошо обманывать доверчивых людей и вымогать у них деньги, плохо это очень. Ну а "за бесплатно" в начале лета 2011-го года он меня откровенно выгнал из отделения - дождался пока моя матушка уйдет, ну а после выкинул мое беспомощное тело без денег и документов. Вот так вот. Помнил-бы он хотя-бы предыдущие денежные вливания (примерно 65 000 рублей), подождал-бы пока я отрезвею. Стыдно должно быть гражданину Александру Сергеевичу Индину(Ну там клятвы Гиппократа разные и пр.). Да и лечение у него непонятное сильно. Втечение 2-х недель после выхода из 17-й НКБ имелись очень неприятные последствия от приема мной антипсихотиков (галоперидол, аминазин и др.). Лицо само-по-себе такие гримасы строило, что страшно становилось, чуть зубы себе не поломал, язык не откусил, шею не свернул, не задохнулся. А при звонке товарищу Индину, предложил он заглотить мне пару штук Пирацетама, а когда это, разумеется, не помогло, сказал, чтобы вызвали "Скорую помощь". Знал он ведь, от чего это так, знал, а я не знал... По идее гражданин-доктор сам должен был-бы примчаться немедленно с несколькими таблеточками, например, Циклодола. Ну а когда это более-менее прошло, ничего хорошего не ожидало меня в следующую половину года (соображал сильно плохо, концентрация внимания отсутствовала, сосредоточиться трудно было очень). Все это являлось следствием приема сильнейших психотропных препаратов (транквилизаторы, нейролептики, нормотимики, антидепрессанты и пр.), как позже выяснилось, а также и огромных доз дисульфирама(Тетурам, Эспераль и др.). Кстати говоря, от психиатрических препаратов у меня сформировалась зависимость, а такое состояние являлось ничем иным, как абстиненцией. Более 4-х лет просто выкинуто из жизни в связи с "лечебными мероприятиями" Александра Сергеевича Индина. Безумно жаль потерянного времени и подорванного "лечением" здоровья. Алкоголизм - детский лепет по сравнению с психиатрической наркоманией. Вот как-то так оно. Хорошо подумайте, господа, перед тем, как лечиться в наркологических больницах от алкоголизма вообще, а у Индина Александра Сергеевича в частности.
Да, и еще. После последнего (как я, все-таки, надеюсь) "лечения" от алкоголизма ЗА ДЕНЬГИ в 12-м отделении 17-й НКБ, где ранее работал Александр Сергеевич Индин, мне пришло письмо из районного наркологического диспансера с предложением подойти в назначенное время к наркологу. При звонке в данное учреждение, я был проинформирован, что теперь состою на учете, имея диагноз: "Хронический алкоголизм II стадии". Так что получается, из перетекания денег из сумки моей мамы в карман Индина Александра Сергеевича НЕ следует анонимность "лечения", хотя Александр Сергеевич Индин сообщал об обратном.
Вы когда-нибудь задумывались, почему находящиеся на "лечении" люди в наркологических больницах так выглядят и ведут себя, мягко говоря, странно. Может быть допились или еще чего?" А ответ ужаснее. "Больные" после "промывки" действительно "не в себе". Они находятся под воздействием пунша, состоящего из психиатрических препаратов (нейролептиков, как правило, это галоперидол и (или) аминазин. Также транквилизаторов, как правило, производных бензодиазепина). Через день-два к этому коктейлю добавляются антидепрессанты-нормотимики-дисульфирамы. Опционально к этому набору могут добавить гепатопротектор, например, аналог (из-за дорогивизны оригинала) "Эссенциале-Форте" или "Карсил". Разумеется, никакие гепатопротекторы не помогут печенке "больного" выдержать удар психотропников (мне после всего этого, пришлось лечить печень в гепатологическом центре. До "лечения от алкоголизма" печень моя была практически здорова по данным регулярных обследований, несмотря на злоупотребление алкоголем. Благодаря Индину Александру Сергеевичу (моему "лечащему врачу"), мои сбережения стали "легче" на 200 000 рублей, которые были потрачены на лечение самой большой железы организма, пострадавшей от назначенных Индиным А.С., "лекарств". Так что, господа, подумывающие "лечиться от алкоголизма" в наркологических больницах и в особенности в 22-м отделении 17-й НКБ, берегите печень !). Но самое "интересное" начинается после окончания "лечения", проведенного Александром Сергеевичем Индиным. На самом деле все было плохо. 2 недели у меня продолжалась лекарственная дистония после отмены галоперидола. Александр Сергеевич Индин моей маме по телефону говорил, что я якобы выпил (Ведь я алкоголик (машина) по его словам. Там тяга и прочее. Здорово, однако. А.С. Индин вроде-как и ни при чём, доказывать в суде моим родственникам что-либо было-бы бесполезно (я в то время не был в 12-м отделении 17-й НКБ, где он раньше был "врачом", да и круговая порука таких-же психофармакологов)). Ну и еще, после первого-же "лечения от алкоголизма" при приеме минимальных доз алкоголя (не более 1-й бутылки легкого пива), имелись полная потеря памяти и абсолютно неадекватное поведение по словам родственников, что являлось основанием с точки зрения мамы (прогрессирование алкоголизма по словам А.С. Индина. Интересно, после, в общем-то, культурного употребления алкогольных напитков (ни одного инцидента прямо или косвенно связанного с алкоголем и полностью социальный образ жизни)) для помещения меня в полубеспамятстве (1 бутылка пива !) в 12-е отделение 17-й Наркологической Клинической Больницы на "вывод из запоя ?!" за "много денег" (стоимость "лечения" у Индина А.С. росла со временем быстро), коих до "лечения" и в помине не было (опять, алкогоголизм прогрессирует, так говорил Индин). Разумеется, в связи с этим, полная десоциализация (потеря работы и пр.). Еще раз: "Алкоголизм - детский лепет по сравнению с психиатрической токсикоманией".
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
novikov, коль уж вы тут периодически появляетесь, ответьте на вопрос: будет ли эффективно вшивание ампулы человеку, которому сейчас 52 года, пьет с 30-ти лет ежедневно, кодировался раз 20!!!!! Ничего не помогает, через 2-3 недели после кодировки начинает снова пить как до кодирования! Вшивание интересно только и-за того, что его не пробовали еще, другими методами его не удивишь и не испугаешь.
Лелечка
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Как говорят алкаши. После ампулы надо проверить её действие.
- novikov
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 авг 2010, 00:39
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Лелечка писал(а):novikov, коль уж вы тут периодически появляетесь, ответьте на вопрос: будет ли эффективно вшивание ампулы человеку, которому сейчас 52 года, пьет с 30-ти лет ежедневно, кодировался раз 20!!!!! Ничего не помогает, через 2-3 недели после кодировки начинает снова пить как до кодирования! Вшивание интересно только и-за того, что его не пробовали еще, другими методами его не удивишь и не испугаешь.
Лелечка, трудно сказать, так как представленной Вами информации не вполне достаточно для постановки точного диагноза. Но одно сказать могу точно, судя по всему запрещающие методики этому пациенту не подойдут. По-видимому, необходимо подбирать методы лечения, которые будут уменьшать у пациента влечение к алкоголю или же отправить его на длительный срок в реабилитационный центр, в котором он будет проходить психотерапевтическое лечение, например по 12-ти шаговой программе.
Consumor aliis inserviendo
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Вот бы моего свекра туда отправить.
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Можно попробовать обратиться сюда http://kod30.ru/, мною дистанционно даже было получено лечение. Помогло. Уже 1, 5 года как в завязке
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Уважаю тех, кто вовсе не пьет. А кто бросил, избавил себя от такой участи https://alkogolizm-i-besplodie.ru/ и это радует.
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Лучшее лечение алкоголизма и хорошая трезвость ума тут, знакомый говорил пил неделями, жена ушла, вызвал раз девчонки и жизнь изменилась, понял что еще огогого какой)
Re: Лечение алкоголизма в Рязани
Зачем тратить деньги на такое пустое дело , как спиртное? Потом здоровье будет ни к черту. Я решил для себя, что деньги нужно влаживать в то, что приносит не только удовольствие, но и дает возможность восстановить здоровье Трате свои деньги на что-то действительно полезное
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